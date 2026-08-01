Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en entre el 03 y el 06 de agosto, gracias a las jornadas de distribución de despensas organizadas por bancos de alimentos, iglesias, organizaciones comunitarias y autoridades locales. Estas entregas buscan brindar apoyo a personas y hogares que enfrentan dificultades económicas, ofreciendo productos básicos sin costo. A continuación, te comparto el calendario con los lugares, fechas y horarios confirmados para que puedas ubicar el punto de distribución más cercano y planificar tu visita con anticipación

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Según informó la organización , estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share

Distribución de alimentos gratis en Florida del 03 al 06 de agosto

FechaOrganizaciónHorarioLugar
Lunes 3 de agostoNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida--
Martes 4 de agostoMiami–Community Health of South Florida10:00 a.m. – 1:00 p.m.Doris Ison Health Center Urgent Care,
10300 SW 216th St, Miami, FL 33190
Miércoles 5 de agostoMiami–The City of Miami Mayor Eileen Higgins9:00 a.m. – 12:00 p.m.José Martí Pool,
351 SW 4th St, Miami, FL 33130
City of Opa-Locka9:30 a.m. – 12:30 p.m.Sherbondy Park,
777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054
Jueves 6 de agostoNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida--

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la última semana de julio. | Crédito: Facebook / Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la última semana de julio. | Crédito: Facebook / Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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