Miles de familias tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en Florida entre el 03 y el 06 de agosto, gracias a las jornadas de distribución de despensas organizadas por bancos de alimentos, iglesias, organizaciones comunitarias y autoridades locales. Estas entregas buscan brindar apoyo a personas y hogares que enfrentan dificultades económicas, ofreciendo productos básicos sin costo. A continuación, te comparto el calendario con los lugares, fechas y horarios confirmados para que puedas ubicar el punto de distribución más cercano y planificar tu visita con anticipación

Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share

Distribución de alimentos gratis en Florida del 03 al 06 de agosto

Fecha Organización Horario Lugar Lunes 3 de agosto No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - Martes 4 de agosto Miami–Community Health of South Florida 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Doris Ison Health Center Urgent Care,

10300 SW 216th St, Miami, FL 33190 Miércoles 5 de agosto Miami–The City of Miami Mayor Eileen Higgins 9:00 a.m. – 12:00 p.m. José Martí Pool,

351 SW 4th St, Miami, FL 33130 City of Opa-Locka 9:30 a.m. – 12:30 p.m. Sherbondy Park,

777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054 Jueves 6 de agosto No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - -

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la última semana de julio. | Crédito: Facebook / Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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