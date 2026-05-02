Durante la semana del 04 al 07 de mayo de 2026, diversas organizaciones en Florida estarán realizando distribuciones de alimentos gratis a través del programa Farm Share y autoridades locales. Estas jornadas buscan apoyar a familias y personas en situación de vulnerabilidad con productos básicos de primera necesidad. A continuación, te detallamos los puntos confirmados, horarios y requisitos para acceder a los alimentos.

📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 04 al 07 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias. Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario. Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de Farm Share:

Fecha Horario Lugar Dirección Organización 04 de mayo de 2026 No hay distribución — — — 05 de mayo de 2026 No hay distribución — — — 06 de mayo de 2026 9:00 a.m. – 12:00 p.m. A.M. Cohen Temple 1747 NW 3rd Ave, Miami, FL 33136 City of Miami (Mayor Eileen Higgins) 06 de mayo de 2026 9:30 a.m. – 12:30 p.m. Sherbondy Park 777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054 City of Opa-Locka 07 de mayo de 2026 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Bushnell 90 CR-542D, Bushnell, FL 33513 Hope Ministries 07 de mayo de 2026 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Grapeland Water Park 1550 NW 37th Ave, Miami, FL 33125 Commissioner Miguel Ángel Gabela

🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share .

. Generar un código QR diario desde la app.

desde la app. Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los alimentos gratis en Florida se entregarán en horarios específicos en Miami, Opa-locka y Bushnell. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

La app es gratuita

Tus datos personales se mantienen privados y seguros .

. No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.

Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.

Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

Para acceder a los alimentos gratis en Florida, es necesario usar la aplicación Farm Share y generar un código QR diario. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

Llega temprano , ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.

, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.

para agilizar el proceso. Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

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