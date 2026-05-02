Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 04 al 07 de mayo en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 04 al 07 de mayo en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Durante la semana del 04 al 07 de mayo de 2026, diversas organizaciones en Florida estarán realizando distribuciones de a través del programa Farm Share y autoridades locales. Estas jornadas buscan apoyar a familias y personas en situación de vulnerabilidad con productos básicos de primera necesidad. A continuación, te detallamos los puntos confirmados, horarios y requisitos para acceder a los alimentos.

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📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 04 al 07 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias. Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario. Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de :

FechaHorarioLugarDirecciónOrganización
04 de mayo de 2026No hay distribución
05 de mayo de 2026No hay distribución
06 de mayo de 20269:00 a.m. – 12:00 p.m.A.M. Cohen Temple1747 NW 3rd Ave, Miami, FL 33136City of Miami (Mayor Eileen Higgins)
06 de mayo de 20269:30 a.m. – 12:30 p.m.Sherbondy Park777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054City of Opa-Locka
07 de mayo de 20269:00 a.m. – 12:00 p.m.Bushnell90 CR-542D, Bushnell, FL 33513Hope Ministries
07 de mayo de 20269:00 a.m. – 12:00 p.m.Grapeland Water Park1550 NW 37th Ave, Miami, FL 33125Commissioner Miguel Ángel Gabela

🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

  • Uso obligatorio de la .
  • Generar un código QR diario desde la app.
  • Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
  • No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
  • El código QR solo es válido por 24 horas
  • Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.
Los alimentos gratis en Florida se entregarán en horarios específicos en Miami, Opa-locka y Bushnell. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida se entregarán en horarios específicos en Miami, Opa-locka y Bushnell. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

  • La app es gratuita
  • Tus datos personales se mantienen privados y seguros.
  • No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.
  • Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.
  • Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.
Para acceder a los alimentos gratis en Florida, es necesario usar la aplicación Farm Share y generar un código QR diario. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Para acceder a los alimentos gratis en Florida, es necesario usar la aplicación Farm Share y generar un código QR diario. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

  • Llega temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.
  • Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.
  • Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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