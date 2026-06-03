En medio del aumento en los precios de la comida y el inicio de la temporada de huracanes, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 05 al 07 de junio. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 05 al 07 de junio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 05 al 07 de junio:

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en distintos puntos de Florida durante la primera semana de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades del estado entre el 05 y el 07 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

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