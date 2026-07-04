Del 06 al 09 de julio, habrá jornadas de alimentos gratis en Florida en distintos condados y ciudades del estado, brindando apoyo a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas. Durante estos eventos se distribuirán, sin costo, productos básicos como frutas, verduras, lácteos y otros alimentos esenciales, hasta agotar existencias. Las entregas son organizadas por entidades comunitarias y organizaciones benéficas en diferentes puntos del estado. A continuación, conoce los lugares, las fechas y los horarios confirmados para acceder a esta ayuda alimentaria.

Alimentos gratis en Florida del 06 al 09 de julio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 06 al 09 de julio:

Lunes 6 de julio de 2026 No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - - Martes 7 de julio de 2026 No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - - Miércoles 8 de julio de 2026 Miami City of Miami – Mayor Eileen Higgins 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 3481 Hibiscus St, Miami, FL 33133 Miami Gardens State Representative Felicia Robinson 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 16405 NW 25th Ave, Miami Gardens, FL 33054 Jueves 9 de julio de 2026 Miami Be Strong International 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170

Si no hay una distribución de alimentos gratis en Florida cerca de ti, puedes acudir a una despensa de alimentos de la red de socios de Feed South Florida. Se recomienda llamar antes para confirmar horarios y disponibilidad de productos. Encuentra un banco de alimentos AQUÍ.

Paso 1: Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación.

Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación. Paso 2: Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa.

Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa. Paso 3: Comuníquese directamente con la agencia para confirmar la disponibilidad de alimentos.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos de distribución durante esta semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos de distribución durante esta semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

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