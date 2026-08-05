La entrega de alimentos gratis en Florida se mantiene como una alternativa de apoyo para familias y residentes que buscan acceder a productos básicos sin costo. Del 07 al 09 de agosto, diferentes organizaciones y programas comunitarios realizarán jornadas de distribución en varias ciudades del estado. Estas iniciativas buscan ayudar a quienes enfrentan dificultades económicas mediante la entrega de despensas y suministros esenciales. A continuación, se detallan los lugares, horarios y requisitos que deben conocer las personas interesadas en recibir esta ayuda alimentaria, así como las recomendaciones para acudir a los puntos de reparto.

Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 07 al 09 de agosto

Fecha Horario Lugar de distribución Dirección Viernes 07 de agosto de 2026 - No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - Sábado 08 de agosto de 2026 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Fort Lauderdale - South Promo 2220 NW 21st Ave, Fort Lauderdale, FL 33311 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Havana - Blessings of Hope Empowerment Outreach 711 N Main St, Havana, FL 32333 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Miami - Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church 16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157 9:00 a.m. - 12:00 p.m. NMB - Jackson Health Systems 160 NW 170th St, North Miami Beach, FL 33169 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Trenton - Gilchrist Prevention Coalition 1350 FL-26, Trenton, FL 32693 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Welaka - Helping Hands Welaka 400 4th Ave, Welaka, FL 32193 10:00 a.m. - 1:00 p.m. Fort Lauderdale - State Representative Lisa Dunkley 2251 NW 22nd St, Fort Lauderdale, FL 33311 11:00 a.m. - 2:00 p.m. Miami Dade School Police 3300 NW 27th Ave, Miami, FL 33142 Domingo 09 de agosto de 2026 3:00 p.m. - 7:00 p.m. Miami - Urban Health Partnerships, Inc. 1160 NW 2nd Ave, Miami, FL 33136

Las personas interesadas en recibir alimentos gratis en Florida podrán consultar lugares, horarios y requisitos de entrega. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los programas de alimentos gratis en Florida buscan apoyar a familias con productos básicos sin costo. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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