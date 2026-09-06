Las familias que buscan opciones para acceder a alimentos gratis en Florida durante la semana del 07 al 10 de septiembre de 2026 podrán encontrar distintas jornadas de distribución en Miami, Miami Gardens y Tallahassee. Estas iniciativas permitirán que residentes de diferentes comunidades puedan acercarse a los puntos habilitados y recibir alimentos sin costo, de acuerdo con los horarios establecidos para cada jornada. Aquí encontrarás las fechas, horas y direcciones de los lugares donde se realizarán estas entregas.

De acuerdo con Farm Share, estas jornadas se realizan junto con líderes de las comunidades y autoridades locales para facilitar el acceso a alimentos en las zonas donde existe mayor necesidad. La organización indicó que las entregas están abiertas a todas las personas que requieran comida, ya que no es necesario cumplir con requisitos de elegibilidad para recibir este apoyo.

En Florida, varias comunidades ofrecerán alimentos gratis durante los primeros días de septiembre. | Crédito: Farm Share

Dónde reparten alimentos gratis en Florida del 07 al 10 de septiembre

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 7 de septiembre — No se registra distribución de alimentos gratis en Florida — Martes 8 de septiembre — No se registra distribución de alimentos gratis en Florida — Miércoles 9 de septiembre 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Riverside Park – Miami 342 SW 7th Ave, Miami, FL 33130 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Miami Gardens – Representante estatal Felicia Robinson 16405 NW 25th Ave #105, Miami Gardens, FL 33054 Jueves 10 de septiembre 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Be Strong International – Miami 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170 9:30 a. m. – 12:30 p. m. Berean Christian Fellowship – Tallahassee 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.