Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles el 8 y 9 de mayo en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles el 8 y 9 de mayo en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás en y necesitas apoyo con comida esta semana, hay buenas noticias: varias organizaciones estarán entregando alimentos gratis entre el 8 y el 10 de mayo. Aquí te cuento, de forma clara y directa, dónde ir, a qué hora y qué debes tener en cuenta antes de acercarte.

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🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

  • Uso obligatorio de la .
  • Generar un código QR diario desde la app.
  • Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
  • No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
  • El código QR solo es válido por 24 horas
  • Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.
Si necesitas apoyo, los alimentos gratis en Florida se entregarán en horarios específicos y hasta agotar existencias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Si necesitas apoyo, los alimentos gratis en Florida se entregarán en horarios específicos y hasta agotar existencias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

  • La app es gratuita.
  • Tus datos personales se mantienen privados y seguros.
  • No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.
  • Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.
  • Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.
Aprovechar los alimentos gratis en Florida puede ayudarte a cubrir necesidades básicas sin costo este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Aprovechar los alimentos gratis en Florida puede ayudarte a cubrir necesidades básicas sin costo este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 08 al 10 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de :

FechaHorarioLugarDirecciónOrganización
Viernes 8 de mayo8:00 a.m. – 9:00 a.m.Pensacola Caring Hearts - Food Pantry2105 W Gregory StCaring Hearts
Viernes 8 de mayo9:00 a.m. – 12:00 p.m.Jessie Trice Community Health System5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142Jessie Trice Community Health System
Sábado 9 de mayo9:00 a.m. – 12:00 p.m.Christ the King Church16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157Kionne McGhee & Christ the King Church
Domingo 10 de mayoNo hay distribución

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

  • Llega temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.
  • Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.
  • Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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