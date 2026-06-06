En medio del aumento en los precios de la comida y el inicio de la temporada de huracanes, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 08 al 11 de junio. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 08 al 11 de junio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 08 al 11de junio:

Fecha Organización / Punto de distribución Horario Dirección Lunes 8 de junio de 2026 No se registra distribución — — Martes 9 de junio de 2026 No se registra distribución — — Miércoles 10 de junio de 2026 Ciudad de Miami – Alcaldesa Eileen Higgins 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 342 SW 7th Ave, Florida City, FL 33034 Jueves 11 de junio de 2026 Be Strong International 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintas ciudades entre el 08 y el 11 de junio con horarios específicos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

Las familias podrán acceder a alimentos gratis en distintos puntos de Florida durante la segunda semana de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

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