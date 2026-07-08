Entre el 10 y el 12 de julio, las jornadas de alimentos gratis en Florida permitirán que cientos de familias accedan sin costo a frutas, verduras frescas y productos básicos de despensa a través de las distribuciones organizadas por Farm Share en distintas ciudades del estado. Los asistentes podrán acudir a los puntos establecidos durante los horarios anunciados y recibir la ayuda disponible hasta agotar existencias. A continuación, conoce los puntos de distribución y los horarios programados para cada jornada del fin de semana.

Según informó la organización, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Viernes 10 de julio 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Miami Commissioner Natalie Milan Orbi 7800 SW 56th St, Miami, FL 33155 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Miami JESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM 5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 Sábado 11 de julio 8:00 a.m. - 11:00 a.m. Port Orange Epiphany Catholic Church 200 Lafayette St, Port Orange, FL 32127 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Miami Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church 16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Palatka 76 Strong 1100 N 19th St, Palatka, FL 32177 10:00 a.m. - 1:00 p.m. Hollywood South Promo 2310 N 23rd Ave, Hollywood, FL 33020 10:00 a.m. - 1:00 p.m. Pompano Beach Word Of The Living God Ministries Church 149 NW 26th Ave, Pompano Beach, FL 33069 11:30 a.m. - 2:30 p.m. Miami Health in the Hood - Lotus House 217 NW 15th St, Miami, FL 33136 Domingo 12 de julio No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - -

Los alimentos gratis en Florida incluyen productos frescos y artículos básicos para familias necesitadas. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida podrán recibirse sin costo y por orden de llegada hasta agotar existencias. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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