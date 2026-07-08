Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 10 al 12 de julio en varios puntos de distribución. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 10 al 12 de julio en varios puntos de distribución. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Entre el 10 y el 12 de julio, las jornadas de alimentos gratis en permitirán que cientos de familias accedan sin costo a frutas, verduras frescas y productos básicos de despensa a través de las distribuciones organizadas por Farm Share en distintas ciudades del estado. Los asistentes podrán acudir a los puntos establecidos durante los horarios anunciados y recibir la ayuda disponible hasta agotar existencias. A continuación, conoce los puntos de distribución y los horarios programados para cada jornada del fin de semana.

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Según la organización, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Viernes 10 de julio9:00 a.m. - 12:00 p.m.MiamiCommissioner Natalie Milan Orbi7800 SW 56th St, Miami, FL 33155
9:00 a.m. - 12:00 p.m.MiamiJESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
Sábado 11 de julio8:00 a.m. - 11:00 a.m.Port OrangeEpiphany Catholic Church200 Lafayette St, Port Orange, FL 32127
9:00 a.m. - 12:00 p.m.MiamiCommissioner Kionne McGhee & Christ the King Church16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157
9:00 a.m. - 12:00 p.m.Palatka76 Strong1100 N 19th St, Palatka, FL 32177
10:00 a.m. - 1:00 p.m.HollywoodSouth Promo2310 N 23rd Ave, Hollywood, FL 33020
10:00 a.m. - 1:00 p.m.Pompano BeachWord Of The Living God Ministries Church149 NW 26th Ave, Pompano Beach, FL 33069
11:30 a.m. - 2:30 p.m.MiamiHealth in the Hood - Lotus House217 NW 15th St, Miami, FL 33136
Domingo 12 de julioNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida---
Los alimentos gratis en Florida incluyen productos frescos y artículos básicos para familias necesitadas. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida incluyen productos frescos y artículos básicos para familias necesitadas. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis?

señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida podrán recibirse sin costo y por orden de llegada hasta agotar existencias. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida podrán recibirse sin costo y por orden de llegada hasta agotar existencias. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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