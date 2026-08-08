Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación podrán encontrar distintas jornadas de alimentos gratis en Florida del 10 al 13 de agosto. Durante estas fechas se realizarán distribuciones en ciudades como Miami, Miami Gardens y Tallahassee, con productos disponibles para personas que cumplan con los criterios establecidos por cada organización. A continuación, te presentamos los lugares, horarios y principales requisitos que debes conocer antes de acudir a recibir esta ayuda alimentaria.

Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 10 al 13 de agosto

Fecha Ciudad Organización / punto de distribución Horario Dirección 10 de agosto - No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - 11 de agosto - No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - 12 de agosto Miami City of Miami – Mayor Eileen Higgins 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137 Miami Gardens State Representative Felicia Robinson 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 16405 NW 25th Ave, Miami Gardens, FL 33054 13 de agosto Miami Be Strong International 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170 Tallahassee FSU – Food For Thought 3:00 p. m. – 5:00 p. m. 288 Champions Way, Tallahassee, FL 32306

Los alimentos gratis en Florida se distribuirán en Miami, Miami Gardens y Tallahassee. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Consulta los horarios antes de acudir por alimentos gratis en Florida. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas .

. Verduras .

. Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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