Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación tendrán nuevas oportunidades de acceder a alimentos gratis en Florida durante este fin de semana. Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, distintas organizaciones, iglesias y autoridades locales programaron jornadas de distribución en varias ciudades del estado. Los beneficiarios podrán acudir a los puntos habilitados dentro de los horarios establecidos para conocer dónde y cuándo pueden recoger esta ayuda.

De acuerdo con Farm Share, estas jornadas se realizan junto con líderes de las comunidades y autoridades locales para facilitar el acceso a alimentos en las zonas donde existe mayor necesidad. La organización indicó que las entregas están abiertas a todas las personas que requieran comida, ya que no es necesario cumplir con requisitos de elegibilidad para recibir este apoyo.

Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share

Dónde reparten alimentos gratis en Florida del 11 al 13 de septiembre

Del 11 al 13 de septiembre, distintas organizaciones y autoridades de Florida programaron jornadas de entrega de alimentos gratuitos en varias ciudades. Estos son los lugares, horarios y direcciones donde se realizarán las distribuciones.

Fecha Ciudad Lugar de entrega Horario Dirección Viernes 11 de septiembre Miami Jessie Trice Community Health System 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 West Palm Beach West Gate CRA 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409 Florida City The City of Florida City 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034 Sábado 12 de septiembre Havana Blessings of Hope Empowerment Outreach 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 711 N Main St, Havana, FL 32333 Miami Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157 Miami New Harvest Missionary Baptist Church 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167 Tallahassee Leon County Government 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 3840 N Monroe St Apt 300, Tallahassee, FL 32303 Domingo 13 de septiembre — No se registra distribución de alimentos gratis en Florida — —

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.