Revisa las ciudades y horarios para acceder a los alimentos gratis en Florida. | Crédito: Farm Share
Revisa las ciudades y horarios para acceder a los alimentos gratis en Florida. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación tendrán nuevas oportunidades de acceder a alimentos gratis en durante este fin de semana. Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, distintas organizaciones, iglesias y autoridades locales programaron jornadas de distribución en varias ciudades del estado. Los beneficiarios podrán acudir a los puntos habilitados dentro de los horarios establecidos para conocer dónde y cuándo pueden recoger esta ayuda.

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De acuerdo con , estas jornadas se realizan junto con líderes de las comunidades y autoridades locales para facilitar el acceso a alimentos en las zonas donde existe mayor necesidad. La organización indicó que las entregas están abiertas a todas las personas que requieran comida, ya que no es necesario cumplir con requisitos de elegibilidad para recibir este apoyo.

Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share

Dónde reparten alimentos gratis en Florida del 11 al 13 de septiembre

Del 11 al 13 de septiembre, distintas organizaciones y autoridades de Florida programaron jornadas de entrega de alimentos gratuitos en varias ciudades. Estos son los lugares, horarios y direcciones donde se realizarán las distribuciones.

FechaCiudadLugar de entregaHorarioDirección
Viernes 11 de septiembreMiamiJessie Trice Community Health System9:00 a. m. – 12:00 p. m.5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
West Palm BeachWest Gate CRA9:00 a. m. – 12:00 p. m.1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409
Florida CityThe City of Florida City10:00 a. m. – 1:00 p. m.1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
Sábado 12 de septiembreHavanaBlessings of Hope Empowerment Outreach9:00 a. m. – 12:00 p. m.711 N Main St, Havana, FL 32333
MiamiCommissioner Kionne McGhee & Christ the King Church9:00 a. m. – 12:00 p. m.16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157
MiamiNew Harvest Missionary Baptist Church9:00 a. m. – 12:00 p. m.12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167
TallahasseeLeon County Government9:00 a. m. – 12:00 p. m.3840 N Monroe St Apt 300, Tallahassee, FL 32303
Domingo 13 de septiembreNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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