Florida tendrá dos jornadas confirmadas de distribución gratuita de alimentos entre el 12 y el 14 de junio de 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Florida tendrá dos jornadas confirmadas de distribución gratuita de alimentos entre el 12 y el 14 de junio de 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

En medio del aumento en los precios de la comida y el inicio de la temporada de , varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 12 al 14 de junio. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

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Distribución de alimentos gratis en Florida del 12 al 14 de junio

A continuación, el calendario de para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 12 al 14 de junio:

FechaCiudad / OrganizaciónHorarioLugar
Viernes 12 de junio de 2026Miami – Jessie Trice Community Health System9:00 a.m. – 12:00 p.m.5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
Miami – Representative Fabián Basabe9:00 a.m. – 12:00 p.m.Four Freedoms House, 3800 Collins Ave, Miami, FL 33140
West Palm Beach – West Gate CRA9:00 a.m. – 12:00 p.m.American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL
Florida City – The City of Florida City10:00 a.m. – 1:00 p.m.Covenant Missionary Baptist Church, 1055 NW 6th Ave, Florida City, FL
Sábado 13 de junio de 2026Live Oak – First Methodist Suwannee Co8:00 a.m. – 9:00 a.m.310 Ohio Ave S, Live Oak, FL 32064
Miami – Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church9:00 a.m. – 12:00 p.m.Christ The King Catholic Parish, 16000 SW 112th Ave, Miami, FL
Miami – New Harvest Missionary Baptist Church9:00 a.m. – 12:00 p.m.12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167
Sunrise – The City of Sunrise9:00 a.m. – 12:00 p.m.Torre Fuerte Community Church, 7800 NW 39th St, Sunrise, FL
North Lauderdale – South Promo10:00 a.m. – 1:00 p.m.City of North Lauderdale, 701 SW 71st Ave, North Lauderdale, FL
Miami – Health in the Hood / Lotus House11:30 a.m. – 2:30 p.m.Lotus House Women’s Shelter, 217 NW 15th St, Miami, FL 33136
Domingo 14 de junio de 2026No hay distribución de alimentos gratis en Florida--

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

  • Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.
  • Generar un código QR diario desde la app.
  • Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
  • No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
  • El código QR solo es válido por 24 horas.
  • Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.
Florida tendrá dos jornadas confirmadas de distribución gratuita de alimentos entre el 12 y el 14 de junio de 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Florida tendrá dos jornadas confirmadas de distribución gratuita de alimentos entre el 12 y el 14 de junio de 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintas ciudades entre el 12 y el 14 de junio con horarios específicos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintas ciudades entre el 12 y el 14 de junio con horarios específicos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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