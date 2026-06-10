En medio del aumento en los precios de la comida y el inicio de la temporada de huracanes, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 12 al 14 de junio. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 12 al 14 de junio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 12 al 14 de junio:

Fecha Ciudad / Organización Horario Lugar Viernes 12 de junio de 2026 Miami – Jessie Trice Community Health System 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 Miami – Representative Fabián Basabe 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Four Freedoms House, 3800 Collins Ave, Miami, FL 33140 West Palm Beach – West Gate CRA 9:00 a.m. – 12:00 p.m. American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL Florida City – The City of Florida City 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Covenant Missionary Baptist Church, 1055 NW 6th Ave, Florida City, FL Sábado 13 de junio de 2026 Live Oak – First Methodist Suwannee Co 8:00 a.m. – 9:00 a.m. 310 Ohio Ave S, Live Oak, FL 32064 Miami – Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Christ The King Catholic Parish, 16000 SW 112th Ave, Miami, FL Miami – New Harvest Missionary Baptist Church 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167 Sunrise – The City of Sunrise 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Torre Fuerte Community Church, 7800 NW 39th St, Sunrise, FL North Lauderdale – South Promo 10:00 a.m. – 1:00 p.m. City of North Lauderdale, 701 SW 71st Ave, North Lauderdale, FL Miami – Health in the Hood / Lotus House 11:30 a.m. – 2:30 p.m. Lotus House Women’s Shelter, 217 NW 15th St, Miami, FL 33136 Domingo 14 de junio de 2026 No hay distribución de alimentos gratis en Florida - -

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Florida tendrá dos jornadas confirmadas de distribución gratuita de alimentos entre el 12 y el 14 de junio de 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintas ciudades entre el 12 y el 14 de junio con horarios específicos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

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