Las jornadas de alimentos gratis en Florida continúan durante la semana del 13 al 16 de julio con nuevas distribuciones organizadas por bancos de alimentos y organizaciones comunitarias en distintos condados del estado. Estas iniciativas buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos sin costo. A continuación, conoce los lugares, horarios y los requisitos que podrían solicitar en cada punto de entrega para acceder a esta ayuda alimentaria.

Según informó la organización, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Lunes 12 de julio No se registra distribución de alimentos gratis en Florida Martes 14 de julio No se registra distribución de alimentos gratis en Florida Miércoles 15 de julio 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Ciudad de Miami – Alcaldesa Eileen Higgins 1350 NW 50th St, Miami, FL 33142 Jueves 16 de julio 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Comisionado Miguel Ángel Gabela (Miami) 1901 NW 24th Ave, Miami, FL 33125 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Ciudad de North Miami Beach – Alcaldía y Comisión 1980 NE 171 St, North Miami Beach, FL 33162

Flyer oficial con información sobre la entrega de alimentos gratis en Florida, incluyendo puntos de distribución y horarios de atención. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Flyer informativo con fechas, horarios y lugares de distribución de alimentos gratis en Florida. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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