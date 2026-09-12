Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante estos días. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante estos días. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación tendrán nuevas oportunidades de acceder a alimentos gratis en durante este fin de semana. Entre el lunes 14 y el jueves 17 de septiembre, distintas organizaciones, iglesias y autoridades locales programaron jornadas de distribución en varias ciudades del estado. Los beneficiarios podrán acudir a los puntos habilitados dentro de los horarios establecidos para conocer dónde y cuándo pueden recoger esta ayuda.

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De acuerdo con , estas jornadas se realizan junto con líderes de las comunidades y autoridades locales para facilitar el acceso a alimentos en las zonas donde existe mayor necesidad. La organización indicó que las entregas están abiertas a todas las personas que requieran comida, ya que no es necesario cumplir con requisitos de elegibilidad para recibir este apoyo.

Los alimentos gratis en Florida representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Farm Share

Dónde reparten alimentos gratis en Florida del 14 al 17 de septiembre

Del 14 al 17 de septiembre, distintas organizaciones y autoridades de Florida programaron jornadas de entrega de alimentos gratuitos en varias ciudades. Estos son los lugares, horarios y direcciones donde se realizarán las distribuciones.

FechaHorarioLugarDirección
Lunes 14 de septiembreNo se registra distribución de alimentos gratis
Martes 15 de septiembre9:00 a. m. - 12:00 p. m.Doral-Supervisor of Elections Alina Garcia2700 NW 87th Ave, Doral, FL 33172
9:00 a. m. - 12:00 p. m.NMB-CG Bethel High School16150 NE 17th Ave, North Miami Beach, FL 33162
Miércoles 16 de septiembre9:00 a. m. - 12:00 p. m.Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins1350 NW 50th St, Miami, FL 33142
Jueves 17 de septiembre9:00 a. m. - 12:00 p. m.Miami-Commissioner Miguel Angel GabelaRobert King High Towers, 1405 NW 7th St, Miami, FL 33125
9:00 a. m. - 12:00 p. m.NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission1980 NE 171 St, North Miami Beach, FL 33162
9:30 a. m. - 12:30 p. m.Tallahassee-Berean Christian Fellowship6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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