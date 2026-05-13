En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 15 al 17 de mayo de 2026. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales sin costo. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad. Por eso, es importante conocer con anticipación las direcciones, horarios y posibles requisitos para poder asistir y aprovechar esta ayuda comunitaria durante la semana.

🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los alimentos gratis en Florida están disponibles en distintos puntos durante el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

La app es gratuita.

Tus datos personales se mantienen privados y seguros.

No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.

Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.

Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 11 al 14 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de la organización Farm Share:

Fecha Punto de distribución Horario Dirección Requisitos Viernes 15 de mayo de 2026 WPB-West Gate CRA 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Sábado 16 de mayo de 2026 DeLand-Sosa Volusia 1st Presbyterian 8:00 a.m. – 11:00 a.m. 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Port Orange-Epiphany Catholic Church 8:00 a.m. – 11:00 a.m. 200 Lafayette St, Port Orange, FL 32127 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Tallahassee-Leon Co. Management 8:00 a.m. – 9:00 a.m. 2965 Municipal Wy, Tallahassee, FL 32304 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Coral Gables-Generation Church 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 5801 Augusto St, Coral Gables, FL 33146 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Homestead Senior High School 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 2351 SE 12th Ave, Homestead, FL 33035 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Miami-Palm Glades Preparatory Academy 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 22655 SW 112th Ave, Miami, FL 33170 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Tallahassee-Jacob Chapel 9:00 a.m. – 10:00 a.m. 2333 Lake Bradford Rd, Tallahassee, FL 32310 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Lauderhill-South Promo 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 2000 NW 55th Ave, Lauderhill, FL 33313 Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano. Domingo 17 de mayo de 2026 No hay distribución

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

Llega temprano , ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.

, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.

para agilizar el proceso. Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

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