Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 15 al 17 de mayo de 2026. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales sin costo. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad. Por eso, es importante conocer con anticipación las direcciones, horarios y posibles requisitos para poder asistir y aprovechar esta ayuda comunitaria durante la semana.

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🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

  • Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.
  • Generar un código QR diario desde la app.
  • Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
  • No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
  • El código QR solo es válido por 24 horas
  • Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.
Los alimentos gratis en Florida están disponibles en distintos puntos durante el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida están disponibles en distintos puntos durante el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

  • La app es gratuita.
  • Tus datos personales se mantienen privados y seguros.
  • No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.
  • Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.
  • Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.
Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 11 al 14 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de la organización :

FechaPunto de distribuciónHorarioDirecciónRequisitos
Viernes 15 de mayo de 2026WPB-West Gate CRA9:00 a.m. – 12:00 p.m.1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Sábado 16 de mayo de 2026DeLand-Sosa Volusia 1st Presbyterian8:00 a.m. – 11:00 a.m.724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Port Orange-Epiphany Catholic Church8:00 a.m. – 11:00 a.m.200 Lafayette St, Port Orange, FL 32127Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Tallahassee-Leon Co. Management8:00 a.m. – 9:00 a.m.2965 Municipal Wy, Tallahassee, FL 32304Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Coral Gables-Generation Church9:00 a.m. – 12:00 p.m.5801 Augusto St, Coral Gables, FL 33146Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Homestead Senior High School9:00 a.m. – 12:00 p.m.2351 SE 12th Ave, Homestead, FL 33035Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Miami-Palm Glades Preparatory Academy9:00 a.m. – 12:00 p.m.22655 SW 112th Ave, Miami, FL 33170Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Tallahassee-Jacob Chapel9:00 a.m. – 10:00 a.m.2333 Lake Bradford Rd, Tallahassee, FL 32310Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Lauderhill-South Promo10:00 a.m. – 1:00 p.m.2000 NW 55th Ave, Lauderhill, FL 33313Sujetos a disponibilidad. Se recomienda llevar ID y llegar temprano.
Domingo 17 de mayo de 2026No hay distribución

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

  • Llega temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.
  • Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.
  • Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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