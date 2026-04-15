Miles de familias se verían beneficiadas con esta ayuda en alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Miles de familias se verían beneficiadas con esta ayuda en alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

En , miles de familias hispanas están viviendo al día, ajustando el presupuesto entre la renta, la gasolina, la luz y la compra del mes, por lo que cualquier ayuda con alimentos marca una diferencia enorme en la mesa de la casa. En ciudades como Miami, Orlando, Tallahassee o Pensacola, es cada vez más común ver a padres y abuelos organizando su sábado para pasar primero por la despensa gratuita y después ir al parque o a la iglesia. En este contexto, los operativos de sin costo que se organizan entre el 15 y el 18 de abril se convierten en un respiro real para quienes trabajan varias jornadas, envían dinero a su país y aun así sienten que el sueldo no alcanza. Si vives en el estado y hablas español, esta guía está pensada justamente para ti, con direcciones claras, horarios y zonas específicas para que sepas exactamente a dónde ir y a qué hora presentarte.

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Durante esos días se habilitarán puntos de distribución en el sur, el centro y el norte del estado, con eventos en parques, iglesias y refugios muy conocidos por la comunidad latina. Muchos de estos lugares se encuentran cerca de barrios donde se concentra la población hispana, lo que facilita llegar caminando, en bus o compartiendo el carro con vecinos y familiares. La idea es que nadie se quede sin la posibilidad de llevar a casa frutas, vegetales y productos básicos para preparar las comidas de la semana.

Para quienes vienen de países como Cuba, Venezuela, México, Puerto Rico o Centroamérica, compartir la comida tiene un valor cultural que va más allá de lo económico: es una forma de cuidar a la familia y mantener vivas las tradiciones de la cocina casera. Por eso, estos operativos no solo alivian el bolsillo, también permiten seguir preparando esos platos que nos conectan con nuestras raíces, desde unos frijoles bien hechos hasta un arroz con pollo para el fin de semana. Aprovechar estas jornadas es una manera concreta de enfrentar el alto costo de vida sin renunciar a lo que nos identifica.

Además, al estar organizados junto a iglesias, organizaciones comunitarias y líderes locales, estos eventos se han convertido en puntos de encuentro para la comunidad hispana en Florida. Muchas personas se enteran a través de grupos de Facebook, chats de WhatsApp o recomendaciones boca a boca después del servicio dominical o de dejar a los niños en la escuela. Si estás buscando información confiable y en español sobre dónde recoger alimentos gratis entre el 15 y el 18 de abril, en las siguientes líneas encontrarás un mapa detallado por región para que puedas planificar tu visita con tiempo y sin contratiempos.

En Florida, hay una organización que está entregando alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En Florida, hay una organización que está entregando alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

SOUTH FLORIDA

FechaCiudadNombre del eventoLugar / Iglesia / ParqueDirección completaHorario
15 de abril de 2026MiamiMiami – The City of Miami Mayor Eileen HigginsJosé Martí Park351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130, USA9:00 a.m. – 12:00 p.m.
16 de abril de 2026MiamiMiami – Be Strong InternationalJL (Joe) and Enid W. Demps Park11350 SW 216th St, Miami, FL 33170, USA9:00 a.m. – 12:00 p.m.
18 de abril de 2026MiamiMiami – South PromoTrue Church of Christ5007 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142, USA10:00 a.m. – 1:00 p.m.
18 de abril de 2026MiamiMiami – Health in the Hood – Lotus HouseLotus House Women’s Shelter217 NW 15th St, Miami, FL 33136, USA11:30 a.m. – 2:30 p.m.
18 de abril de 2026SunriseSunrise – State Representative Lisa DunkleyFirst Baptist Church6401 Sunset Strip, Sunrise, FL 33313, USA9:00 a.m. – 11:00 a.m.

CENTRAL FLORIDA

FechaCiudadNombre del eventoLugarDirección completaHorario
17 de abril de 2026PalatkaPalatka – 76 Strong-1100 N 19th St, Palatka, FL 32177, USA9:00 a.m. – 12:00 p.m.
18 de abril de 2026DeLandDeLand – Sosa Volusia-724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720, USA8:00 a.m. – 11:00 a.m.
18 de abril de 2026MacclennyFBC MacclennyFBC Macclenny372 S 6th St, Macclenny, FL 32063, USA8:00 a.m. – 11:00 a.m.

NORTH FLORIDA

FechaCiudadNombre del eventoLugarDirección completaHorario
18 de abril de 2026PensacolaPensacola – Brownsville Assembly (listado 1)Brownsville Assembly of God3100 W De Soto St, Pensacola, FL 32505, USA8:00 a.m. – 9:00 a.m.
18 de abril de 2026PensacolaPensacola – Brownsville Assembly (listado 2)Brownsville Assembly of God3100 W De Soto St, Pensacola, FL 32505, USA8:00 a.m. – 9:00 a.m.
18 de abril de 2026TallahasseeTallahassee – St. Louis CatholicSt. Louis Catholic Church3640 Fred George Rd, Tallahassee, FL 32303, USA9:00 a.m. – 10:00 a.m.
Si estás en Florida, puedes acceder a ayuda alimentaria gratuita
Si estás en Florida, puedes acceder a ayuda alimentaria gratuita

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