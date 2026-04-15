En Florida, miles de familias hispanas están viviendo al día, ajustando el presupuesto entre la renta, la gasolina, la luz y la compra del mes, por lo que cualquier ayuda con alimentos marca una diferencia enorme en la mesa de la casa. En ciudades como Miami, Orlando, Tallahassee o Pensacola, es cada vez más común ver a padres y abuelos organizando su sábado para pasar primero por la despensa gratuita y después ir al parque o a la iglesia. En este contexto, los operativos de entrega de comida sin costo que se organizan entre el 15 y el 18 de abril se convierten en un respiro real para quienes trabajan varias jornadas, envían dinero a su país y aun así sienten que el sueldo no alcanza. Si vives en el estado y hablas español, esta guía está pensada justamente para ti, con direcciones claras, horarios y zonas específicas para que sepas exactamente a dónde ir y a qué hora presentarte.

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Durante esos días se habilitarán puntos de distribución en el sur, el centro y el norte del estado, con eventos en parques, iglesias y refugios muy conocidos por la comunidad latina. Muchos de estos lugares se encuentran cerca de barrios donde se concentra la población hispana, lo que facilita llegar caminando, en bus o compartiendo el carro con vecinos y familiares. La idea es que nadie se quede sin la posibilidad de llevar a casa frutas, vegetales y productos básicos para preparar las comidas de la semana.

Para quienes vienen de países como Cuba, Venezuela, México, Puerto Rico o Centroamérica, compartir la comida tiene un valor cultural que va más allá de lo económico: es una forma de cuidar a la familia y mantener vivas las tradiciones de la cocina casera. Por eso, estos operativos no solo alivian el bolsillo, también permiten seguir preparando esos platos que nos conectan con nuestras raíces, desde unos frijoles bien hechos hasta un arroz con pollo para el fin de semana. Aprovechar estas jornadas es una manera concreta de enfrentar el alto costo de vida sin renunciar a lo que nos identifica.

Además, al estar organizados junto a iglesias, organizaciones comunitarias y líderes locales, estos eventos se han convertido en puntos de encuentro para la comunidad hispana en Florida. Muchas personas se enteran a través de grupos de Facebook, chats de WhatsApp o recomendaciones boca a boca después del servicio dominical o de dejar a los niños en la escuela. Si estás buscando información confiable y en español sobre dónde recoger alimentos gratis entre el 15 y el 18 de abril, en las siguientes líneas encontrarás un mapa detallado por región para que puedas planificar tu visita con tiempo y sin contratiempos.

En Florida, hay una organización que está entregando alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

SOUTH FLORIDA

Fecha Ciudad Nombre del evento Lugar / Iglesia / Parque Dirección completa Horario 15 de abril de 2026 Miami Miami – The City of Miami Mayor Eileen Higgins José Martí Park 351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130, USA 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 16 de abril de 2026 Miami Miami – Be Strong International JL (Joe) and Enid W. Demps Park 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170, USA 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 18 de abril de 2026 Miami Miami – South Promo True Church of Christ 5007 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142, USA 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 18 de abril de 2026 Miami Miami – Health in the Hood – Lotus House Lotus House Women’s Shelter 217 NW 15th St, Miami, FL 33136, USA 11:30 a.m. – 2:30 p.m. 18 de abril de 2026 Sunrise Sunrise – State Representative Lisa Dunkley First Baptist Church 6401 Sunset Strip, Sunrise, FL 33313, USA 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

CENTRAL FLORIDA

Fecha Ciudad Nombre del evento Lugar Dirección completa Horario 17 de abril de 2026 Palatka Palatka – 76 Strong - 1100 N 19th St, Palatka, FL 32177, USA 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 18 de abril de 2026 DeLand DeLand – Sosa Volusia - 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720, USA 8:00 a.m. – 11:00 a.m. 18 de abril de 2026 Macclenny FBC Macclenny FBC Macclenny 372 S 6th St, Macclenny, FL 32063, USA 8:00 a.m. – 11:00 a.m.

NORTH FLORIDA

Fecha Ciudad Nombre del evento Lugar Dirección completa Horario 18 de abril de 2026 Pensacola Pensacola – Brownsville Assembly (listado 1) Brownsville Assembly of God 3100 W De Soto St, Pensacola, FL 32505, USA 8:00 a.m. – 9:00 a.m. 18 de abril de 2026 Pensacola Pensacola – Brownsville Assembly (listado 2) Brownsville Assembly of God 3100 W De Soto St, Pensacola, FL 32505, USA 8:00 a.m. – 9:00 a.m. 18 de abril de 2026 Tallahassee Tallahassee – St. Louis Catholic St. Louis Catholic Church 3640 Fred George Rd, Tallahassee, FL 32303, USA 9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Si estás en Florida, puedes acceder a ayuda alimentaria gratuita

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