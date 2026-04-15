En Florida, miles de familias hispanas están viviendo al día, ajustando el presupuesto entre la renta, la gasolina, la luz y la compra del mes, por lo que cualquier ayuda con alimentos marca una diferencia enorme en la mesa de la casa. En ciudades como Miami, Orlando, Tallahassee o Pensacola, es cada vez más común ver a padres y abuelos organizando su sábado para pasar primero por la despensa gratuita y después ir al parque o a la iglesia. En este contexto, los operativos de entrega de comida sin costo que se organizan entre el 15 y el 18 de abril se convierten en un respiro real para quienes trabajan varias jornadas, envían dinero a su país y aun así sienten que el sueldo no alcanza. Si vives en el estado y hablas español, esta guía está pensada justamente para ti, con direcciones claras, horarios y zonas específicas para que sepas exactamente a dónde ir y a qué hora presentarte.
Durante esos días se habilitarán puntos de distribución en el sur, el centro y el norte del estado, con eventos en parques, iglesias y refugios muy conocidos por la comunidad latina. Muchos de estos lugares se encuentran cerca de barrios donde se concentra la población hispana, lo que facilita llegar caminando, en bus o compartiendo el carro con vecinos y familiares. La idea es que nadie se quede sin la posibilidad de llevar a casa frutas, vegetales y productos básicos para preparar las comidas de la semana.
Para quienes vienen de países como Cuba, Venezuela, México, Puerto Rico o Centroamérica, compartir la comida tiene un valor cultural que va más allá de lo económico: es una forma de cuidar a la familia y mantener vivas las tradiciones de la cocina casera. Por eso, estos operativos no solo alivian el bolsillo, también permiten seguir preparando esos platos que nos conectan con nuestras raíces, desde unos frijoles bien hechos hasta un arroz con pollo para el fin de semana. Aprovechar estas jornadas es una manera concreta de enfrentar el alto costo de vida sin renunciar a lo que nos identifica.
Además, al estar organizados junto a iglesias, organizaciones comunitarias y líderes locales, estos eventos se han convertido en puntos de encuentro para la comunidad hispana en Florida. Muchas personas se enteran a través de grupos de Facebook, chats de WhatsApp o recomendaciones boca a boca después del servicio dominical o de dejar a los niños en la escuela. Si estás buscando información confiable y en español sobre dónde recoger alimentos gratis entre el 15 y el 18 de abril, en las siguientes líneas encontrarás un mapa detallado por región para que puedas planificar tu visita con tiempo y sin contratiempos.
SOUTH FLORIDA
|Fecha
|Ciudad
|Nombre del evento
|Lugar / Iglesia / Parque
|Dirección completa
|Horario
|15 de abril de 2026
|Miami
|Miami – The City of Miami Mayor Eileen Higgins
|José Martí Park
|351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130, USA
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|16 de abril de 2026
|Miami
|Miami – Be Strong International
|JL (Joe) and Enid W. Demps Park
|11350 SW 216th St, Miami, FL 33170, USA
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|18 de abril de 2026
|Miami
|Miami – South Promo
|True Church of Christ
|5007 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142, USA
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|18 de abril de 2026
|Miami
|Miami – Health in the Hood – Lotus House
|Lotus House Women’s Shelter
|217 NW 15th St, Miami, FL 33136, USA
|11:30 a.m. – 2:30 p.m.
|18 de abril de 2026
|Sunrise
|Sunrise – State Representative Lisa Dunkley
|First Baptist Church
|6401 Sunset Strip, Sunrise, FL 33313, USA
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
CENTRAL FLORIDA
|Fecha
|Ciudad
|Nombre del evento
|Lugar
|Dirección completa
|Horario
|17 de abril de 2026
|Palatka
|Palatka – 76 Strong
|-
|1100 N 19th St, Palatka, FL 32177, USA
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|18 de abril de 2026
|DeLand
|DeLand – Sosa Volusia
|-
|724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720, USA
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|18 de abril de 2026
|Macclenny
|FBC Macclenny
|FBC Macclenny
|372 S 6th St, Macclenny, FL 32063, USA
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
NORTH FLORIDA
|Fecha
|Ciudad
|Nombre del evento
|Lugar
|Dirección completa
|Horario
|18 de abril de 2026
|Pensacola
|Pensacola – Brownsville Assembly (listado 1)
|Brownsville Assembly of God
|3100 W De Soto St, Pensacola, FL 32505, USA
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
|18 de abril de 2026
|Pensacola
|Pensacola – Brownsville Assembly (listado 2)
|Brownsville Assembly of God
|3100 W De Soto St, Pensacola, FL 32505, USA
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
|18 de abril de 2026
|Tallahassee
|Tallahassee – St. Louis Catholic
|St. Louis Catholic Church
|3640 Fred George Rd, Tallahassee, FL 32303, USA
|9:00 a.m. – 10:00 a.m.
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