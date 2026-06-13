Los alimentos gratis en Florida del 15 al 18 de junio llegan como una ayuda importante para muchas familias que buscan aliviar un poco el gasto del día a día. Durante estos días, varias ciudades del estado estarán organizando puntos de entrega donde se repartirán productos básicos sin costo, en horarios y lugares ya establecidos. La idea es que las personas puedan acercarse de forma sencilla y recibir este apoyo sin complicaciones, siempre dentro de las fechas programadas. Si estás en Florida o conoces a alguien que pueda necesitarlo, es clave tener a mano esta información para saber exactamente dónde y cuándo acudir a los puntos de distribución.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 15 al 18 de junio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 15 al 18 de junio:

Fecha Lugar Horario Dirección Lunes 15 de junio de 2026 No hay distribución de alimentos gratis en Florida - - Martes 16 de junio de 2026 No hay distribución de alimentos gratis en Florida - - Miércoles 17 de junio de 2026 Miami – The City of Miami (Mayor Eileen Higgins) 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137, Estados Unidos Jueves 18 de junio de 2026 North Miami Beach – Mayor and Commission 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162, Estados Unidos

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los alimentos gratis en Florida ayudan a muchas familias a cubrir necesidades básicas en momentos de dificultad económica. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

Los alimentos gratis en Florida se entregan en fechas y horarios específicos para facilitar el acceso a quienes más lo necesitan. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

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