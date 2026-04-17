Si estás en Florida y necesitas apoyo con alimentos, hay buenas noticias para este fin de semana. La organización Farm Share continúa ofreciendo comida gratis, incluyendo frutas, verduras y productos no perecederos, a través de sus distribuciones comunitarias. Lo mejor es que, en la mayoría de los casos, no necesitas presentar documentos, llenar formularios ni registrarte previamente. Basta con acudir a los puntos habilitados, que suelen anunciarse en su web o mediante iglesias y centros comunitarios aliados. Este programa se ha convertido en una ayuda clave para miles de familias que buscan aliviar gastos básicos sin complicaciones.
Lo que necesitas saber para recibir comida gratis
- Sin requisitos: No te pedirán prueba de ingresos ni documentos de ciudadanía.
- Sin registro previo: Puedes asistir directamente a los puntos de distribución.
- Eventos “pop-up”: Muchas entregas son móviles, incluso desde tu vehículo.
- Ubicación variable: Los puntos cambian, por lo que conviene revisar el calendario oficial.
- Más ayuda: Puedes llamar al (305) 246-3276 para conocer comedores y bancos de alimentos cercanos.
Distribución de alimentos gratis en Florida – 17 de abril
|Región
|Ciudad
|Lugar
|Dirección
|Horario
|Norte de Florida
|Miami
|Jessie Trice Community Health System
|5361 NW 22nd Ave
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Distribución de alimentos gratis en Florida – 18 de abril
|Región
|Ciudad
|Lugar
|Dirección
|Horario
|Norte de Florida
|Pensacola
|Brownsville Assembly Of God
|3100 W De Soto St
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
|Norte de Florida
|Tallahassee
|St. Louis Catholic Church
|3640 Fred George Rd
|9:00 a.m. – 10:00 a.m.
|Centro de Florida
|DeLand
|DeLand Sosa Volusia distribution site
|724 N Woodland Blvd
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Centro de Florida
|Macclenny
|First Baptist Church Macclenny
|372 S 6th St
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Sur de Florida
|Sunrise
|First Baptist Church Sunrise
|6401 Sunset Strip
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Sur de Florida
|Miami
|True Church of Christ
|5007 NW 22nd Ave
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Sur de Florida
|Miami
|Lotus House Women’s Shelter
|217 NW 15th St
|11:30 a.m. – 2:30 p.m.
Aunque estas distribuciones están abiertas al público, se recomienda llegar temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Además, algunos eventos pueden ajustarse según la demanda o condiciones climáticas.
Este fin de semana, acceder a alimentos gratis en Florida es más sencillo de lo que parece: solo necesitas informarte, acudir al punto más cercano y aprovechar esta ayuda comunitaria.
