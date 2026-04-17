En Florida, cientos de familias pueden acceder a alimentos gratis este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Si estás en Florida y necesitas apoyo con alimentos, hay buenas noticias para este fin de semana. La organización Farm Share continúa ofreciendo comida gratis, incluyendo frutas, verduras y productos no perecederos, a través de sus distribuciones comunitarias. Lo mejor es que, en la mayoría de los casos, no necesitas presentar documentos, llenar formularios ni registrarte previamente. Basta con acudir a los puntos habilitados, que suelen anunciarse en su web o mediante iglesias y centros comunitarios aliados. Este programa se ha convertido en una ayuda clave para miles de familias que buscan aliviar gastos básicos sin complicaciones.

Lo que necesitas saber para recibir comida gratis

  • Sin requisitos: No te pedirán prueba de ingresos ni documentos de ciudadanía.
  • Sin registro previo: Puedes asistir directamente a los puntos de distribución.
  • Eventos “pop-up”: Muchas entregas son móviles, incluso desde tu vehículo.
  • Ubicación variable: Los puntos cambian, por lo que conviene revisar el calendario oficial.
  • Más ayuda: Puedes llamar al (305) 246-3276 para conocer comedores y bancos de alimentos cercanos.
Florida mantiene activas jornadas comunitarias que facilitan comida sin requisitos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Distribución de alimentos gratis en Florida – 17 de abril

RegiónCiudadLugarDirecciónHorario
Norte de FloridaMiamiJessie Trice Community Health System5361 NW 22nd Ave9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Distribución de alimentos gratis en Florida – 18 de abril

RegiónCiudadLugarDirecciónHorario
Norte de FloridaPensacolaBrownsville Assembly Of God3100 W De Soto St8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Norte de FloridaTallahasseeSt. Louis Catholic Church3640 Fred George Rd9:00 a.m. – 10:00 a.m.
Centro de FloridaDeLandDeLand Sosa Volusia distribution site724 N Woodland Blvd8:00 a.m. – 11:00 a.m.
Centro de FloridaMacclennyFirst Baptist Church Macclenny372 S 6th St8:00 a.m. – 11:00 a.m.
Sur de FloridaSunriseFirst Baptist Church Sunrise6401 Sunset Strip9:00 a.m. – 11:00 a.m.
Sur de FloridaMiamiTrue Church of Christ5007 NW 22nd Ave10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Sur de FloridaMiamiLotus House Women’s Shelter217 NW 15th St11:30 a.m. – 2:30 p.m.

Aunque estas distribuciones están abiertas al público, se recomienda llegar temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Además, algunos eventos pueden ajustarse según la demanda o condiciones climáticas.

Durante abril, Florida impulsa distribuciones gratuitas para apoyar a quienes más lo necesitan. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP
Este fin de semana, acceder a alimentos gratis en Florida es más sencillo de lo que parece: solo necesitas informarte, acudir al punto más cercano y aprovechar esta ayuda comunitaria.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

