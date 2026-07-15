Durante el mes de julio, distintas comunidades del estado tendrán acceso a jornadas de apoyo alimentario con entregas programadas para familias y residentes que necesiten asistencia. Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 17 al 19 de julio en varios puntos de distribución, con horarios establecidos y ubicaciones específicas en ciudades como Miami, Florida City, Lake Butler y Macclenny. A continuación, te presentamos la lista de lugares, fechas y horarios para conocer dónde acudir y recibir esta ayuda.
Según informó la organización, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.
Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida
|Fecha
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Viernes 17 de julio de 2026
|Miami – Commissioner Vicki L. Lopez
|9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|1402 NW 4th St, Miami, FL 33125
|The City of Florida City
|10:00 a.m. a 1:00 p.m.
|1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
|Sábado 18 de julio de 2026
|Lake Butler
|8:00 a.m. a 11:00 a.m.
|155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054
|Macclenny – First Baptist Church Macclenny
|8:00 a.m. a 11:00 a.m.
|372 S 6th St, Macclenny, FL 32063
|Miami Beach – CPR Foundation y City of Miami Police Department
|9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|1420 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139
|Miami – Commissioner Rolando Escalona
|9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|362 SW 4th St, Miami, FL 33130
|Domingo 19 de julio de 2026
|No se registra distribución de alimentos gratis en Florida
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¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?
Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.
Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.
¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?
Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:
- Frutas frescas.
- Verduras.
- Productos básicos de despensa.
- Otros alimentos disponibles según el suministro del día.
En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.
Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.
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