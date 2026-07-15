Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante el 17 al 19 de julio. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante el 17 al 19 de julio. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Durante el mes de julio, distintas comunidades del estado tendrán acceso a jornadas de apoyo alimentario con entregas programadas para familias y residentes que necesiten asistencia. Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 17 al 19 de julio en varios puntos de distribución, con horarios establecidos y ubicaciones específicas en ciudades como , Florida City, Lake Butler y Macclenny. A continuación, te presentamos la lista de lugares, fechas y horarios para conocer dónde acudir y recibir esta ayuda.

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Según la organización, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

FechaLugar de distribuciónHorarioDirección
Viernes 17 de julio de 2026Miami – Commissioner Vicki L. Lopez9:00 a.m. a 12:00 p.m.1402 NW 4th St, Miami, FL 33125
The City of Florida City10:00 a.m. a 1:00 p.m.1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
Sábado 18 de julio de 2026Lake Butler8:00 a.m. a 11:00 a.m.155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054
Macclenny – First Baptist Church Macclenny8:00 a.m. a 11:00 a.m.372 S 6th St, Macclenny, FL 32063
Miami Beach – CPR Foundation y City of Miami Police Department9:00 a.m. a 12:00 p.m.1420 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139
Miami – Commissioner Rolando Escalona9:00 a.m. a 12:00 p.m.362 SW 4th St, Miami, FL 33130
Domingo 19 de julio de 2026No se registra distribución de alimentos gratis en Florida--
Los alimentos gratis en Florida permitirán que residentes accedan a jornadas de apoyo alimentario en distintas ciudades. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida permitirán que residentes accedan a jornadas de apoyo alimentario en distintas ciudades. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida tendrán horarios específicos que los beneficiarios deberán conocer antes de acudir. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida tendrán horarios específicos que los beneficiarios deberán conocer antes de acudir. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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