Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Los alimentos gratis en Florida del 17 al 20 de agosto estarán disponibles mediante jornadas de distribución organizadas en distintas comunidades. Durante estos días, residentes podrán acudir a puntos establecidos en y North Miami Beach para recibir ayuda alimentaria sin costo. A continuación, conoce las fechas, horarios y direcciones de los lugares donde se realizarán estas entregas, además de las fechas sin actividades registradas.

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Según informó la organización , estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

Distribución de alimentos gratis en Florida del 17 al 20 de agosto

FechaLugarHorarioDirección
Lunes 17 de agostoNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida
Martes 18 de agostoNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida
Miércoles 19 de agostoMiami – City of Miami Mayor Eileen Higgins9:00 a. m. – 12:00 p. m.3475 William Ave, Miami, FL 33133
Jueves 20 de agostoCity of North Miami Beach Mayor and Commission9:00 a. m. – 12:00 p. m.Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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