Los alimentos gratis en Florida pueden representar un apoyo importante para familias que buscan reducir sus gastos de comida durante estos días. Del 18 al 20 de septiembre se realizarán distintas jornadas de distribución en el estado, con entregas programadas en determinados lugares y horarios. Si estás buscando dónde acceder a estos productos sin costo, revisa las fechas y ubicaciones disponibles para organizar tu visita.

De acuerdo con Farm Share, estas jornadas se realizan junto con líderes de las comunidades y autoridades locales para facilitar el acceso a alimentos en las zonas donde existe mayor necesidad. La organización indicó que las entregas están abiertas a todas las personas que requieran comida, ya que no es necesario cumplir con requisitos de elegibilidad para recibir este apoyo.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante estos días. | Crédito: Farm Share

Dónde reparten alimentos gratis en Florida del 18 al 20 de septiembre

Del 18 al 20 de septiembre, distintas organizaciones y autoridades de Florida programaron jornadas de entrega de alimentos gratuitos en varias ciudades. Estos son los lugares, horarios y direcciones donde se realizarán las distribuciones.

Fecha Horarios Lugar Dirección Viernes 18 de septiembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Miami – MDC North Campus 11380 NW 27th Ave, Miami, FL 33167 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Tallahassee – Smart Dreams Academy 115 Jake’s and Patterson St., Tallahassee, FL Sábado 19 de septiembre 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Lake Butler 155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Sosa Volusia 1st Presbyterian Church DeLand 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Miami – Molina Healthcare 1970 NW 70th Ave, Miami, FL 33122 9:00 a.m. – 12:00 p.m. North Bay Village – Representative Fabián Basabe 1666 John F Kennedy Cswy, North Bay Village, FL 33141 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Lauderhill – South Promo 2000 NW 55th Ave, Lauderhill, FL 33313 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Miramar – The Ben & Dorit Cupboard 6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023 11:30 a.m. – 2:30 p.m. Miami – Health in the Hood – Lotus House 217 NW 15th St, Miami, FL 33136 Domingo 20 de septiembre — No se registra distribución de alimentos gratis en Florida —

Los alimentos gratis en Florida representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.