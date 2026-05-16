En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 18 al 21 de mayo. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

En Florida, cientos de familias pueden acceder a alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

La app es gratuita.

Tus datos personales se mantienen privados y seguros.

No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.

Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.

Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

Llega temprano , ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.

, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.

para agilizar el proceso. Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 18 al 21 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de la organización Farm Share:

Fecha Lugar / Organizador Horario Dirección Detalles Lunes 18 — — — No hay distribución de alimentos registrada para este día. Martes 19 — — — No hay distribución de alimentos registrada para este día. Miércoles 20 Miami – The City of Miami / Comisionada Eileen Higgins 9:00 am – 12:00 pm Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami, FL 33142, USA Reparto de alimentos para residentes de Miami en parque comunitario. Se recomienda llegar con anticipación. Sanderson – Faith Bible Church 9:30 am – 12:30 pm 9846 Co Rd 229, Sanderson, FL 32087, USA Distribución de despensas para familias de Sanderson y alrededores. Jueves 21 Pensacola – Epps Christian Center 8:00 am – 9:00 am Epps Christian Center, Inc – Food Distribution Center, 2202 N Pace Blvd, Pensacola, FL 32501, USA Entrega rápida de alimentos en centro de distribución; conviene llegar antes de la hora de inicio. Bushnell – Hope Ministries 9:00 am – 12:00 pm 90 CR‑542D, Bushnell, FL 33513, USA Reparto de comida para familias de Bushnell; operativo de mediana duración. North Miami Beach – City of North Miami Beach (Mayor and Commission) 9:00 am – 12:00 pm 1980 NE 171 St, North Miami Beach, FL 33162, USA Distribución de alimentos organizada por la alcaldía y la comisión de North Miami Beach.

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