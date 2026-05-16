Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en del 18 al 21 de mayo. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

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🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa :

  • Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.
  • Generar un código QR diario desde la app.
  • Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
  • No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
  • El código QR solo es válido por 24 horas

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

En Florida, cientos de familias pueden acceder a alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
En Florida, cientos de familias pueden acceder a alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

  • La app es gratuita.
  • Tus datos personales se mantienen privados y seguros.
  • No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.
  • Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.
  • Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

  • Llega temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.
  • Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.
  • Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 18 al 21 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de la organización :

FechaLugar / OrganizadorHorarioDirecciónDetalles
Lunes 18No hay distribución de alimentos registrada para este día.
Martes 19No hay distribución de alimentos registrada para este día.
Miércoles 20Miami – The City of Miami / Comisionada Eileen Higgins9:00 am – 12:00 pmCharles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami, FL 33142, USAReparto de alimentos para residentes de Miami en parque comunitario. Se recomienda llegar con anticipación.
Sanderson – Faith Bible Church9:30 am – 12:30 pm9846 Co Rd 229, Sanderson, FL 32087, USADistribución de despensas para familias de Sanderson y alrededores.
Jueves 21Pensacola – Epps Christian Center8:00 am – 9:00 amEpps Christian Center, Inc – Food Distribution Center, 2202 N Pace Blvd, Pensacola, FL 32501, USAEntrega rápida de alimentos en centro de distribución; conviene llegar antes de la hora de inicio.
Bushnell – Hope Ministries9:00 am – 12:00 pm90 CR‑542D, Bushnell, FL 33513, USAReparto de comida para familias de Bushnell; operativo de mediana duración.
North Miami Beach – City of North Miami Beach (Mayor and Commission)9:00 am – 12:00 pm1980 NE 171 St, North Miami Beach, FL 33162, USADistribución de alimentos organizada por la alcaldía y la comisión de North Miami Beach.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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