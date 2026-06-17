Los alimentos gratis en Florida del 19 al 21 de junio llegan como una ayuda importante para muchas familias que buscan aliviar un poco el gasto del día a día. Durante estos días, varias ciudades del estado estarán organizando puntos de entrega donde se repartirán productos básicos sin costo, en horarios y lugares ya establecidos. La idea es que las personas puedan acercarse de forma sencilla y recibir este apoyo sin complicaciones, siempre dentro de las fechas programadas. Si estás en Florida o conoces a alguien que pueda necesitarlo, es clave tener a mano esta información para saber exactamente dónde y cuándo acudir a los puntos de distribución.

Alimentos gratis en Florida del 19 al 21 de junio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 19 al 21 de junio:

Fecha Horario Punto de entrega Dirección Viernes 19 de junio de 2026 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Hialeah – Councilwoman Melinda De La Vega 2275 W 5th Way, Hialeah, FL 33010 Sábado 20 de junio de 2026 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Lake Butler 155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Leesburg – Feed The Need 1041 Co Rd 468, Leesburg, FL 34748 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Miami – City of Miami (Mayor Eileen Higgins) 810 NW 28th St, Miami, FL 33127 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Hollywood – Representative Marie Paule Woodson Holy Nation Church, 6095 Funston St, Hollywood, FL 33023 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Miramar – Commissioner Alexandra P. Davis Miramar Pineland Park, 3600 S University Dr, Miramar, FL 33025 10:00 a.m. – 1:00 p.m. South Miami – South Promo Mt. Olive Baptist Church of South Miami Florida Inc, 6316 SW 59th Pl, South Miami, FL Domingo 21 de junio de 2026 No hay distribución de alimentos gratis en Florida. - -

Si no hay una distribución de alimentos gratis en Florida cerca de ti, puedes acudir a una despensa de alimentos de la red de socios de Farm Share. Se recomienda llamar antes para confirmar horarios y disponibilidad de productos. Encuentra un banco de alimentos AQUÍ.

Paso 1: Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación.

Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación. Paso 2: Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa.

Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa. Paso 3: Comuníquese directamente con la agencia para confirmar la disponibilidad de alimentos.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida sin costo alguno. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Consulta los horarios y ubicaciones para recibir alimentos gratis en Florida cerca de tu comunidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí