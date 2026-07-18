Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida del 20 al 23 de julio gracias a diversas jornadas de distribución organizadas por entidades comunitarias y organizaciones sin fines de lucro. Durante esos días, se entregarán despensas y productos básicos en distintos puntos del estado para apoyar a personas y hogares que enfrentan dificultades económicas. Si planeas asistir, es importante conocer con anticipación los lugares, horarios y posibles requisitos de cada evento para recibir la ayuda sin contratiempos. A continuación, consulta el calendario completo de distribución.

Según informó la organización, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Lunes 22 de julio de 2026 No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - - Martes 21 de julio de 2026 No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - - Miércoles 22 de julio de 2026 Miami City of Miami – Mayor Eileen Higgins 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 6030 SW 2nd St, Miami, FL 33144 Miramar The Ben & Dorit Cupboard 12:00 p.m. – 2:00 p.m. 6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023 Jueves 23 de julio de 2026 Hallandale Beach The Promise Fund 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 120 SW 4 Ave, Hallandale Beach, FL 33009

Los alimentos gratis en Florida permitirán que residentes accedan a jornadas de apoyo alimentario en distintas ciudades. | Crédito: Farm Share "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida tendrán horarios específicos que los beneficiarios deberán conocer antes de acudir. | Crédito: Farm Share "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

frescas. Verduras .

. Productos básicos de despensa.

de despensa. Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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