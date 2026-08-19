Si buscas alimentos gratis en Florida, entre el 21 y el 23 de agosto de 2026 hay fechas que conviene tener en cuenta. Aunque no todos los días registran jornadas de distribución, el sábado 22 de agosto aparecen varios eventos en distintas zonas del estado, con horarios establecidos para las personas que necesiten recibir comida sin pagar. Antes de acudir, es importante revisar la fecha, el lugar y el horario de cada jornada para evitar desplazamientos innecesarios y confirmar que la actividad continúe disponible.

Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

Distribución de alimentos gratis en Florida del 21 al 23 de agosto

Fecha Ciudad / lugar Organización Horario 21 de agosto — — No se registra distribución de alimentos gratis en Florida 22 de agosto Miami City of Doral Councilwoman Digna Cabral 9:00 a. m. - 12:00 p. m. Palatka 76 Strong 9:00 a. m. - 12:00 p. m. Miami Miami-Dade County Tax Collector 10:00 a. m. - 1:00 p. m. West Park The City of West Park 10:00 a. m. - 1:00 p. m. 23 de agosto — — No se registra distribución de alimentos gratis en Florida

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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