En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 22 al 24 de mayo. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en Florida ya confirmaron horarios y ubicaciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

La app es gratuita.

Tus datos personales se mantienen privados y seguros.

No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.

Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.

Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

Llega temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.

Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.

Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

La distribución de alimentos gratis en Florida estará disponible en varias ciudades del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Dónde dan alimentos gratis en Florida del 22 al 24 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de la organización Farm Share:

Fecha Ciudad / Organización Horario Punto de entrega 22 de mayo de 2026 Lauderdale Lakes – Vice Mayor Sharon Thomas & Commissioner Tycie Causwell 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 3500 W Oakland Park Blvd, Lauderdale Lakes, FL 33311 23 de mayo de 2026 Pensacola – Brownsville Assembly 8:00 a.m. – 9:00 a.m. Brownsville Assembly Of God, 3100 W De Soto St, Pensacola Miami – Commissioner Rolando Escalona 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 342 SW 7th Ave, Miami, FL 33130 Tamarac – State Representative Lisa Dunkley 9:00 a.m. – 12:00 p.m. St. Malachy Catholic Parish, 6200 N University Dr, Tamarac, FL Homestead – Keralty Compassionate Communities and Sanitas Medical Center 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Harris Field Park, 1034 NE 8th St, Homestead, FL 33030 The City of West Park 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023 24 de mayo de 2026 Sin entregas confirmadas — No se registran puntos de entrega

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