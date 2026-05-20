Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en del 22 al 24 de mayo. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

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🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa :

  • Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.
  • Generar un código QR diario desde la app.
  • Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
  • No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
  • El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en Florida ya confirmaron horarios y ubicaciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los puntos de entrega de alimentos gratis en Florida ya confirmaron horarios y ubicaciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

  • La app es gratuita.
  • Tus datos personales se mantienen privados y seguros.
  • No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.
  • Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.
  • Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

  • Llega temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.
  • Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.
  • Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.
La distribución de alimentos gratis en Florida estará disponible en varias ciudades del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
La distribución de alimentos gratis en Florida estará disponible en varias ciudades del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Dónde dan alimentos gratis en Florida del 22 al 24 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de la organización :

FechaCiudad / OrganizaciónHorarioPunto de entrega
22 de mayo de 2026Lauderdale Lakes – Vice Mayor Sharon Thomas & Commissioner Tycie Causwell9:00 a.m. – 12:00 p.m.3500 W Oakland Park Blvd, Lauderdale Lakes, FL 33311
23 de mayo de 2026Pensacola – Brownsville Assembly8:00 a.m. – 9:00 a.m.Brownsville Assembly Of God, 3100 W De Soto St, Pensacola
Miami – Commissioner Rolando Escalona9:00 a.m. – 12:00 p.m.342 SW 7th Ave, Miami, FL 33130
Tamarac – State Representative Lisa Dunkley9:00 a.m. – 12:00 p.m.St. Malachy Catholic Parish, 6200 N University Dr, Tamarac, FL
Homestead – Keralty Compassionate Communities and Sanitas Medical Center10:00 a.m. – 1:00 p.m.Harris Field Park, 1034 NE 8th St, Homestead, FL 33030
The City of West Park10:00 a.m. – 1:00 p.m.3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023
24 de mayo de 2026Sin entregas confirmadasNo se registran puntos de entrega

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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