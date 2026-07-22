Acceder a alimentos gratis en Florida puede representar un importante alivio para miles de familias que enfrentan dificultades económicas. Entre el 24 y el 26 de julio, diversas organizaciones comunitarias, autoridades locales y entidades sin fines de lucro realizarán jornadas de distribución de despensas en distintas ciudades del estado. Estas entregas están programadas en puntos estratégicos y contarán con horarios específicos para facilitar el acceso de los residentes. A continuación, conoce los lugares, las fechas y los horarios donde se ofrecerán alimentos gratis en Florida durante esos días.

Según informó la organización, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Vierne 24 de julio de 2026 Miami Beach Representative Fabián Basabe 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 620 Lenox Ave., Miami Beach, FL 33319 Miami State Representative Wallace Aristide 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 777 NW 106th St, Miami, FL 33150 Tamarac City of Tamarac Parks and Recreation Department 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 7508 NW 61st St, Tamarac, FL 33321 Sábado 25 de julio de 2026 Miami Bright Star Kids 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 4600 NW 23rd Ave, Miami, FL 33142 West Park The City of West Park 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023 Domingo 26 de julio de 2026 No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - - -

Los alimentos gratis en Florida permitirán que residentes accedan a jornadas de apoyo alimentario en distintas ciudades. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida tendrán horarios específicos que los beneficiarios deberán conocer antes de acudir. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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