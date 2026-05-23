En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 25 al 28 de mayo. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Miles de familias podrán acceder a los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida en lugares como Miami, Fort Lauderdale y Gainesville. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

La app es gratuita.

Tus datos personales se mantienen privados y seguros.

No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.

Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.

Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

Llega temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.

Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.

Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

Las jornadas de apoyo comunitario con alimentos gratis en Florida buscan aliviar la necesidad de comida en diferentes zonas del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Dónde dan alimentos gratis en Florida del 25 al 28 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de la organización Farm Share:

Fecha Ciudad Horario Punto de entrega Dirección Lunes 25 mayo Sin entregas confirmadas — — — Martes 26 mayo Fort Lauderdale 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Franklin Park Community Center 2501 Franklin Dr, Fort Lauderdale, FL 33311, EE.UU. Miércoles 27 mayo Miami 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Piscina José Martí 351 SW 4th St, Miami, FL 33130, EE.UU. Miramar 12:00 p.m. – 2:00 p.m. The Ben & Dorit Cupboard 6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023, EE.UU. Jueves 28 mayo Gainesville 11:00 a.m. – 2:00 p.m. SWAG Family Resources 807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607, EE.UU.

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