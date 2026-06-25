Los alimentos gratis en Florida del 22 al 25 de junio llegan como una ayuda importante para muchas familias que buscan aliviar un poco el gasto del día a día. Durante estos días, varias ciudades del estado estarán organizando puntos de entrega donde se repartirán productos básicos sin costo, en horarios y lugares ya establecidos. La idea es que las personas puedan acercarse de forma sencilla y recibir este apoyo sin complicaciones, siempre dentro de las fechas programadas. Si estás en Florida o conoces a alguien que pueda necesitarlo, es clave tener a mano esta información para saber exactamente dónde y cuándo acudir a los puntos de distribución.

Alimentos gratis en Florida del 26 al 28 de junio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 26 al 28 de junio:

Fecha Ciudad Horario Lugar Viernes 26 de junio de 2026 Miami 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Douglas Park, 2755 SW 37th Ave, Miami, FL 33133 Sábado 27 de junio de 2026 Jacksonville 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Emmett Reed Gymnasium, 1093 W 6th St, Jacksonville, FL 32209 Miami Beach 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 150 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139 Miami 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Henderson Park, 950 NW 3rd St, Miami, FL 33128 North Miami 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Holy Family Catholic Church, 14500 NE 11th Ave, North Miami, FL Pembroke Park 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Raymond P. Oglesby Preserve Park, 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL Gainesville 9:30 a.m. – 12:30 p.m. Abraham Lincoln Middle School, 1001 SE 12th St, Gainesville, FL Ocala 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 7575 SW 62nd Ct, Ocala, FL 34476 Pahokee 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Pahokee Deliverance Christian Center, 168 E 4th St, Pahokee, FL 33476 Domingo 28 de junio de 2026 Miami 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Oak

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida durante las jornadas comunitarias programadas este fin de semana. | Crédito: Farm Share

Si no hay una distribución de alimentos gratis en Florida cerca de ti, puedes acudir a una despensa de alimentos de la red de socios de Farm Share. Se recomienda llamar antes para confirmar horarios y disponibilidad de productos. Encuentra un banco de alimentos AQUÍ.

Paso 1: Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación.

Paso 2: Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa.

Paso 3: Comuníquese directamente con la agencia para confirmar la disponibilidad de alimentos.

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los eventos de alimentos gratis en Florida se realizarán en parques, iglesias, escuelas y centros comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

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