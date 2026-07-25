Las jornadas de alimentos gratis en Florida continuarán del 27 al 30 de julio con nuevas entregas organizadas por bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias en distintos puntos del estado. Estas iniciativas buscan apoyar a familias y personas que enfrentan dificultades económicas, ofreciendo despensas sin costo con productos básicos. Las distribuciones se realizarán en ciudades como Fort Lauderdale, Miami y Sanderson, en horarios específicos, por lo que se recomienda acudir con anticipación y verificar los requisitos establecidos por cada organizador. A continuación, consulta el calendario completo con las fechas, horarios y puntos de entrega disponibles.

Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Ciudad Lunes 27 de julio - - No se registra distribución de alimentos gratis en Florida Martes 28 de julio 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Fort Lauderdale The YMCA (2501 Franklin Dr) Miércoles 29 de julio 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Miami City of Miami – Mayor Eileen Higgins (6304 NW 14th Ave) 9:30 a. m. – 12:30 p. m. Sanderson Faith Bible Church (9846 Co Rd 229) Jueves 30 de julio - - No se registra distribución de alimentos gratis en Florida

Los alimentos gratis en Florida beneficiarán a familias que buscan apoyo mediante jornadas comunitarias de distribución. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida podrán recogerse en ciudades seleccionadas con horarios establecidos por cada organización. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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