Si necesitas alimentos gratis en Florida, entre el 28 y el 30 de agosto se realizarán varias jornadas de distribución en diferentes puntos del estado. Estas iniciativas permiten que familias y personas accedan a comida sin costo y puedan aliviar parte de sus gastos diarios. En esta guía encontrarás los lugares, horarios y principales detalles de cada entrega. También es recomendable verificar previamente los requisitos, horarios de atención y disponibilidad, pues estas condiciones pueden cambiar según el centro de distribución.
De acuerdo con Farm Share, las jornadas de entrega se coordinan con líderes comunitarios y autoridades locales para acercar alimentos a las zonas que más los necesitan. La organización también precisó que cualquier persona que requiera comida puede participar, ya que no se exige cumplir con requisitos de elegibilidad.
Distribución de alimentos gratis en Florida del 28 al 30 de agosto
|Fecha
|Lugar / organización
|Horario
|Dirección
|Viernes 28 de agosto
|City of Tamarac Parks and Recreation Department
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Waters Edge Park, 7508 NW 61st St, Tamarac, FL 33321
|Miami – Commissioner Ralph Rosado
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Douglas Park, 2755 SW 37th Ave, Miami, FL 33133
|Sábado 29 de agosto
|Miami Gardens – State Representative Wallace Aristide
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|16969 NW 23rd Ave, Miami Gardens, FL 33056
|Miami – New Harvest Missionary Baptist Church
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167
|Town of Pembroke Park
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023
|Walnut Hill – Justified Incarcerated Ministry
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|7850 FL-97, Walnut Hill, FL 32568
|Fort Lauderdale – Smith Community Mental Health
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|2220 NW 21st Ave, Fort Lauderdale, FL 33311
|Domingo 30 de agosto
|No se registra distribución de alimentos gratis en Florida
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¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?
Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.
Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.
¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?
Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:
- Frutas frescas.
- Verduras.
- Productos básicos de despensa.
- Otros alimentos disponibles según el suministro del día.
En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.
Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.