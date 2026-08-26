Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si necesitas alimentos gratis en , entre el 28 y el 30 de agosto se realizarán varias jornadas de distribución en diferentes puntos del estado. Estas iniciativas permiten que familias y personas accedan a comida sin costo y puedan aliviar parte de sus gastos diarios. En esta guía encontrarás los lugares, horarios y principales detalles de cada entrega. También es recomendable verificar previamente los requisitos, horarios de atención y disponibilidad, pues estas condiciones pueden cambiar según el centro de distribución.

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De acuerdo con , las jornadas de entrega se coordinan con líderes comunitarios y autoridades locales para acercar alimentos a las zonas que más los necesitan. La organización también precisó que cualquier persona que requiera comida puede participar, ya que no se exige cumplir con requisitos de elegibilidad.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

Distribución de alimentos gratis en Florida del 28 al 30 de agosto

FechaLugar / organizaciónHorarioDirección
Viernes 28 de agostoCity of Tamarac Parks and Recreation Department9:00 a. m. – 12:00 p. m.Waters Edge Park, 7508 NW 61st St, Tamarac, FL 33321
Miami – Commissioner Ralph Rosado10:00 a. m. – 1:00 p. m.Douglas Park, 2755 SW 37th Ave, Miami, FL 33133
Sábado 29 de agostoMiami Gardens – State Representative Wallace Aristide9:00 a. m. – 11:00 a. m.16969 NW 23rd Ave, Miami Gardens, FL 33056
Miami – New Harvest Missionary Baptist Church9:00 a. m. – 12:00 p. m.12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167
Town of Pembroke Park9:00 a. m. – 11:00 a. m.3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023
Walnut Hill – Justified Incarcerated Ministry9:00 a. m. – 12:00 p. m.7850 FL-97, Walnut Hill, FL 32568
Fort Lauderdale – Smith Community Mental Health10:00 a. m. – 1:00 p. m.2220 NW 21st Ave, Fort Lauderdale, FL 33311
Domingo 30 de agostoNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 28 al 30 de agosto en distintos puntos. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 28 al 30 de agosto en distintos puntos. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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