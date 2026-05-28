En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 29 al 31 de mayo. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Cientos de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida en iglesias, parques y centros comunitarios. | Crédito: Farm Share / Facebook

Distribución de alimentos gratis en Florida del 29 al 31 de mayo

A continuación el calendario para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 29 al 31 de mayo:

Fecha Lugar / Organización Horario Dirección Viernes 29 de mayo de 2026 City of Tamarac Parks and Recreation Department 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 9901 NW 77th St, Tamarac, FL 33321 Commissioner Vicki L. Lopez 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 2987 W Flagler St, Miami, FL 33125 Commissioner Ralph Rosado 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 6030 SW 2nd St, Miami, FL 33144 Sábado 30 de mayo de 2026 St. Mary Church 8:00 a.m. - 9:00 a.m. 6745 Fairbanks Ferry Rd, Havana, FL 32333 Calvary Baptist Church 8:00 a.m. - 9:00 a.m. 3701 W Hwy 390, Panama City, FL 32405 State Representative Wallace Aristide 9:00 a.m. - 11:00 a.m. 100 NE 191st St, Miami, FL 33179 Town of Pembroke Park 9:00 a.m. - 11:00 a.m. 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023 South Promo 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 6942 NW 15th Ave, Miami, FL 33147 State Representative Susan L. Valdes 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 5511 N Hesperides St, Tampa, FL 33614 Domingo 31 de mayo de 2026 No se registra distribución de alimentos gratis en Florida — —

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en Florida ya confirmaron horarios y direcciones para este fin de semana. | Crédito: Farmshare / Piero Hatto

¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

¿Existe algún requisito para acceder a los alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

¿Qué tipo de comida recibiré en la distribución de alimentos gratis en Florida?

La oferta de alimentos varía según la distribución, pero suele incluir frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado. La disponibilidad depende del suministro y la ubicación.

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