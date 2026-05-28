En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 29 al 31 de mayo. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.
Cómo conseguir alimentos gratis en Florida
Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:
- Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.
- Generar un código QR diario desde la app.
- Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
- No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
- El código QR solo es válido por 24 horas.
- Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.
Distribución de alimentos gratis en Florida del 29 al 31 de mayo
A continuación el calendario para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 29 al 31 de mayo:
|Fecha
|Lugar / Organización
|Horario
|Dirección
|Viernes 29 de mayo de 2026
|City of Tamarac Parks and Recreation Department
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|9901 NW 77th St, Tamarac, FL 33321
|Commissioner Vicki L. Lopez
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|2987 W Flagler St, Miami, FL 33125
|Commissioner Ralph Rosado
|10:00 a.m. - 1:00 p.m.
|6030 SW 2nd St, Miami, FL 33144
|Sábado 30 de mayo de 2026
|St. Mary Church
|8:00 a.m. - 9:00 a.m.
|6745 Fairbanks Ferry Rd, Havana, FL 32333
|Calvary Baptist Church
|8:00 a.m. - 9:00 a.m.
|3701 W Hwy 390, Panama City, FL 32405
|State Representative Wallace Aristide
|9:00 a.m. - 11:00 a.m.
|100 NE 191st St, Miami, FL 33179
|Town of Pembroke Park
|9:00 a.m. - 11:00 a.m.
|3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023
|South Promo
|10:00 a.m. - 1:00 p.m.
|6942 NW 15th Ave, Miami, FL 33147
|State Representative Susan L. Valdes
|10:00 a.m. - 1:00 p.m.
|5511 N Hesperides St, Tampa, FL 33614
|Domingo 31 de mayo de 2026
|No se registra distribución de alimentos gratis en Florida
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¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?
Cualquier persona necesitada es bienvenida.
¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?
Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.
En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.
¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?
No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.
¿Existe algún requisito para acceder a los alimentos gratis en Florida?
No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.
¿Qué tipo de comida recibiré en la distribución de alimentos gratis en Florida?
La oferta de alimentos varía según la distribución, pero suele incluir frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado. La disponibilidad depende del suministro y la ubicación.
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