Las familias y residentes que necesitan apoyo para acceder a productos básicos del hogar tendrán nuevas oportunidades durante los próximos días. Del 29 de junio al 2 de julio, distintas organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en Florida en varios puntos del estado. Los eventos ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, lo que permitirá a los interesados planificar su visita y aprovechar este importante recurso comunitario.

Alimentos gratis en Florida del 29 de junio al 02 de julio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 29 de junio al 02 de julio:

Fecha Horario Punto de distribución Dirección Lunes 29 de junio No hay distribución de alimentos gratis en Florida - - Martes 30 de junio 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Fort Lauderdale – The YMCA Franklin Park Community Center, 2501 Franklin Dr, Fort Lauderdale, FL Miércoles 1 de julio No hay distribución de alimentos gratis en Florida - - Jueves 2 de julio 9:00 a.m. – 12:00 p.m. City of Miami – Mayor Eileen Higgins A.M. Cohen Temple, 1747 NW 3rd Ave, Miami, FL 33136 9:30 a.m. – 12:30 p.m. City of Opa-locka Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054

Si no hay una distribución de alimentos gratis en Florida cerca de ti, puedes acudir a una despensa de alimentos de la red de socios de Farm Share. Se recomienda llamar antes para confirmar horarios y disponibilidad de productos. Encuentra un banco de alimentos AQUÍ.

Paso 1: Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación.

Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación. Paso 2: Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa.

Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa. Paso 3: Comuníquese directamente con la agencia para confirmar la disponibilidad de alimentos.

Consulta los horarios y direcciones para acceder a los alimentos gratis en Florida cerca de tu comunidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Diversas organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Florida para apoyar a familias y personas que lo necesiten. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

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