Miles de familias tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en Florida entre el 31 de julio y el 2 de agosto, gracias a las jornadas de distribución de despensas organizadas por bancos de alimentos, iglesias, organizaciones comunitarias y autoridades locales. Estas entregas buscan brindar apoyo a personas y hogares que enfrentan dificultades económicas, ofreciendo productos básicos sin costo. A continuación, te comparto el calendario con los lugares, fechas y horarios confirmados para que puedas ubicar el punto de distribución más cercano y planificar tu visita con anticipación.

Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Viernes 31 de julio de 2026 Jacksonville Westside Baptist Church 8:30 a.m. – 11:30 a.m. 7775 Herlong Rd, Jacksonville, FL 32210 Miami Commissioner Ralph Rosado 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 6030 SW 2nd St, Miami, FL 33144 Sábado 1 de agosto de 2026 Tallahassee EVENT READY – Enrichment Center Back to School Drive Todo el día 2344 Lake Bradford Rd, Tallahassee, FL 32310 Fort Lauderdale Sunshine Health & Orange Bowl 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 1450 W Sunrise Blvd, Fort Lauderdale, FL 33311 Miami Beach St. Patrick Catholic Church 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 3716 Garden Ave, Miami Beach, FL 33140 Miami Gardens Urban Health Partnerships, Inc. 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 1317 NW 183rd St, Miami Gardens, FL 33169 Tallahassee Enrichment Center Back to School Drive 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 2344 Lake Bradford Rd, Tallahassee, FL 32310 Quincy St. Hebron Church 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 2162 Fantana Trail, Quincy, FL 32352 Domingo 2 de agosto de 2026 - No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - -

Los alimentos gratis en Florida beneficiarán a familias que buscan apoyo mediante jornadas comunitarias de distribución. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida podrán recogerse en ciudades seleccionadas con horarios establecidos por cada organización. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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