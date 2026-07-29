Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varios puntos de entrega durante la primera semana de agosto. | Crédito: Facebook / Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en entre el 31 de julio y el 2 de agosto, gracias a las jornadas de distribución de despensas organizadas por bancos de alimentos, iglesias, organizaciones comunitarias y autoridades locales. Estas entregas buscan brindar apoyo a personas y hogares que enfrentan dificultades económicas, ofreciendo productos básicos sin costo. A continuación, te comparto el calendario con los lugares, fechas y horarios confirmados para que puedas ubicar el punto de distribución más cercano y planificar tu visita con anticipación.

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Según informó la organización , estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Calendario de distribución de alimentos gratis en Florida

Viernes 31 de julio de 2026JacksonvilleWestside Baptist Church8:30 a.m. – 11:30 a.m.7775 Herlong Rd, Jacksonville, FL 32210
MiamiCommissioner Ralph Rosado10:00 a.m. – 1:00 p.m.6030 SW 2nd St, Miami, FL 33144
Sábado 1 de agosto de 2026TallahasseeEVENT READY – Enrichment Center Back to School DriveTodo el día2344 Lake Bradford Rd, Tallahassee, FL 32310
Fort LauderdaleSunshine Health & Orange Bowl9:00 a.m. – 12:00 p.m.1450 W Sunrise Blvd, Fort Lauderdale, FL 33311
Miami BeachSt. Patrick Catholic Church9:00 a.m. – 12:00 p.m.3716 Garden Ave, Miami Beach, FL 33140
Miami GardensUrban Health Partnerships, Inc.9:00 a.m. – 12:00 p.m.1317 NW 183rd St, Miami Gardens, FL 33169
TallahasseeEnrichment Center Back to School Drive9:00 a.m. – 12:00 p.m.2344 Lake Bradford Rd, Tallahassee, FL 32310
QuincySt. Hebron Church10:00 a.m. – 1:00 p.m.2162 Fantana Trail, Quincy, FL 32352
Domingo 2 de agosto de 2026-No se registra distribución de alimentos gratis en Florida--
Los alimentos gratis en Florida beneficiarán a familias que buscan apoyo mediante jornadas comunitarias de distribución. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida beneficiarán a familias que buscan apoyo mediante jornadas comunitarias de distribución. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida podrán recogerse en ciudades seleccionadas con horarios establecidos por cada organización. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida podrán recogerse en ciudades seleccionadas con horarios establecidos por cada organización. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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