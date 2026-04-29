El Greater Chicago Food Depository, el principal banco de alimentos de Chicago y del condado de Cook, informó que del 1 al 3 de mayo continuará ofreciendo acceso a alimentos gratuitos para familias y personas que necesiten apoyo en Chicago y distintas zonas del condado de Cook.

La organización recomienda a los residentes utilizar su mapa interactivo “Find Food” disponible en su sitio web para localizar despensas de alimentos, comedores comunitarios, refugios y distribuciones móviles disponibles según su dirección o código postal. Esta herramienta permite revisar horarios, ubicaciones y días de atención de cada punto de distribución.

A través del mapa, los usuarios también pueden filtrar opciones según cercanía, horarios disponibles, elegibilidad y servicios adicionales. Entre ellos se incluyen sitios abiertos el mismo día, programas para adultos mayores y puntos con asistencia complementaria.

Las personas interesadas pueden usar la herramienta “Find Food” para consultar horarios, ubicaciones y servicios disponibles según su código postal o dirección (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Además de alimentos gratuitos, la institución brinda ayuda sin costo para solicitar beneficios como SNAP (Link), Medicaid y otros programas de asistencia médica y alimentaria para familias.

Las familias con niños también pueden acceder a recursos adicionales, como información sobre programas de nutrición y lugares donde obtener pañales gratis cerca de su zona.

El banco de alimentos recordó que su red atiende a cualquier persona que necesite ayuda, sin importar raza, religión, situación migratoria u otras condiciones. La organización también aclaró que no es una agencia gubernamental y aseguró que no comparte información personal con autoridades policiales o de inmigración.

No se requiere identificación para recibir alimentos en la mayoría de programas, y algunos puntos ofrecen opciones adicionales como pañales, entrega a domicilio y apoyo para adultos mayores. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

No se exige presentar identificación para recibir alimentos, aunque algunos programas podrían solicitar documentos dependiendo de servicios adicionales o para verificar el área de residencia. A quienes acudan sin vehículo se les recomienda llevar bolsas resistentes o carritos para transportar productos como arroz, enlatados o papas.

Quienes no puedan trasladarse a un punto de distribución pueden consultar programas que permiten que un familiar o amigo recoja alimentos en su nombre, así como algunos servicios limitados de entrega a domicilio.

Para conocer horarios exactos y puntos disponibles entre el 1 y 3 de mayo, la organización invita a consultar su mapa oficial de búsqueda de alimentos.

Cómo funcionan los bancos de alimentos en EE. UU.

Los bancos de alimentos en Estados Unidos, como el Greater Chicago Food Depository, funcionan como centros logísticos masivos que recuperan, almacenan y distribuyen excedentes de comida a gran escala.

Su operación comienza con la recolección de donaciones provenientes de cadenas de supermercados, productores agrícolas, programas gubernamentales y donantes corporativos. Una vez en el almacén, miles de voluntarios clasifican y empaquetan los productos para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad alimentaria antes de ser movilizados.

La distribución no se hace directamente a individuos en el almacén central, sino a través de una red de agencias asociadas que incluyen despensas locales, comedores populares y refugios en diversas comunidades.

Estos bancos de alimentos utilizan datos logísticos para identificar “desiertos alimentarios” o zonas con alta inseguridad alimentaria, enviando unidades móviles o camiones cargados con productos frescos y no perecederos a los lugares donde más se necesitan.

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