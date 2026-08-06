Miles de residentes de Illinois podrán acceder a despensas y comidas gratuitas entre el 7 y el 9 de agosto gracias a la red de bancos de alimentos que opera en todo el estado. Estos programas están dirigidos a personas y familias que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) señala que una de las formas más sencillas de localizar un punto de distribución es utilizar el mapa Find Food Illinois, una herramienta que permite encontrar despensas, bancos de alimentos y lugares donde se ofrecen comidas gratuitas en distintas comunidades del estado.

Además, Feeding Illinois, la asociación estatal afiliada a Feeding America, coordina el trabajo de siete bancos de alimentos regionales, que distribuyen ayuda alimentaria en decenas de condados.

Bancos de alimentos que atienden el centro y este de Illinois

Entre las organizaciones participantes se encuentran:

Central Illinois Foodbank: presta servicios en los condados de Adams, Bond, Brown, Cass, Christian, Effingham, Fayette, Greene, Jefferson, Logan, Macon, Macoupin, Marion, Menard, Montgomery, Morgan, Pike, Sangamon, Schuyler, Scott y Shelby.

presta servicios en los condados de Adams, Bond, Brown, Cass, Christian, Effingham, Fayette, Greene, Jefferson, Logan, Macon, Macoupin, Marion, Menard, Montgomery, Morgan, Pike, Sangamon, Schuyler, Scott y Shelby. Eastern Illinois Foodbank: atiende los condados de Champaign, Clark, Clay, Coles, Crawford, Cumberland, DeWitt, Douglas, Edgar, Ford, Iroquois, Jasper, Livingston, Mason, McLean, Moultrie, Peoria, Piatt, Tazewell, Vermilion y Woodford.

Quienes viven en el área metropolitana de Chicago pueden acudir al Greater Chicago Food Depository, que brinda apoyo en el condado de Cook. Por su parte, el Northern Illinois Food Bank atiende a los residentes de Boone, DeKalb, DuPage, Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, McHenry, Ogle, Stephenson, Will y Winnebago.

Se recomienda verificar los horarios y requisitos antes de acudir a recibir la ayuda. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cobertura en el oeste y sur de Illinois

La ayuda también llega a otras regiones del estado mediante diferentes organizaciones:

River Bend Food Bank: ofrece asistencia en Bureau, Carroll, Fulton, Hancock, Henderson, Henry, Jo Daviess, Knox, LaSalle, Lee, Marshall, McDonough, Mercer, Putnam, Rock Island, Stark, Warren y Whiteside.

ofrece asistencia en Bureau, Carroll, Fulton, Hancock, Henderson, Henry, Jo Daviess, Knox, LaSalle, Lee, Marshall, McDonough, Mercer, Putnam, Rock Island, Stark, Warren y Whiteside. St. Louis Area Foodbank: atiende los condados de Calhoun, Clinton, Franklin, Jackson, Jersey, Madison, Monroe, Perry, Randolph, St. Clair, Washington y Williamson.

atiende los condados de Calhoun, Clinton, Franklin, Jackson, Jersey, Madison, Monroe, Perry, Randolph, St. Clair, Washington y Williamson. Tri-State Food Bank: brinda apoyo a los residentes de Alexander, Edwards, Gallatin, Hamilton, Hardin, Johnson, Lawrence, Massac, Pope, Pulaski, Richland, Saline, Union, Wabash, Wayne y White.

Recomendaciones antes de acudir

Antes de visitar un banco de alimentos o una despensa comunitaria, es recomendable consultar el horario de atención y verificar si existen requisitos específicos para recibir la ayuda. También es aconsejable revisar el mapa de Find Food Illinois, ya que los puntos de distribución y los horarios pueden variar según la comunidad.

La red de Feeding Illinois trabaja durante todo el año para conectar a las personas con recursos alimentarios en prácticamente todo el estado.

Gracias a la colaboración de sus siete bancos de alimentos, miles de familias pueden acceder a productos básicos y comidas gratuitas cuando más lo necesitan.