Una nueva iniciativa solidaria pretende aliviar el bolsillo de miles de familias en el estado de Illinois mediante la entrega de alimentos gratis . Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, distintas organizaciones y centros comunitarios estarán disponibles para que los interesados reciban productos frescos y de primera necesidad. Si quieres conocer los horarios y las despensas, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque la ayuda está pensada para las familias de bajos recursos del estado, cualquier habitante puede acercarse a distintas despensas con la finalidad de que reciban productos nutritivos. Eso sí, es necesario que presentes alguna credencial que corrobore que se reside en Illinois.

Para esta ocasión, Northern Illinois Food Bank será la encargada de ejecutar esta ayuda. En las fechas señaladas, los vecinos de los siguientes condados resultarán beneficiadas:

Condado de Boone

Condado de DeKalb

Condado de DuPage

Condado de Grundy

Condado de Kane

Condado de Kankakee

Condado de Kendall

Condado de Lake

Condado de McHenry

Condado de Ogle

Condado de Stephenson

Condado de Will

Condado de Winnebago

Los bancos de alimentos suministran una variedad de productos perecederos y no perecederos que incluye lácteos, frutas y verduras frescas, conservas, productos secos y carnes congeladas. A diferencia de las organizaciones que reparten enlatados, hay puntos que implementan una modalidad de distribución basada en la libre elección.

Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 10 al 12 de julio

Viernes 10 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. St. Vincent Depaul Pekin 706 Court St., Pekin, IL 61554 8:30 a 11 a.m. Multicultural Food Pantry of Peoria 2610 W Nebraska Ave., West Peoria, IL 61604 6:30 a 7:30 p.m. Salvation Army Citadel 2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604 9 a.m. a 12 p.m. Redeemer Lutheran 6801 N Allen Road, Peoria, IL 61614 9 a 11 a.m.

Sábado 11 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Bibleway COGIC 460 N Chestnut, Pulaski, IL 62964 10 a.m. a 2 p.m. DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. Community Harvest 1901 S Fourth Ave, Morton, IL 61550 10 a.m. a 12 p.m. Nannie M. Johnson Community Center 3201 NE Madison, Peoria, IL 61603 11 a.m. a 1 p.m. Roanoke-Benson Hope Center 311 N. Main Street, Roanoke, IL 61561 9 a 11 a.m.

Domingo 12 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Beardstown Food Pantry 121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618 12:30 a 3 p.m. Friends of Champaign County 201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820 1 a 3 p.m. Daily Bread Soup Kitchen 116 N First Street, Champaign, IL 61820 10:30 a 12:30 p.m. Living Hope SDA Food Pantry 25124 S Fryer St., Channahon, IL 60410 12 a 2 p.m.

Los beneficiados podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿No encontraste un centro de distribución cercano en la lista que te brindé? Entonces, puedes ingresar al sitio web de Northern Illinois Food Bank . Con solo insertar tu dirección, ciudad o código postal, conocerás las opciones que más te favorezcan.

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