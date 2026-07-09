Cualquier habitante de Illinois puede recibir estos productos alimenticios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cualquier habitante de Illinois puede recibir estos productos alimenticios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una nueva iniciativa solidaria pretende aliviar el bolsillo de miles de familias en el mediante la entrega de . Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, distintas organizaciones y centros comunitarios estarán disponibles para que los interesados reciban productos frescos y de primera necesidad. Si quieres conocer los horarios y las despensas, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque la ayuda está pensada para las familias de bajos recursos del estado, cualquier habitante puede acercarse a distintas despensas con la finalidad de que reciban productos nutritivos. Eso sí, es necesario que presentes alguna credencial que corrobore que se reside en Illinois.

Para esta ocasión, Northern Illinois Food Bank será la encargada de ejecutar esta ayuda. En las fechas señaladas, los vecinos de los siguientes condados resultarán beneficiadas:

  • Condado de Boone
  • Condado de DeKalb
  • Condado de DuPage
  • Condado de Grundy
  • Condado de Kane
  • Condado de Kankakee
  • Condado de Kendall
  • Condado de Lake
  • Condado de McHenry
  • Condado de Ogle
  • Condado de Stephenson
  • Condado de Will
  • Condado de Winnebago

Los bancos de alimentos suministran una variedad de productos perecederos y no perecederos que incluye lácteos, frutas y verduras frescas, conservas, productos secos y carnes congeladas. A diferencia de las organizaciones que reparten enlatados, hay puntos que implementan una modalidad de distribución basada en la libre elección.

Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 10 al 12 de julio

  • Viernes 10 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Multicultural Food Pantry of Peoria2610 W Nebraska Ave., West Peoria, IL 616046:30 a 7:30 p.m.
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria, IL 616049 a.m. a 12 p.m.
Redeemer Lutheran6801 N Allen Road, Peoria, IL 616149 a 11 a.m.
  • Sábado 11 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Bibleway COGIC460 N Chestnut, Pulaski, IL 6296410 a.m. a 2 p.m.
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Community Harvest1901 S Fourth Ave, Morton, IL 6155010 a.m. a 12 p.m.
Nannie M. Johnson Community Center3201 NE Madison, Peoria, IL 6160311 a.m. a 1 p.m.
Roanoke-Benson Hope Center311 N. Main Street, Roanoke, IL 615619 a 11 a.m.
  • Domingo 12 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Beardstown Food Pantry121 E 2nd Street, Beardstown, IL 6261812:30 a 3 p.m.
Friends of Champaign County201 W Kenyon Road, Champaign, IL 618201 a 3 p.m.
Daily Bread Soup Kitchen116 N First Street, Champaign, IL 6182010:30 a 12:30 p.m.
Living Hope SDA Food Pantry25124 S Fryer St., Channahon, IL 6041012 a 2 p.m.
Los beneficiados podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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