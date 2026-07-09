Una nueva iniciativa solidaria pretende aliviar el bolsillo de miles de familias en el estado de Illinois mediante la entrega de alimentos gratis. Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, distintas organizaciones y centros comunitarios estarán disponibles para que los interesados reciban productos frescos y de primera necesidad. Si quieres conocer los horarios y las despensas, sigue leyendo este artículo informativo.
Aunque la ayuda está pensada para las familias de bajos recursos del estado, cualquier habitante puede acercarse a distintas despensas con la finalidad de que reciban productos nutritivos. Eso sí, es necesario que presentes alguna credencial que corrobore que se reside en Illinois.
Para esta ocasión, Northern Illinois Food Bank será la encargada de ejecutar esta ayuda. En las fechas señaladas, los vecinos de los siguientes condados resultarán beneficiadas:
- Condado de Boone
- Condado de DeKalb
- Condado de DuPage
- Condado de Grundy
- Condado de Kane
- Condado de Kankakee
- Condado de Kendall
- Condado de Lake
- Condado de McHenry
- Condado de Ogle
- Condado de Stephenson
- Condado de Will
- Condado de Winnebago
Los bancos de alimentos suministran una variedad de productos perecederos y no perecederos que incluye lácteos, frutas y verduras frescas, conservas, productos secos y carnes congeladas. A diferencia de las organizaciones que reparten enlatados, hay puntos que implementan una modalidad de distribución basada en la libre elección.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 10 al 12 de julio
- Viernes 10 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Multicultural Food Pantry of Peoria
|2610 W Nebraska Ave., West Peoria, IL 61604
|6:30 a 7:30 p.m.
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604
|9 a.m. a 12 p.m.
|Redeemer Lutheran
|6801 N Allen Road, Peoria, IL 61614
|9 a 11 a.m.
- Sábado 11 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Bibleway COGIC
|460 N Chestnut, Pulaski, IL 62964
|10 a.m. a 2 p.m.
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Community Harvest
|1901 S Fourth Ave, Morton, IL 61550
|10 a.m. a 12 p.m.
|Nannie M. Johnson Community Center
|3201 NE Madison, Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 1 p.m.
|Roanoke-Benson Hope Center
|311 N. Main Street, Roanoke, IL 61561
|9 a 11 a.m.
- Domingo 12 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Beardstown Food Pantry
|121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618
|12:30 a 3 p.m.
|Friends of Champaign County
|201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820
|1 a 3 p.m.
|Daily Bread Soup Kitchen
|116 N First Street, Champaign, IL 61820
|10:30 a 12:30 p.m.
|Living Hope SDA Food Pantry
|25124 S Fryer St., Channahon, IL 60410
|12 a 2 p.m.
¿No encontraste un centro de distribución cercano en la lista que te brindé? Entonces, puedes ingresar al sitio web de Northern Illinois Food Bank. Con solo insertar tu dirección, ciudad o código postal, conocerás las opciones que más te favorezcan.
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