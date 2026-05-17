Los habitantes interesados no gastarán un dólar en las jornadas señaladas.(Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Los habitantes interesados no gastarán un dólar en las jornadas señaladas.(Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de iniciar una nueva semana, se confirmó que los habitantes de podrán acceder a . Desde el 18 al 21 de mayo, los ciudadanos tienen la posibilidad acercarse a distintas despensas con la finalidad de recibir ciertos productos para la preparación de distintos platos. Si consideras que necesitas de este beneficio, lee los siguientes párrafos para que sepas los horarios y puntos de entrega disponibles.

TE PUEDE INTERESAR

Se trata de una iniciativa pensada para las familias del estado mencionado que tienen bajos recursos económicos. El propósito es que accedan a estos alimentos sin gastar un dólar.

Para esta ocasión, Northern Illinois Food Bank y Eastern Illinois Food Bank se encargarán de la distribución de productos nutritivos a cientos de despensas y así facilitar la entrega a los habitantes. Por lo tanto, cada ciudadano puede aprovechar este beneficio.

Las organizaciones te entregarán productos nutritivos para que disfrutes en tu mesa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las organizaciones te entregarán productos nutritivos para que disfrutes en tu mesa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 18 al 21 de mayo

LUNES 18 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL9 a.m. a 1 p.m. - 1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.

MARTES 19 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL9 a.m. a 1 p.m. - 1 a 4 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Estos alimentos gratuitos representan una buena oportunidad para las familias más necesitadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Estos alimentos gratuitos representan una buena oportunidad para las familias más necesitadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m. - 3 a 6 p.m.
Mt. Zion Baptist Church304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 616051 a 3 p.m.

JUEVES 21 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL9 a.m. a 1 p.m. - 1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Hand UP Peoria, Inc.1419 S Folkers Ave, Room 129, Peoria, IL 6160510 a.m. a 12 p.m.

En caso no hayas identificado una despensa cerca a tu domicilio, puedes ingresar a los sitios web de Northern Illinois Food Bank y Eastern Illinois Food Bank; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu hogar, el sistema te revelará los centros de distribución disponibles.

Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada, pues es posible que haya una alta presencia de personas en cada despensa, pues también desearán obtener estos alimentos gratis.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC