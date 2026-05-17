A poco de iniciar una nueva semana, se confirmó que los habitantes de Illinois podrán acceder a alimentos gratis. Desde el 18 al 21 de mayo, los ciudadanos tienen la posibilidad acercarse a distintas despensas con la finalidad de recibir ciertos productos para la preparación de distintos platos. Si consideras que necesitas de este beneficio, lee los siguientes párrafos para que sepas los horarios y puntos de entrega disponibles.
Se trata de una iniciativa pensada para las familias del estado mencionado que tienen bajos recursos económicos. El propósito es que accedan a estos alimentos sin gastar un dólar.
Para esta ocasión, Northern Illinois Food Bank y Eastern Illinois Food Bank se encargarán de la distribución de productos nutritivos a cientos de despensas y así facilitar la entrega a los habitantes. Por lo tanto, cada ciudadano puede aprovechar este beneficio.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 18 al 21 de mayo
LUNES 18 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a.m. a 1 p.m. - 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
MARTES 19 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a.m. a 1 p.m. - 1 a 4 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9 a.m. a 12 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m. - 3 a 6 p.m.
|Mt. Zion Baptist Church
|304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 61605
|1 a 3 p.m.
JUEVES 21 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a.m. a 1 p.m. - 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|Hand UP Peoria, Inc.
|1419 S Folkers Ave, Room 129, Peoria, IL 61605
|10 a.m. a 12 p.m.
En caso no hayas identificado una despensa cerca a tu domicilio, puedes ingresar a los sitios web de Northern Illinois Food Bank y Eastern Illinois Food Bank; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu hogar, el sistema te revelará los centros de distribución disponibles.
Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada, pues es posible que haya una alta presencia de personas en cada despensa, pues también desearán obtener estos alimentos gratis.
