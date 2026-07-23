Las familias que necesiten apoyo alimentario en Illinois tendrán varias opciones para acceder a alimentos gratuitos del 24 al 26 de julio. A través de la iniciativa Find Food Illinois y la red Feeding Illinois, los residentes pueden localizar despensas de alimentos, comedores comunitarios y otros puntos de distribución sin costo en distintas regiones del estado.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) recomienda utilizar el mapa interactivo de Find Food Illinois, una herramienta que permite encontrar lugares cercanos donde se entregan alimentos o se ofrecen comidas gratuitas. El servicio está disponible para personas y familias que necesiten asistencia alimentaria y facilita la búsqueda de recursos en cada comunidad.

Además, Feeding Illinois, la asociación estatal de bancos de alimentos afiliada a Feeding America, coordina la distribución de ayuda mediante siete bancos de alimentos regionales, que cubren todos los condados de Illinois.

El mapa Find Food Illinois ayuda a localizar despensas y comedores comunitarios cercanos. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Bancos de alimentos que participan

Los residentes pueden acudir al banco de alimentos que presta servicio en su condado. Estos son los siete organismos que forman parte de la red:

Central Illinois Foodbank: atiende los condados de Adams, Bond, Brown, Cass, Christian, Effingham, Fayette, Greene, Jefferson, Logan, Macon, Macoupin, Marion, Menard, Montgomery, Morgan, Pike, Sangamon, Schuyler, Scott y Shelby.

atiende los condados de Adams, Bond, Brown, Cass, Christian, Effingham, Fayette, Greene, Jefferson, Logan, Macon, Macoupin, Marion, Menard, Montgomery, Morgan, Pike, Sangamon, Schuyler, Scott y Shelby. Eastern Illinois Foodbank: presta servicio en Champaign, Clark, Clay, Coles, Crawford, Cumberland, DeWitt, Douglas, Edgar, Ford, Iroquois, Jasper, Livingston, Mason, McLean, Moultrie, Peoria, Piatt, Tazewell, Vermilion y Woodford.

presta servicio en Champaign, Clark, Clay, Coles, Crawford, Cumberland, DeWitt, Douglas, Edgar, Ford, Iroquois, Jasper, Livingston, Mason, McLean, Moultrie, Peoria, Piatt, Tazewell, Vermilion y Woodford. Greater Chicago Food Depository: atiende el condado de Cook.

atiende el condado de Cook. Northern Illinois Food Bank: ofrece asistencia en Boone, DeKalb, DuPage, Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, McHenry, Ogle, Stephenson, Will y Winnebago.

Más condados con asistencia alimentaria

La red también incluye el River Bend Food Bank, que presta servicio en Bureau, Carroll, Fulton, Hancock, Henderson, Henry, Jo Daviess, Knox, LaSalle, Lee, Marshall, McDonough, Mercer, Putnam, Rock Island, Stark, Warren y Whiteside.

Asimismo, el St. Louis Area Foodbank atiende los condados de Calhoun, Clinton, Franklin, Jackson, Jersey, Madison, Monroe, Perry, Randolph, St. Clair, Washington y Williamson. Por su parte, el Tri-State Food Bank brinda asistencia en Alexander, Edwards, Gallatin, Hamilton, Hardin, Johnson, Lawrence, Massac, Pope, Pulaski, Richland, Saline, Union, Wabash, Wayne y White.

Cada organización atiende una zona específica para facilitar el acceso a quienes necesitan ayuda alimentaria. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Una red para apoyar a las familias

La red de Feeding Illinois trabaja para que las personas que enfrentan dificultades económicas puedan acceder a alimentos de forma gratuita en cualquier región del estado.

Si necesitas ayuda entre el 24 y el 26 de julio, puedes consultar el mapa de Find Food Illinois para identificar el punto de distribución más cercano y conocer los horarios y requisitos específicos de cada organización.