El aumento del costo de vida ha llevado a una gran cantidad de personas a vivir con las justas, pues en muchos casos no tienen dinero ni para preparar comida. Si ese es tu caso, por fortuna hay varias organizaciones en Illinois que entregarán alimentos gratis del 26 al 28 de junio. Aunque esta iniciativa está pensada especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualquier residente puede acceder a estos recursos. En las siguientes líneas, te damos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes acudir.
Cabe mencionar que en los distintos centros de reparto se hará entrega de diferentes productos como granos, cereales, legumbres, proteínas, lácteos, frutas, verduras, entre otros; los cuales dependerán de la disponibilidad de cada despensa.
HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN ILLINOIS DEL 26 AL 28 DE JUNIO
A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 26 al domingo 28 de junio.
ENTREGA VIERNES 26 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 26 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Peoria Friendship House
|800 NE Madison Ave, Peoria, IL 61603
|9:00 AM - 3:00 PM
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|11:30 AM - 1:00 PM
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|309-655-1578
|9:00 AM - 3:00 PM
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 AM - 11:00 AM
|Multicultural Food Pantry of Peoria
|2610 W Nebraska Ave, West Peoria, IL 61604
|6:30 PM - 7:30 PM
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604
|309-682-8886
|9:00 AM - 12:00 PM
|Spring Bay Food Pantry
|406 Illinois Street, Spring Bay, IL 61611
|9:00 AM - 11:00 AM
|Redeemer Lutheran
|6801 N Allen Road, Peoria, IL 61614
|9:00 AM - 11:00 AM
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road, SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 AM - 4:00 PM
|School Street Food Pantry
|211 N School Street, Normal, IL 61761
|4:00 PM - 6:00 PM
|St. Mary’s Food Pantry
|140 N 2nd Ave, Canton, IL 61520
|309-647-1473
|8:30 AM - 10:30 AM
|Mission of Hope Food Pantry
|1102 State Route 97, Havana, IL 62644
|10:00 AM - 12:00 PM
|Streatorland Community Food Pantry
|210 N Wasson St, Streator, IL 61364
|815-673-3688
|9:00 AM - 10:30 AM
ENTREGA SÁBADO 27 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 27 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street, Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9:00 AM - 3:00 PM
|Community Harvest
|1901 S Fourth Ave, Morton, IL 61550
|10:00 AM - 12:00 PM
|Nannie M. Johnson Community Center
|3201 NE Madison, Peoria, IL 61603
|11:00 AM - 1:00 PM
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9:00 AM - 12:00 PM
|First United Methodist
|116 Perry, Peoria, IL 61603
|11:30 AM - 1:00 PM
|East Bluff Community Center
|512 East Kansas St, Peoria, IL 61603
|8:30 AM - 12:00 PM
|House of Worship Church
|1321 W Lincoln Ave, Peoria, IL 61605
|10:00 AM - 12:00 PM
|Heaven’s View
|602 W Richmond, Peoria, IL 61606
|11:00 AM - 1:00 PM
|Bread of Life Food Pantry
|2018 W Kellogg Ave, Peoria, IL 61604
|3:00 PM - 5:00 PM
|White Rose Fellowship Food Pan
|414 S Main Street, Bellevue, IL 61604
|4:00 PM - 5:00 PM
|Our Daily Bread Food Pantry
|3800 W War Memorial Dr, Peoria, IL 61615
|309-678-1286
|10:00 AM - 12:00 PM
|Anglican Charities
|7561 W Lancaster, Bartonville, IL 61607
|9:00 AM - 11:00 AM
|St. Vincent de Paul-Bloomington
|705 N. Roosevelt Ave., Bloomington, IL 61701
|309-829-9611
|9:00 AM - 11:00 AM
|The Pantry
|2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 61704
|10:00 AM - 12:00 PM
|Koinonia Food Pantry
|405 North Washington Street, Lacon, IL 61540
|309-238-1246
|7:00 AM - 12:00 PM
|Worn Again Too
|104 E Main, Heyworth, IL 61745
|10:00 AM - 3:00 PM
|Henry Community Food Pantry
|1301 2nd St, Henry, IL 61537
|309-364-2556
|8:00 AM - 10:00 AM
|Livingston Cty Community Pantry
|420 N Plum Street, Pontiac, IL 61764
|10:00 AM - 12:00 PM
|Putnam County Food Pantry
|103 N Church St, Granville, IL 61326
|815-866-6484
|8:30 AM - 10:30 AM
|Fairbury Community Food Pantry
|510 E Oak Street, Fairbury, IL 61739
|815-867-3642
|9:00 AM - 11:00 AM
ENTREGA DOMINGO 28 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 28 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Galesburg Rescue Mission Food Pantry
|547 N Farnham St, Galesburg, IL 61401
|309-343-4151
|7:00 a 7:20 (Desayuno); 12:00 a 12:20 (Almuerzo); 18:00 a 18:20 (Cena)
|St. John’s Breadline
|430 N. 5th St., Springfield, IL 62702
|217-528-6098
|10:30 AM - 1:30 PM
|Table of Life Ministries
|2600 S. 5th St., Springfield, IL 62703
|1:00 PM - 3:00 PM
|Beardstown Food Pantry
|121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618
|217-473-8351
|1:00 PM - 3:00 PM
|Friends of Champaign County
|201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820
|217-352-7961
|1:00 PM - 3:00 PM
|Daily Bread Soup Kitchen
|116 N First Street, Champaign, IL 61820
|10:30 AM - 12:30 PM
|First Baptist Church of Waverly
|180 N. Grove St, Waverly, IL 62692
|217-435-7651
|6:00 PM - 8:00 PM (menores de escuela secundaria)
|Living Hope SDA Food Pantry
|25124 S Fryer St, Channahon, IL 60410
|773-971-3764
|12:00 PM - 2:00 PM
|Dixon Assembly of God
|933 MeKeel Rd, Dixon, IL 61021
|815-284-3090
|12:00 PM - 1:00 PM
|Cafe on Vine
|932 W 6th St, Davenport, IA 52802
|563-324-4472
|4:30 PM - 5:30 PM
|Wesley’s Table Food Pantry
|500 N. Cleveland Avenue, Bradley, IL 60915
|815-933-7932
|1:00 PM - 3:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Chicago, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
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