Una joven inmigrante recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de Illinois, mientras en el fondo se ve personas haciendo cola para también recibir víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una joven inmigrante recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de Illinois, mientras en el fondo se ve personas haciendo cola para también recibir víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

El aumento del costo de vida ha llevado a una gran cantidad de personas a vivir con las justas, pues en muchos casos no tienen dinero ni para preparar comida. Si ese es tu caso, por fortuna hay varias organizaciones en que . Aunque esta iniciativa está pensada especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualquier residente puede acceder a estos recursos. En las siguientes líneas, te damos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes acudir.

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Cabe mencionar que en los distintos centros de reparto se hará entrega de diferentes productos como granos, cereales, legumbres, proteínas, lácteos, frutas, verduras, entre otros; los cuales dependerán de la disponibilidad de cada despensa.

Muchas personas hacen colas para recibir alimentos gratis en uno de los puntos que se distribuyen víveres en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Muchas personas hacen colas para recibir alimentos gratis en uno de los puntos que se distribuyen víveres en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN ILLINOIS DEL 26 AL 28 DE JUNIO

A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 26 al domingo 28 de junio.

ENTREGA VIERNES 26 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 26 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Peoria Friendship House800 NE Madison Ave, Peoria, IL 616039:00 AM - 3:00 PM
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL11:30 AM - 1:00 PM
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605309-655-15789:00 AM - 3:00 PM
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 AM - 11:00 AM
Multicultural Food Pantry of Peoria2610 W Nebraska Ave, West Peoria, IL 616046:30 PM - 7:30 PM
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604309-682-88869:00 AM - 12:00 PM
Spring Bay Food Pantry406 Illinois Street, Spring Bay, IL 616119:00 AM - 11:00 AM
Redeemer Lutheran6801 N Allen Road, Peoria, IL 616149:00 AM - 11:00 AM
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road, SCB2400, Normal, IL 617618:30 AM - 4:00 PM
School Street Food Pantry211 N School Street, Normal, IL 617614:00 PM - 6:00 PM
St. Mary’s Food Pantry140 N 2nd Ave, Canton, IL 61520309-647-14738:30 AM - 10:30 AM
Mission of Hope Food Pantry1102 State Route 97, Havana, IL 6264410:00 AM - 12:00 PM
Streatorland Community Food Pantry210 N Wasson St, Streator, IL 61364815-673-36889:00 AM - 10:30 AM

ENTREGA SÁBADO 27 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 27 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street, Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329:00 AM - 3:00 PM
Community Harvest1901 S Fourth Ave, Morton, IL 6155010:00 AM - 12:00 PM
Nannie M. Johnson Community Center3201 NE Madison, Peoria, IL 6160311:00 AM - 1:00 PM
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489:00 AM - 12:00 PM
First United Methodist116 Perry, Peoria, IL 6160311:30 AM - 1:00 PM
East Bluff Community Center512 East Kansas St, Peoria, IL 616038:30 AM - 12:00 PM
House of Worship Church1321 W Lincoln Ave, Peoria, IL 6160510:00 AM - 12:00 PM
Heaven’s View602 W Richmond, Peoria, IL 6160611:00 AM - 1:00 PM
Bread of Life Food Pantry2018 W Kellogg Ave, Peoria, IL 616043:00 PM - 5:00 PM
White Rose Fellowship Food Pan414 S Main Street, Bellevue, IL 616044:00 PM - 5:00 PM
Our Daily Bread Food Pantry3800 W War Memorial Dr, Peoria, IL 61615309-678-128610:00 AM - 12:00 PM
Anglican Charities7561 W Lancaster, Bartonville, IL 616079:00 AM - 11:00 AM
St. Vincent de Paul-Bloomington705 N. Roosevelt Ave., Bloomington, IL 61701309-829-96119:00 AM - 11:00 AM
The Pantry2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 6170410:00 AM - 12:00 PM
Koinonia Food Pantry405 North Washington Street, Lacon, IL 61540309-238-12467:00 AM - 12:00 PM
Worn Again Too104 E Main, Heyworth, IL 6174510:00 AM - 3:00 PM
Henry Community Food Pantry1301 2nd St, Henry, IL 61537309-364-25568:00 AM - 10:00 AM
Livingston Cty Community Pantry420 N Plum Street, Pontiac, IL 6176410:00 AM - 12:00 PM
Putnam County Food Pantry103 N Church St, Granville, IL 61326815-866-64848:30 AM - 10:30 AM
Fairbury Community Food Pantry510 E Oak Street, Fairbury, IL 61739815-867-36429:00 AM - 11:00 AM

ENTREGA DOMINGO 28 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 28 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Galesburg Rescue Mission Food Pantry547 N Farnham St, Galesburg, IL 61401309-343-41517:00 a 7:20 (Desayuno); 12:00 a 12:20 (Almuerzo); 18:00 a 18:20 (Cena)
St. John’s Breadline430 N. 5th St., Springfield, IL 62702217-528-609810:30 AM - 1:30 PM
Table of Life Ministries2600 S. 5th St., Springfield, IL 627031:00 PM - 3:00 PM
Beardstown Food Pantry121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618217-473-83511:00 PM - 3:00 PM
Friends of Champaign County201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820217-352-79611:00 PM - 3:00 PM
Daily Bread Soup Kitchen116 N First Street, Champaign, IL 6182010:30 AM - 12:30 PM
First Baptist Church of Waverly180 N. Grove St, Waverly, IL 62692217-435-76516:00 PM - 8:00 PM (menores de escuela secundaria)
Living Hope SDA Food Pantry25124 S Fryer St, Channahon, IL 60410773-971-376412:00 PM - 2:00 PM
Dixon Assembly of God933 MeKeel Rd, Dixon, IL 61021815-284-309012:00 PM - 1:00 PM
Cafe on Vine932 W 6th St, Davenport, IA 52802563-324-44724:30 PM - 5:30 PM
Wesley’s Table Food Pantry500 N. Cleveland Avenue, Bradley, IL 60915815-933-79321:00 PM - 3:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Chicago, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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