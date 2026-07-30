Las familias que necesiten apoyo alimentario en Illinois pueden acceder a despensas y comidas gratuitas entre el 31 de julio y el 2 de agosto gracias a la red de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias que operan en todo el estado. A través de diferentes programas, es posible encontrar puntos de distribución cercanos para recibir ayuda sin costo.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) recomienda utilizar el mapa interactivo de Find Food Illinois, una herramienta que permite localizar despensas, comedores y centros de distribución de alimentos gratuitos según la comunidad donde vive cada persona.

Además, Feeding Illinois, la asociación estatal de bancos de alimentos afiliada a Feeding America, coordina la entrega de ayuda alimentaria en decenas de condados.

Los bancos de alimentos que atienden Illinois

La red de Feeding Illinois está integrada por siete bancos de alimentos, cada uno encargado de atender distintas regiones del estado.

El Central Illinois Foodbank presta servicio en condados como Sangamon, Macon, Marion, Adams, Christian, Logan, Morgan, Montgomery y otros del centro de Illinois.

Por su parte, el Eastern Illinois Foodbank cubre, entre otros, Champaign, Peoria, McLean, Vermilion, Livingston, Ford y Tazewell.

En el área metropolitana de Chicago, el Greater Chicago Food Depository brinda apoyo a los residentes del condado de Cook, mientras que el Northern Illinois Food Bank atiende comunidades de DuPage, Kane, Lake, Will, McHenry, Boone, Winnebago y otros condados del norte del estado.

Los residentes pueden utilizar el mapa de Find Food Illinois para localizar el centro de ayuda más cercano. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Cobertura en el oeste y sur del estado

Las personas que viven en el oeste de Illinois pueden acudir al River Bend Food Bank, que distribuye alimentos en condados como Rock Island, LaSalle, Lee, Knox, Henry, Bureau y Whiteside.

En tanto, el St. Louis Area Foodbank ofrece asistencia en Madison, St. Clair, Monroe, Clinton, Jackson, Perry y otros condados cercanos al área metropolitana de St. Louis.

Para el extremo sur del estado, el Tri-State Food Bank proporciona alimentos gratuitos en condados como Alexander, Union, Massac, Pope, Saline, Hamilton, Wayne, White y Pulaski, entre otros.

Una ayuda para familias en todo el estado

Las autoridades y organizaciones benéficas recuerdan que estos programas están diseñados para apoyar a personas y familias que atraviesan dificultades económicas o necesitan ayuda para complementar su alimentación.

Antes de acudir a un punto de distribución, se recomienda consultar el mapa de Find Food Illinois o comunicarse con el banco de alimentos que presta servicio en su condado para verificar los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos.