El inicio de las vacaciones de verano en Estados Unidos suele significar un respiro para los padres en cuanto a tareas y trabajos escolares; sin embargo, para muchas familias que veían la escuela como un lugar donde sus hijos no solo aprendían, sino también recibían alimentos, el receso puede convertirse en un problema. Además del costo, hay quienes, por sus horarios laborales, no disponen del tiempo necesario para prepararles sus comidas. Si ese es tu caso, no te preocupes: aquí te contamos dónde puedes conseguir alimentos gratuitos a diario durante esta temporada para menores de 18 años.

Ya sea en comedores de verano, puntos de entrega para llevar o con la nueva tarjeta Summer EBT/SUN Bucks, las familias pueden combinar distintas opciones para cubrir la alimentación de sus hijos mientras no hay clases (Foto: Freepik)

¿DÓNDE CONSEGUIR ALIMENTOS GRATIS PARA MENORES DE 18 AÑOS EN LAS VACACIONES DE VERANO?

En las vacaciones de verano en EE.UU. se pueden encontrar espacios donde ofrecen comidas diarias para menores de 18 años, entre ellos tenemos: comedores de verano gratuitos, comidas para llevar/entrega en zonas rurales y una nueva ayuda en efectivo llamada Summer EBT o SUN Bucks. Esto se coordina principalmente a través del Departamento de Agricultura (USDA), escuelas y organizaciones comunitarias.

1. Comidas gratis en sitios de verano (SUN Meals / SFSP)

El programa federal de Servicio de Alimentos de Verano (Summer Food Service Program, SFSP), conocido en muchos lugares como SUN Meals, ofrece desayunos, almuerzos o refrigerios gratis a niños y adolescentes menores de 18 años.

En estos centros no importa el ingreso familiar, ni se pide solicitud: cualquier menor de 18 años puede ir y recibir la comida sin costo, publica USA.gov en español.

Los puntos suelen ser escuelas, bibliotecas, iglesias, parques, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Haz clic aquí para encontrar uno cerca.

2. Comidas para llevar y entrega a domicilio (áreas rurales)

En comunidades rurales o donde es difícil llegar a un comedor, se usan “sitios no congregados”, autorizados por el USDA, que permiten:

Comidas para llevar (pick up) que los padres o tutores recogen.

Entrega a domicilio de paquetes de comida para varios días.

Esto permite que los menores tengan acceso a alimentos, aunque no puedan desplazarse a un comedor tradicional.

En muchos estados, organizaciones como bancos de alimentos y ONG se coordinan con las escuelas para armar paquetes de alimentos y definir rutas de entrega. Clic aquí para encontrar en el mapa comidas para sus niños este verano.

3. Summer EBT / SUN Bucks: dinero para comprar comida

Summer EBT, llamado en muchos estados SUN Bucks, es un programa federal nuevo que da 120 dólares por niño elegible durante el verano para comprar alimentos.

Los beneficios se entregan en una tarjeta electrónica (EBT) similar a la de SNAP, que se puede usar en supermercados, mercados de agricultores e incluso en algunas compras en línea.

¿Qué requisitos se deben cumplir? Por lo general, el menor califica automáticamente si:

Recibe desayunos o almuerzos escolares gratis o a precio reducido, o

Vive en un hogar que ya recibe SNAP o TANF u otros beneficios de ingresos.

Si la familia no está en esas categorías, puede tener que llenar una solicitud para Summer EBT, cumpliendo los requisitos de ingresos y estando matriculado en una escuela que participa en los programas nacionales de comida escolar.

Con solo enviar un mensaje de texto, llamar a una línea de ayuda o ingresar el código postal en páginas especializadas, los padres pueden localizar rápidamente los puntos donde reparten alimentos gratis para menores durante el verano (Foto: Freepik)

ASEGURA COMIDAS DIARIAS COMBINANDO LOS PROGRAMAS

Durante el verano, una misma familia puede tener varias capas de apoyo:

El menor puede ir a un centro SUN Meals para desayunar o almorzar gratis.

En zonas rurales, puede recibir comidas para llevar o a domicilio si no hay comedores cercanos.

Además, los padres pueden usar los 120 dólares por niño de Summer EBT/SUN Bucks para comprar alimentos adicionales en tiendas.

Organizaciones como No Kid Hungry explican que la combinación de comidas en sitio, comidas para llevar/entrega y Summer EBT ayuda a mantener una nutrición constante cuando se cierran los comedores escolares.

Entonces, ¿qué debe hacer una familia? Verificar si el menor ya está aprobado para comidas escolares gratis o a precio reducido, SNAP o TANF; si es así, probablemente reciba SUN Bucks automáticamente. Si no, preguntar en la escuela del niño, distrito escolar o departamento local de educación cómo aplicar a Summer EBT o qué otras opciones de alimentos de verano hay disponibles.

CONOCE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS GRATIS PARA MENORES DE 18 EN VERANO

Para conocer los centros de distribución gratuita de alimentos para menores de 18 años en verano, puedes hacer lo siguiente:

Enviar por mensaje de texto la palabra Comida al 304-304. Responde con tu código postal y recibirás las direcciones al instante.

Marca la línea de ayuda 211. Un operador te dirá donde hay alimentos en tu condado.

Entra a foodfinder.us y pon tu código postal para localizar lugares donde entreguen alimentos gratis en tu barrio.

También busca en Google: “Summer Feeding Program” + tu ciudad o ingresa a feedingamerica.org para eventos drive-thru.

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