Si buscas acceder a alimentos gratis en Los Ángeles entre el 1 y el 3 de mayo de 2026, durante esos días habrá diferentes puntos de distribución autorizados donde podrás recoger comida sin costo, principalmente a través de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias locales. Los repartos suelen realizarse en horarios que van de la mañana a la tarde, y se llevan a cabo en iglesias, centros comunitarios y sedes de bancos de comida que operan en coordinación con la red de food banks de California. En esta nota te contamos cuáles son algunos de los lugares habilitados y los rangos de horario en que atienden.
Vale precisar que durante estas fechas, la mayor parte de las distribuciones se realiza bajo la modalidad “primero en llegar, primero en ser atendido”, por lo que se recomienda acudir con anticipación y llevar bolsas reutilizables o un carrito para transportar los víveres. En general, basta con proporcionar datos básicos como el código postal y el número de personas que viven en el hogar, sin que se exija comprobar estatus migratorio ni ciudadanía estadounidense. Además, muchos centros cuentan con voluntarios bilingües que pueden atender en inglés y español, lo que facilita el acceso a las familias latinas que necesitan apoyo alimentario.
HORARIOS Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES
En el sitio web del Banco de Alimentos de Los Ángeles puedes consultar a qué lugares acudir y en qué fecha exacta para recibir este apoyo. Solo tienes que introducir tu ubicación para que aparezcan las opciones disponibles o deslizar el mapa para ver los distintos puntos de distribución.
- Para direccionarte directamente, simplemente haz clic aquí.
A continuación, te damos los principales lugares autorizados para recibir alimentos desde el viernes 1 de mayo al domingo 3.
VIERNES 1 DE MAYO
Centro Comunitario para Todos los Pueblos
- 822 E. 20th Street Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- Horario: (213) 747-6357
- Horario: de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Ananda Marga de Los Ángeles, Inc.
- 1245 S Norton Avenue Los Ángeles, CA 90019, Estados Unidos
- Teléfono: 818-414-7737
- Horario: de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
Ungidos para ministrar ministerios
- 169 W. Ave J - 5 #A Lancaster, CA 93534, Estados Unidos
- Teléfono: (661) 948-1800
- Horario: de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Club de Niños y Niñas de Antelope Valley
- 45404 Division St Lancaster, Ca 93535, Estados Unidos
- Teléfono: 661-267-2582
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Autism Doesn’t Define Me
- 1827 E. 103rd Street Los Angeles, CA 90002, United States
- Teléfono: (424) 242-8195
- Horario: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Build Plus Community Marketplace, Inc.
- 1686 E. 103rd Street Los Ángeles, CA 90002, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 945-9210
- Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Centro de Ayuda Temporal de Burbank
- 1304 W. Burbank Blvd. Burbank, CA 91506, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 848-2822 Ext. 1007
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Universidad Estatal de California en Dominguez Hills
- 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 243-3600
- Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Capilla del Calvario Downey
- 12808 Woodruff Ave Downey, CA 90242, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 803-5631
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia Comunitaria Carson Hope
- 129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 834-3667
- Horario: de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
Caridades Católicas
- 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 575-7652
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Caridades Católicas - Casa Brownson
- 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 251-3514
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Catholic Rainbow Outreach
- 11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 897-2095
- Horario: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
Fundación del Colegio Cerritos
- 11110 Alondra Blvd Norwalk, CA 90650, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 860-2451
- Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La labor de los cristianos en acción
- 515 E. 3rd St. Long Beach, CA 90802, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 432-1440
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia del Redentor
Pañales para bebé
- 3739 N. Monterey Avenue, Baldwin Park, CA 91706, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 960-9585
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 12127 Elliott Ave El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 3125 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 11431 McGirk Street, El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Capilla Comunitaria Alcance Mundial
- 12400 Studebaker Rd Norwalk, CA 90650, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 868-0072
- Horario: de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Iglesia Bautista Del Aire
- 4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 676-8352
- Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Centro comunitario de Eastmont
Pañales para bebé
- 701 Hoefner Avenue, Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 726-7998
- Horario: de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.
Iglesia Cristiana Metodista de El Monte
- 2400 Santa Anita Avenue El Monte, CA 91733, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 448-2815
- Horario: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Asociación de Recursos de Emergencia de El Monte/South El Monte
- 10900 Mulhall Street South El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 444-7269
- Horario: de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Eliza Shanks Homes. Inc.
- 13055 Weidner Street, Pacoima, CA 91331, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 335-1233
- Horario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Iglesia Pentecostal de Esmirna
- 5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA 90042, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 254-0191
- Horario: de 10:00 a 13:00.
Recursos para el cuidado de la salud familiar
- 3444 Whitter Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 703-6295
- Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Primera Iglesia Bautista del Sur de Hollywood
- 1528 N. Wilton Place, Hollywood, CA 90028, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 401-4616
- Horario: de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Centro de Unidad de Foothill
- 790 W. Chestnut Avenue, Monrovia, CA 91016, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 358-3486
- Horario: de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Centro de Unidad de Foothill
- 191 N. Oak Avenue Pasadena, CA 91107, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 584-7420
- Horario: de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Iglesia Libertad de Espíritu
- 6010 S. Broadway, Los Ángeles, CA 90003, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 694-0868
- Horario: de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Consejo Tribal Gabrieleno-Tongva
- 203 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 286-1632
- Horario: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)
- 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 318-5793
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia Evangélica Libre Gracia de La Mirada
- 12717 Santa Gertrudes Avenue La Mirada, CA 90638, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 943-3791
- Horario: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Iglesia Bautista Greater Emmanuel
- 3727 W. 111th Pl Inglewood, CA 90303, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 677-9916
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Servicios Interreligiosos del Puerto
- 670 W. 9th St San Pedro, CA 90732, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 831-0603
- Horario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Casa de Oración de la Esperanza Celestial
- 3650 Western Ave Los Ángeles, CA 90016, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 233-8698
- Horario: de 10:00 a.m. a 1:45 p.m.
Ayúdame a ayudarte
- 515 Lime Ave, Long Beach, CA 90802, Estados Unidos
- Teléfono: 562-612-5001
- Horario: de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Ayúdame a ayudarte
- 668 Obispo Ave Long Beach, CA 90814, Estados Unidos
- Teléfono: 562-612-5001
- Horario: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
Iglesia Luterana del Santo Redentor
- 14515 Blaine Ave Bellflower, CA 90706, Estados Unidos
- Teléfono: 562-867-0714
- Horario: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Iglesia Hope Chapel Foursquare
- 2420 Pacific Coast Highway Hermosa Beach, CA 90254, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 374-4673
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Hope Chapel Lancaster
- 6015 W Avenue J8 Quartz Hill, CA 93536, Estados Unidos
- Teléfono: (661) 943-1074
- Horario: de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
Iglesia Cristiana El Shaddai Estados Unidos
- 5518 S. Broadway, Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 235-5988
- Horario: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Iglesia Misionera Jesucristo Es Dios
- 2801 Los Flores Blvd. Lynwood, CA 90262, Estados Unidos
- Teléfono: (424) 406-2208
- Horario: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Iglesia Pentecostal Peniel
- 2614 Pasadena Ave Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 944-8410
- Horario: de 10:30 a.m. a 4:00 p.m.
Iglesia Presbiteriana Immanuel
- 663 S. Berendo Street, Los Ángeles, CA 90005, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 389-3191
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Impacto LA
- 1010 East 10th Street, Los Ángeles, CA 90021, Estados Unidos
- Teléfono: 213-928-1040 ext. 702
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Socios de Inland Valley Hope
- 110 E. 3rd Street, San Dimas, CA 91773, Estados Unidos
- Teléfono: (909) 622-3806
- Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Centro de Alimentos Interreligioso
- 11819 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 903-1478 ext. 205
- Horario: de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
Programa comunitario de alimentos y recursos de JFS/SOVA
- 801 N. Kings Road, West Hollywood, CA 90069, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 988-7682
- Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Fundación Khalsa Care
- 9989 Laurel Canyon Blvd. Pacoima, CA 91331, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 207-1544
- Horario: de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Iglesia de Cristo de La Puente
- 15124 E. Amar Road La Puente, CA 91744, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 523-8158
- Horario: de 7:30 a 9:30 h.
Faro de San Fernando
- 622 N. Maclay Ave San Fernado, CA 91340, Estados Unidos
- Horario: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Mesa Comunitaria de Long Beach
- 151 W. Victoria St. Long Beach, CA 90805, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 548-0774
- Horario: de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
Recursos de atención médica familiar de Long Beach Inc.
- 2385 Pacific Ave, Long Beach, CA 90806, Estados Unidos
- Teléfono: (310)634-9039
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Banco de alimentos de la escuela secundaria Long Beach Poly
- 1600 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90813, Estados Unidos
- Teléfono: (562)591-0581
- Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
MFP - Glendale Community College - Campus Garfield
- 1122 E Garfield Ave Glendale, CA 91205, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 678-8533 / (818) 240-1000 Ext 3033
- Horario: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Misioneras de la Caridad
- 10950 California Avenue, Lynwood, CA 90262, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 635-3264
- Horario: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Red Nacional de Organización de Jornaleros
- 500 N. Lake Pasadena, CA 91101, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 440-0112
- Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Despensa de alimentos interreligiosa de North Hollywood
- 11634 Moorpark Street, North Hollywood, CA 91602, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 760-3575
- Horario: de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Servicios de atención del Valle del Norte
- 15453 Rayen Street, North Hills, CA 91343, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 891-0481
- Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Una generación
- 18255 Victory Blvd. Reseda, CA 91335, Estados Unidos
- (818) 705-2345
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
Fundación de Viviendas Brazos Abiertos
- 3253 Del Mar Ave Rosemead, CA 91770, Estados Unidos
- Teléfono: 323-439-7047
- Horario: de 13:00 a 15:00.
Fundación Paramount Care
- 8206 Alondra Blvd Paramount, CA 90723, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 531-6820
- Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Proyecto 29:11, una corporación de desarrollo comunitario.
- 418 N. Second Avenue, Covina, CA 91723, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 634-5319
- Horario: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
SÁBADO 2 DE MAYO
Iglesia Adventista del Séptimo Día Adonai
- 13246 Mapledale Street, Norwalk, CA 90650, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 480-8181
- Horario: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Fundación AfricActive, Inc.
- 5036 Exposition Blvd Los Ángeles, CA 90016, Estados Unidos
- Teléfono: (714) 299-1042
- Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Iglesia Comunitaria Agape
- 1722 E Lancaster Blvd Lancaster, CA 93535, Estados Unidos
- Teléfono: 661-433-9238
- Horario: de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
Comunidad Cristiana de Todas las Naciones
- 5602 E. Gage Ave Bell Gardens, CA 90201, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 424-9342
- Horario: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Despensa de alimentos del Santísimo Sacramento
- 6657 Sunset Blvd. Hollywood, CA 90028, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 874-5577
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia sin límites
- 8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 698-6737
- Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Iglesia Presbiteriana Calvary
- 13560 Hawthorne Boulevard, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 676-1144
- Horario: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carson Christian Reaching Out
- 17705 Central Ave Carson, CA 90746, United States
- Teléfono: (310) 609-2300
- Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Catholic Rainbow Outreach
- 11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 897-2095
- Horario: de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
Evangelio vivo de Cristo
- 2221 Workman St. Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 534-8980
- Horario: de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 12127 Elliott Ave El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 3125 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
Ciudad de El Monte
- 11431 McGirk Street, El Monte, CA 91731, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 580-2200
- Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
CONASUPO
- 3283 Garfield Ave, Commerce, CA 90040, Estados Unidos
- Teléfono: (714) 597-2049
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia Congregacional de Chatsworth - FISH del Oeste
- 20440 Calle Lassen, Chatsworth, CA 91311, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 280-9463
- Horario: de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
Iglesia Bautista Del Aire
- 4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 676-8352
- Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Primera Iglesia Cristiana de Downey
- 10909 New St. Downey, CA 90241, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 862-2438
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Primera Iglesia Unitaria
- 2936 W. 8th Street Los Ángeles, CA 90005, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 389-1356
- Horario: de 7:00 a.m. a 9:30 a.m.
Por amor a nuestros veteranos
- 601 W Rosecrans Los Ángeles, CA 90222, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 801-1490
- Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Gardena
- 16113 Denker Avenue, Gardena, CA 90247, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 480-4892
- Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Ministerios de Alabanza Gloriosa de Dios
- 17808 Sierra Highway, Canyon Country, CA 91387, Estados Unidos
- Teléfono: (661) 313-9369
- Horario: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Iglesia Bautista Greater New Morning Star
- 210 W. Florence Avenue, Los Ángeles, CA 90003, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 529-4446
- Horario: de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Sanación y esperanza para las personas sin hogar
- 1327 W 64th St Los Ángeles, CA 90044, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 793-7148
- Horario: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Sanando Los Ángeles Juntos, Inc.
- 11001 Crenshaw Blvd Inglewood, CA 90303, Estados Unidos
- Teléfono: 323-621-2894
- Horario: de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Ministerio Manos que Ayudan, Corazones Compasivos
- 500 Vinton Ave Pomona, CA 91767, Estados Unidos
- Teléfono: (909) 636-7241
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia de la Visión Superior
- 28776 The Old Road, Valencia, CA 91355, Estados Unidos
- Teléfono: (661) 295-6642
- Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Corporación de la Fundación Esperanza y Cura para la Fibromialgia
- 2426 Santa Fe Ave Long Beach, CA 90810, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 825-0010
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Casa de Comida y Oración
- 805 N. 1st Ave Duarte, CA 91010, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 482-9966
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Corporación de la Iglesia Casas de Luz
- 19359 Londelius Street Northridge, CA 91324, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 998-2931
- Horario: de 6:30 a.m. a 7:30 a.m.
Iglesia de Cristo Elim
- 550 S. Hollenbeck Ave. Covina, CA 91723, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 207-0356
- Horario: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Iglesia Macedonia Defensores de la Fe Cristiana
- 9228 S. Central Ave Los Ángeles, CA 90002, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 915-5533
- Horario: de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.
Iglesia Cristiana Inglewood Southside
- 3947 W. 104th Street Inglewood, CA 90303, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 677-0446
- Horario: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Inglewood brindando apoyo a la comunidad / Centro Islámico Masjid Bilal
- 4016 S. Central Ave Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- Teléfono: (424) 331-9268
- Horario: de 9:00 a 12:00.
Centro Islámico del Sur de California - Hope Net
- 434 S. Vermont Boulevard, Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 382-9200
- Horario: de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
Juntos Por Uba Sonrisa
- 3309 S. Central Ave. Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 638-6254
- Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Iglesia Coreana del Norte de Los Ángeles
- 8756 Woodley Ave North Hills, CA 91343, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 893-8755
- Horario: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Iglesia Cristiana de La Habra
- 1400 Bella Vista Drive La Habra Heights, CA 90631, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 691-0514
- Horario: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Iglesia Foursquare de La Puente
- 15017 Fairgrove Ave. La Puente, CA 91744, Estados Unidos
- Teléfono: 626.377.0622
- Horario: de 10:30 a.m. a 11:15 a.m.
Mesa Comunitaria de Long Beach
- 151 W. Victoria St. Long Beach, CA 90805, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 548-0774
- Horario: de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Primera Iglesia del Nazareno de Los Ángeles - Hope Net
- 3401 W. 3rd Street Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 385-6345
- Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Haciéndolo realidad
- 9666 Foothill Pl Lakeview Terrace, CA 91342, Estados Unidos
- Horario: de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.
Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles
- 4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 669-3434
- Horario: de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.
Iglesia Comunitaria Nueva Vida
- 18800 Norwalk Blvd Artesia, CA 90701, Estados Unidos
- Teléfono: 562-924-4466
- Horario: de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
Iglesia Bautista Nueva Roca de las Edades
- 12946 S. Prairie Ave Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 870-1887
- Horario: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Organización Comunitaria Noel
- 3070 Santa Fe Ave, Long Beach, CA 90810, Estados Unidos
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia Misionera Pentecostal de la Ciudad
- 4610 S. Hooper Avenue, Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- Teléfono: (213) 361-2488
- Horario: de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
Piscinas de esperanza
- 6801 Long Beach Blvd, Long Beach, CA 90805, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 293-7335
- Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Ministerios Proclamados Internacionales
- 1517 E. Alondra Blvd Compton, CA 90221, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 738-8298
- Horario: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Casa de la Victoria de la RCCG en California
- 13812 Saticoy St Panorama City, CA 91402, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 385-4442
- Horario: de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
DOMINGO 3 DE MAYO
Asamblea de Dios de Hawthorne
- 3841 W. 130th St. Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 675-4137
- Horario: de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
Iglesia Familiar Cerritos Crossroads del Nazareno
- 12229 E. Delamo Blvd Cerritos, CA 90703, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 809-4143
- Horario: de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.
Iglesia Adventista del Séptimo Día Española El Sereno
- 3304 N Eastern Ave Los Ángeles, CA 90032, Estados Unidos
- Teléfono: (626) 780-0836
- Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Comida a pie
- 1625 Schrader Blvd Los Ángeles, CA 90028, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 860-0022
- Horario: de 1:00 p.m. a 3:45 p.m.
Por amor a nuestros veteranos
- 601 W Rosecrans Los Ángeles, CA 90222, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 801-1490
- Horario: de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Asamblea de Dios del Valle de Gardena
- 1473 W. 182nd Street Gardena, CA 90248, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 329-6933
- Horario: de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.
Iglesia Luterana del Buen Pastor
- 1350 W. 25th St San Pedro, CA 90732, Estados Unidos
- Teléfono: (310) 833-3336
- Horario: de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.
Jeremías 1:10 Corporación
- 13333 Vaughn Street, San Fernando, CA 91340, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 664-6540
- Horario: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Programa comunitario de alimentos y recursos de JFS/SOVA
- 8846 W. Pico Boulevard, Los Ángeles, CA 90035, Estados Unidos
- Teléfono: (818) 988-7682
- Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Iglesia Foursquare de La Puente
- 15017 Fairgrove Ave. La Puente, CA 91744, Estados Unidos
- Teléfono: 626.377.0622
- Horario: de 11:45 a.m. a 12:30 p.m.
Club de Niños y Niñas de Los Ángeles
- 2635 Pasadena Avenue, Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 221-9111
- Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Norwalk
- 12201 Firestone Blvd Norwalk, CA 90650, Estados Unidos
- Teléfono: (562) 280-2461
- Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Ministerios Puerta Abierta Skidrow
- 419 E. 6th Street Los Ángeles, CA 90014, Estados Unidos
- Teléfono: (661 ) 208-2143
- Horario: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
Casa de la Victoria de la RCCG en California
- 13812 Saticoy St Panorama City, CA 91402, Estados Unidos
- Teléfono: (323) 385-4442
- Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
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