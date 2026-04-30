Si buscas acceder a alimentos gratis en Los Ángeles entre el 1 y el 3 de mayo de 2026, durante esos días habrá diferentes puntos de distribución autorizados donde podrás recoger comida sin costo, principalmente a través de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias locales. Los repartos suelen realizarse en horarios que van de la mañana a la tarde, y se llevan a cabo en iglesias, centros comunitarios y sedes de bancos de comida que operan en coordinación con la red de food banks de California. En esta nota te contamos cuáles son algunos de los lugares habilitados y los rangos de horario en que atienden.

Mira también: Alimentos gratis en California del 01 al 03 de mayo

Vale precisar que durante estas fechas, la mayor parte de las distribuciones se realiza bajo la modalidad “primero en llegar, primero en ser atendido”, por lo que se recomienda acudir con anticipación y llevar bolsas reutilizables o un carrito para transportar los víveres. En general, basta con proporcionar datos básicos como el código postal y el número de personas que viven en el hogar, sin que se exija comprobar estatus migratorio ni ciudadanía estadounidense. Además, muchos centros cuentan con voluntarios bilingües que pueden atender en inglés y español, lo que facilita el acceso a las familias latinas que necesitan apoyo alimentario.

HORARIOS Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES

En el sitio web del Banco de Alimentos de Los Ángeles puedes consultar a qué lugares acudir y en qué fecha exacta para recibir este apoyo. Solo tienes que introducir tu ubicación para que aparezcan las opciones disponibles o deslizar el mapa para ver los distintos puntos de distribución.

Para direccionarte directamente, simplemente haz clic aquí.

A continuación, te damos los principales lugares autorizados para recibir alimentos desde el viernes 1 de mayo al domingo 3.

VIERNES 1 DE MAYO

Centro Comunitario para Todos los Pueblos

822 E. 20th Street Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

Horario: (213) 747-6357

(213) 747-6357 Horario: de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Ananda Marga de Los Ángeles, Inc.

1245 S Norton Avenue Los Ángeles, CA 90019, Estados Unidos

Teléfono: 818-414-7737

818-414-7737 Horario: de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

Ungidos para ministrar ministerios

169 W. Ave J - 5 #A Lancaster, CA 93534, Estados Unidos

Teléfono: (661) 948-1800

(661) 948-1800 Horario: de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Club de Niños y Niñas de Antelope Valley

45404 Division St Lancaster, Ca 93535, Estados Unidos

Teléfono: 661-267-2582

661-267-2582 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Autism Doesn’t Define Me

1827 E. 103rd Street Los Angeles, CA 90002, United States

Teléfono: (424) 242-8195

(424) 242-8195 Horario: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Build Plus Community Marketplace, Inc.

1686 E. 103rd Street Los Ángeles, CA 90002, Estados Unidos

Teléfono: (323) 945-9210

(323) 945-9210 Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro de Ayuda Temporal de Burbank

1304 W. Burbank Blvd. Burbank, CA 91506, Estados Unidos

Teléfono: (818) 848-2822 Ext. 1007

(818) 848-2822 Ext. 1007 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Universidad Estatal de California en Dominguez Hills

1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747, Estados Unidos

Teléfono: (310) 243-3600

(310) 243-3600 Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Capilla del Calvario Downey

12808 Woodruff Ave Downey, CA 90242, Estados Unidos

Teléfono: (562) 803-5631

(562) 803-5631 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia Comunitaria Carson Hope

129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745, Estados Unidos

Teléfono: (310) 834-3667

(310) 834-3667 Horario: de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

Caridades Católicas

4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 575-7652

(626) 575-7652 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Caridades Católicas - Casa Brownson

1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos

Teléfono: (213) 251-3514

(213) 251-3514 Horario: de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Catholic Rainbow Outreach

11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605, Estados Unidos

Teléfono: (562) 897-2095

(562) 897-2095 Horario: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Fundación del Colegio Cerritos

11110 Alondra Blvd Norwalk, CA 90650, Estados Unidos

Teléfono: (562) 860-2451

(562) 860-2451 Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La labor de los cristianos en acción

515 E. 3rd St. Long Beach, CA 90802, Estados Unidos

Teléfono: (562) 432-1440

(562) 432-1440 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia del Redentor

Pañales para bebé

3739 N. Monterey Avenue, Baldwin Park, CA 91706, Estados Unidos

Teléfono: (626) 960-9585

(626) 960-9585 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ciudad de El Monte

4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Ciudad de El Monte

12127 Elliott Ave El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Ciudad de El Monte

3125 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Ciudad de El Monte

11431 McGirk Street, El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Capilla Comunitaria Alcance Mundial

12400 Studebaker Rd Norwalk, CA 90650, Estados Unidos

Teléfono: (562) 868-0072

(562) 868-0072 Horario: de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Iglesia Bautista Del Aire

4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos

Teléfono: (310) 676-8352

(310) 676-8352 Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Centro comunitario de Eastmont

Pañales para bebé

701 Hoefner Avenue, Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos

Teléfono: (323) 726-7998

(323) 726-7998 Horario: de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.

Iglesia Cristiana Metodista de El Monte

2400 Santa Anita Avenue El Monte, CA 91733, Estados Unidos

Teléfono: (626) 448-2815

(626) 448-2815 Horario: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Asociación de Recursos de Emergencia de El Monte/South El Monte

10900 Mulhall Street South El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 444-7269

(626) 444-7269 Horario: de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

Eliza Shanks Homes. Inc.

13055 Weidner Street, Pacoima, CA 91331, Estados Unidos

Teléfono: (818) 335-1233

(818) 335-1233 Horario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Iglesia Pentecostal de Esmirna

5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA 90042, Estados Unidos

Teléfono: (323) 254-0191

(323) 254-0191 Horario: de 10:00 a 13:00.

Recursos para el cuidado de la salud familiar

3444 Whitter Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos

Teléfono: (213) 703-6295

(213) 703-6295 Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Primera Iglesia Bautista del Sur de Hollywood

1528 N. Wilton Place, Hollywood, CA 90028, Estados Unidos

Teléfono: (323) 401-4616

(323) 401-4616 Horario: de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Centro de Unidad de Foothill

790 W. Chestnut Avenue, Monrovia, CA 91016, Estados Unidos

Teléfono: (626) 358-3486

(626) 358-3486 Horario: de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

Centro de Unidad de Foothill

191 N. Oak Avenue Pasadena, CA 91107, Estados Unidos

Teléfono: (626) 584-7420

(626) 584-7420 Horario: de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

Iglesia Libertad de Espíritu

6010 S. Broadway, Los Ángeles, CA 90003, Estados Unidos

Teléfono: (818) 694-0868

(818) 694-0868 Horario: de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

Consejo Tribal Gabrieleno-Tongva

203 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776, Estados Unidos

Teléfono: (626) 286-1632

(626) 286-1632 Horario: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)

267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos

Teléfono: (213) 318-5793

(213) 318-5793 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia Evangélica Libre Gracia de La Mirada

12717 Santa Gertrudes Avenue La Mirada, CA 90638, Estados Unidos

Teléfono: (562) 943-3791

(562) 943-3791 Horario: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Iglesia Bautista Greater Emmanuel

3727 W. 111th Pl Inglewood, CA 90303, Estados Unidos

Teléfono: (310) 677-9916

(310) 677-9916 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Servicios Interreligiosos del Puerto

670 W. 9th St San Pedro, CA 90732, Estados Unidos

Teléfono: (310) 831-0603

(310) 831-0603 Horario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Casa de Oración de la Esperanza Celestial

3650 Western Ave Los Ángeles, CA 90016, Estados Unidos

Teléfono: (562) 233-8698

(562) 233-8698 Horario: de 10:00 a.m. a 1:45 p.m.

Ayúdame a ayudarte

515 Lime Ave, Long Beach, CA 90802, Estados Unidos

Teléfono: 562-612-5001

562-612-5001 Horario: de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Ayúdame a ayudarte

668 Obispo Ave Long Beach, CA 90814, Estados Unidos

Teléfono: 562-612-5001

562-612-5001 Horario: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Iglesia Luterana del Santo Redentor

14515 Blaine Ave Bellflower, CA 90706, Estados Unidos

Teléfono: 562-867-0714

562-867-0714 Horario: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Iglesia Hope Chapel Foursquare

2420 Pacific Coast Highway Hermosa Beach, CA 90254, Estados Unidos

Teléfono: (310) 374-4673

(310) 374-4673 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Hope Chapel Lancaster

6015 W Avenue J8 Quartz Hill, CA 93536, Estados Unidos

Teléfono: (661) 943-1074

(661) 943-1074 Horario: de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

Iglesia Cristiana El Shaddai Estados Unidos

5518 S. Broadway, Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos

Teléfono: (323) 235-5988

(323) 235-5988 Horario: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Iglesia Misionera Jesucristo Es Dios

2801 Los Flores Blvd. Lynwood, CA 90262, Estados Unidos

Teléfono: (424) 406-2208

(424) 406-2208 Horario: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Iglesia Pentecostal Peniel

2614 Pasadena Ave Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos

Teléfono: (323) 944-8410

(323) 944-8410 Horario: de 10:30 a.m. a 4:00 p.m.

Iglesia Presbiteriana Immanuel

663 S. Berendo Street, Los Ángeles, CA 90005, Estados Unidos

Teléfono: (213) 389-3191

(213) 389-3191 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Impacto LA

1010 East 10th Street, Los Ángeles, CA 90021, Estados Unidos

Teléfono: 213-928-1040 ext. 702

213-928-1040 ext. 702 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Socios de Inland Valley Hope

110 E. 3rd Street, San Dimas, CA 91773, Estados Unidos

Teléfono: (909) 622-3806

(909) 622-3806 Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Centro de Alimentos Interreligioso

11819 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670, Estados Unidos

Teléfono: (562) 903-1478 ext. 205

(562) 903-1478 ext. 205 Horario: de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

Programa comunitario de alimentos y recursos de JFS/SOVA

801 N. Kings Road, West Hollywood, CA 90069, Estados Unidos

Teléfono: (818) 988-7682

(818) 988-7682 Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Fundación Khalsa Care

9989 Laurel Canyon Blvd. Pacoima, CA 91331, Estados Unidos

Teléfono: (818) 207-1544

(818) 207-1544 Horario: de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.

Iglesia de Cristo de La Puente

15124 E. Amar Road La Puente, CA 91744, Estados Unidos

Teléfono: (626) 523-8158

(626) 523-8158 Horario: de 7:30 a 9:30 h.

Faro de San Fernando

622 N. Maclay Ave San Fernado, CA 91340, Estados Unidos

Horario: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Mesa Comunitaria de Long Beach

151 W. Victoria St. Long Beach, CA 90805, Estados Unidos

Teléfono: (562) 548-0774

(562) 548-0774 Horario: de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Recursos de atención médica familiar de Long Beach Inc.

2385 Pacific Ave, Long Beach, CA 90806, Estados Unidos

Teléfono: (310)634-9039

(310)634-9039 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Banco de alimentos de la escuela secundaria Long Beach Poly

1600 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90813, Estados Unidos

Teléfono: (562)591-0581

(562)591-0581 Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

MFP - Glendale Community College - Campus Garfield

1122 E Garfield Ave Glendale, CA 91205, Estados Unidos

Teléfono: (818) 678-8533 / (818) 240-1000 Ext 3033

(818) 678-8533 / (818) 240-1000 Ext 3033 Horario: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Misioneras de la Caridad

10950 California Avenue, Lynwood, CA 90262, Estados Unidos

Teléfono: (310) 635-3264

(310) 635-3264 Horario: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Red Nacional de Organización de Jornaleros

500 N. Lake Pasadena, CA 91101, Estados Unidos

Teléfono: (626) 440-0112

(626) 440-0112 Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Despensa de alimentos interreligiosa de North Hollywood

11634 Moorpark Street, North Hollywood, CA 91602, Estados Unidos

Teléfono: (818) 760-3575

(818) 760-3575 Horario: de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.

Servicios de atención del Valle del Norte

15453 Rayen Street, North Hills, CA 91343, Estados Unidos

Teléfono: (818) 891-0481

(818) 891-0481 Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Una generación

18255 Victory Blvd. Reseda, CA 91335, Estados Unidos

(818) 705-2345

Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Fundación de Viviendas Brazos Abiertos

3253 Del Mar Ave Rosemead, CA 91770, Estados Unidos

Teléfono: 323-439-7047

323-439-7047 Horario: de 13:00 a 15:00.

Fundación Paramount Care

8206 Alondra Blvd Paramount, CA 90723, Estados Unidos

Teléfono: (562) 531-6820

(562) 531-6820 Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Proyecto 29:11, una corporación de desarrollo comunitario.

418 N. Second Avenue, Covina, CA 91723, Estados Unidos

Teléfono: (626) 634-5319

(626) 634-5319 Horario: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

SÁBADO 2 DE MAYO

Iglesia Adventista del Séptimo Día Adonai

13246 Mapledale Street, Norwalk, CA 90650, Estados Unidos

Teléfono: (562) 480-8181

(562) 480-8181 Horario: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Fundación AfricActive, Inc.

5036 Exposition Blvd Los Ángeles, CA 90016, Estados Unidos

Teléfono: (714) 299-1042

(714) 299-1042 Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Iglesia Comunitaria Agape

1722 E Lancaster Blvd Lancaster, CA 93535, Estados Unidos

Teléfono: 661-433-9238

661-433-9238 Horario: de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Comunidad Cristiana de Todas las Naciones

5602 E. Gage Ave Bell Gardens, CA 90201, Estados Unidos

Teléfono: (323) 424-9342

(323) 424-9342 Horario: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Despensa de alimentos del Santísimo Sacramento

6657 Sunset Blvd. Hollywood, CA 90028, Estados Unidos

Teléfono: (323) 874-5577

(323) 874-5577 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia sin límites

8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602, Estados Unidos

Teléfono: (562) 698-6737

(562) 698-6737 Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Iglesia Presbiteriana Calvary

13560 Hawthorne Boulevard, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos

Teléfono: (310) 676-1144

(310) 676-1144 Horario: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Carson Christian Reaching Out

17705 Central Ave Carson, CA 90746, United States

Teléfono: (310) 609-2300

(310) 609-2300 Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Catholic Rainbow Outreach

11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605, Estados Unidos

Teléfono: (562) 897-2095

(562) 897-2095 Horario: de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

Evangelio vivo de Cristo

2221 Workman St. Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos

Teléfono: (323) 534-8980

(323) 534-8980 Horario: de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Ciudad de El Monte

4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Ciudad de El Monte

12127 Elliott Ave El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Ciudad de El Monte

3125 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Ciudad de El Monte

11431 McGirk Street, El Monte, CA 91731, Estados Unidos

Teléfono: (626) 580-2200

(626) 580-2200 Horario: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

CONASUPO

3283 Garfield Ave, Commerce, CA 90040, Estados Unidos

Teléfono: (714) 597-2049

(714) 597-2049 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia Congregacional de Chatsworth - FISH del Oeste

20440 Calle Lassen, Chatsworth, CA 91311, Estados Unidos

Teléfono: (818) 280-9463

(818) 280-9463 Horario: de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.

Iglesia Bautista Del Aire

4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos

Teléfono: (310) 676-8352

(310) 676-8352 Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Primera Iglesia Cristiana de Downey

10909 New St. Downey, CA 90241, Estados Unidos

Teléfono: (562) 862-2438

(562) 862-2438 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Primera Iglesia Unitaria

2936 W. 8th Street Los Ángeles, CA 90005, Estados Unidos

Teléfono: (213) 389-1356

(213) 389-1356 Horario: de 7:00 a.m. a 9:30 a.m.

Por amor a nuestros veteranos

601 W Rosecrans Los Ángeles, CA 90222, Estados Unidos

Teléfono: (310) 801-1490

(310) 801-1490 Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Gardena

16113 Denker Avenue, Gardena, CA 90247, Estados Unidos

Teléfono: (310) 480-4892

(310) 480-4892 Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Ministerios de Alabanza Gloriosa de Dios

17808 Sierra Highway, Canyon Country, CA 91387, Estados Unidos

Teléfono: (661) 313-9369

(661) 313-9369 Horario: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Iglesia Bautista Greater New Morning Star

210 W. Florence Avenue, Los Ángeles, CA 90003, Estados Unidos

Teléfono: (323) 529-4446

(323) 529-4446 Horario: de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Sanación y esperanza para las personas sin hogar

1327 W 64th St Los Ángeles, CA 90044, Estados Unidos

Teléfono: (323) 793-7148

(323) 793-7148 Horario: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Sanando Los Ángeles Juntos, Inc.

11001 Crenshaw Blvd Inglewood, CA 90303, Estados Unidos

Teléfono: 323-621-2894

323-621-2894 Horario: de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Ministerio Manos que Ayudan, Corazones Compasivos

500 Vinton Ave Pomona, CA 91767, Estados Unidos

Teléfono: (909) 636-7241

(909) 636-7241 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia de la Visión Superior

28776 The Old Road, Valencia, CA 91355, Estados Unidos

Teléfono: (661) 295-6642

(661) 295-6642 Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Corporación de la Fundación Esperanza y Cura para la Fibromialgia

2426 Santa Fe Ave Long Beach, CA 90810, Estados Unidos

Teléfono: (626) 825-0010

(626) 825-0010 Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Casa de Comida y Oración

805 N. 1st Ave Duarte, CA 91010, Estados Unidos

Teléfono: (626) 482-9966

(626) 482-9966 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Corporación de la Iglesia Casas de Luz

19359 Londelius Street Northridge, CA 91324, Estados Unidos

Teléfono: (818) 998-2931

(818) 998-2931 Horario: de 6:30 a.m. a 7:30 a.m.

Iglesia de Cristo Elim

550 S. Hollenbeck Ave. Covina, CA 91723, Estados Unidos

Teléfono: (323) 207-0356

(323) 207-0356 Horario: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Iglesia Macedonia Defensores de la Fe Cristiana

9228 S. Central Ave Los Ángeles, CA 90002, Estados Unidos

Teléfono: (323) 915-5533

(323) 915-5533 Horario: de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

Iglesia Cristiana Inglewood Southside

3947 W. 104th Street Inglewood, CA 90303, Estados Unidos

Teléfono: (310) 677-0446

(310) 677-0446 Horario: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Inglewood brindando apoyo a la comunidad / Centro Islámico Masjid Bilal

4016 S. Central Ave Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

Teléfono: (424) 331-9268

(424) 331-9268 Horario: de 9:00 a 12:00.

Centro Islámico del Sur de California - Hope Net

434 S. Vermont Boulevard, Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos

Teléfono: (213) 382-9200

(213) 382-9200 Horario: de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

Juntos Por Uba Sonrisa

3309 S. Central Ave. Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

Teléfono: (323) 638-6254

(323) 638-6254 Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Iglesia Coreana del Norte de Los Ángeles

8756 Woodley Ave North Hills, CA 91343, Estados Unidos

Teléfono: (818) 893-8755

(818) 893-8755 Horario: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Iglesia Cristiana de La Habra

1400 Bella Vista Drive La Habra Heights, CA 90631, Estados Unidos

Teléfono: (562) 691-0514

(562) 691-0514 Horario: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Iglesia Foursquare de La Puente

15017 Fairgrove Ave. La Puente, CA 91744, Estados Unidos

Teléfono: 626.377.0622

626.377.0622 Horario: de 10:30 a.m. a 11:15 a.m.

Mesa Comunitaria de Long Beach

151 W. Victoria St. Long Beach, CA 90805, Estados Unidos

Teléfono: (562) 548-0774

(562) 548-0774 Horario: de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Primera Iglesia del Nazareno de Los Ángeles - Hope Net

3401 W. 3rd Street Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos

Teléfono: (213) 385-6345

(213) 385-6345 Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Haciéndolo realidad

9666 Foothill Pl Lakeview Terrace, CA 91342, Estados Unidos

Horario: de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles

4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos

Teléfono: (323) 669-3434

(323) 669-3434 Horario: de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.

Iglesia Comunitaria Nueva Vida

18800 Norwalk Blvd Artesia, CA 90701, Estados Unidos

Teléfono: 562-924-4466

562-924-4466 Horario: de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Iglesia Bautista Nueva Roca de las Edades

12946 S. Prairie Ave Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos

Teléfono: (310) 870-1887

(310) 870-1887 Horario: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Organización Comunitaria Noel

3070 Santa Fe Ave, Long Beach, CA 90810, Estados Unidos

Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia Misionera Pentecostal de la Ciudad

4610 S. Hooper Avenue, Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

Teléfono: (213) 361-2488

(213) 361-2488 Horario: de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

Piscinas de esperanza

6801 Long Beach Blvd, Long Beach, CA 90805, Estados Unidos

Teléfono: (310) 293-7335

(310) 293-7335 Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ministerios Proclamados Internacionales

1517 E. Alondra Blvd Compton, CA 90221, Estados Unidos

Teléfono: (310) 738-8298

(310) 738-8298 Horario: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Casa de la Victoria de la RCCG en California

13812 Saticoy St Panorama City, CA 91402, Estados Unidos

Teléfono: (323) 385-4442

(323) 385-4442 Horario: de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

DOMINGO 3 DE MAYO

Asamblea de Dios de Hawthorne

3841 W. 130th St. Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos

Teléfono: (310) 675-4137

(310) 675-4137 Horario: de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

Iglesia Familiar Cerritos Crossroads del Nazareno

12229 E. Delamo Blvd Cerritos, CA 90703, Estados Unidos

Teléfono: (562) 809-4143

(562) 809-4143 Horario: de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.

Iglesia Adventista del Séptimo Día Española El Sereno

3304 N Eastern Ave Los Ángeles, CA 90032, Estados Unidos

Teléfono: (626) 780-0836

(626) 780-0836 Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Comida a pie

1625 Schrader Blvd Los Ángeles, CA 90028, Estados Unidos

Teléfono: (310) 860-0022

(310) 860-0022 Horario: de 1:00 p.m. a 3:45 p.m.

Por amor a nuestros veteranos

601 W Rosecrans Los Ángeles, CA 90222, Estados Unidos

Teléfono: (310) 801-1490

(310) 801-1490 Horario: de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Asamblea de Dios del Valle de Gardena

1473 W. 182nd Street Gardena, CA 90248, Estados Unidos

Teléfono: (310) 329-6933

(310) 329-6933 Horario: de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

Iglesia Luterana del Buen Pastor

1350 W. 25th St San Pedro, CA 90732, Estados Unidos

Teléfono: (310) 833-3336

(310) 833-3336 Horario: de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.

Jeremías 1:10 Corporación

13333 Vaughn Street, San Fernando, CA 91340, Estados Unidos

Teléfono: (818) 664-6540

(818) 664-6540 Horario: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Programa comunitario de alimentos y recursos de JFS/SOVA

8846 W. Pico Boulevard, Los Ángeles, CA 90035, Estados Unidos

Teléfono: (818) 988-7682

(818) 988-7682 Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Iglesia Foursquare de La Puente

15017 Fairgrove Ave. La Puente, CA 91744, Estados Unidos

Teléfono: 626.377.0622

626.377.0622 Horario: de 11:45 a.m. a 12:30 p.m.

Club de Niños y Niñas de Los Ángeles

2635 Pasadena Avenue, Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos

Teléfono: (323) 221-9111

(323) 221-9111 Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Norwalk

12201 Firestone Blvd Norwalk, CA 90650, Estados Unidos

Teléfono: (562) 280-2461

(562) 280-2461 Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ministerios Puerta Abierta Skidrow

419 E. 6th Street Los Ángeles, CA 90014, Estados Unidos

Teléfono: (661 ) 208-2143

(661 ) 208-2143 Horario: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Casa de la Victoria de la RCCG en California

13812 Saticoy St Panorama City, CA 91402, Estados Unidos

Teléfono: (323) 385-4442

(323) 385-4442 Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

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