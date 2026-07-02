Los alimentos gratis en Los Ángeles volverán a distribuirse del 03 al 05 de julio, brindando apoyo a miles de familias que necesitan complementar la despensa de su hogar. Durante esos tres días, iglesias, organizaciones sin fines de lucro y centros comunitarios habilitarán decenas de puntos de entrega en distintos barrios y ciudades del condado, con horarios establecidos para facilitar el acceso a la ayuda alimentaria. A continuación, conoce los lugares confirmados, las fechas y los horarios para recibir alimentos sin costo este fin de semana.

Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 03 al 05 de julio

Según el Los Angeles Regional Food Bank, las fechas, horarios y puntos de distribución pueden modificarse, por lo que recomienda comunicarse con la organización correspondiente antes de acudir. Además, la entidad señala que existen otros programas permanentes de apoyo alimentario disponibles para los residentes del condado de Los Ángeles.

Viernes 3 de julio 9:00 a.m. – 11:00 a.m. MFP – Northeast Valley Health Corporation 7223 Fair Ave, Sun Valley, CA 91352 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Salvation Army – L.A. Central Corp (Senior Pantry) 1532 W. 11th Street, Los Angeles, CA 90015 1:00 p.m. – 3:00 p.m. MFP – Glendale Community College – Garfield Campus 1122 E. Garfield Ave, Glendale, CA 91205 Sábado 4 de julio 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Calvary Presbyterian Church

(alimentos y pañales para bebés) 13560 Hawthorne Blvd, Hawthorne, CA 90250 8:00 a.m. – 11:00 a.m. La Habra Christian Church 1400 Bella Vista Drive, La Habra Heights, CA 90631 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Noel Community Organization 3070 Santa Fe Ave, Long Beach, CA 90810 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Zoe Christian Fellowship 10252 Mills Ave, Whittier, CA 90604 10:30 a.m. – 11:30 a.m. Seeds of Morning Glory, Inc. / Destiny House Ministries 15741 Woodruff Ave, Suite D, Bellflower, CA 90706 11:00 a.m. – 12:00 p.m. Ocean Gate Baptist Church

(pañales para bebés) 13443 Ocean Gate Ave, Hawthorne, CA 90250 Domingo 5 de julio 8:00 a.m. – 10:00 a.m. El Sereno Spanish S.D.A. Church 3304 N. Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 8:30 a.m. – 9:30 a.m. Good Shepherd Lutheran Church 1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732 12:00 p.m. – 1:00 p.m. For the Love of Our Veterans 601 W. Rosecrans, Los Angeles, CA 90222 12:00 p.m. – 2:00 p.m. HJ New Day New Way Recovery Inc.

(pañales para bebés) 8722 Crenshaw Blvd, Inglewood, CA 90303 12:30 p.m. – 1:30 p.m. Gardena Valley Assembly of God 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 1:00 p.m. – 3:45 p.m. Food on Foot 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028

Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank.

Consulta los horarios disponibles para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

Varias iglesias y organizaciones distribuirán alimentos gratis en Los Ángeles en distintos barrios de la ciudad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo conseguir alimentos gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.

Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

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