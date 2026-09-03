Durante el fin de semana del 04 al 06 de septiembre, distintas organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles y zonas cercanas para las personas que necesiten apoyo con comida. Iglesias, centros comunitarios y despensas participarán en estas jornadas de distribución sin costo. En esta guía encontrarás los lugares y horarios para recibir alimentos gratis, además de las direcciones de cada punto, para que puedas planificar tu visita y conocer con anticipación la opción más conveniente según tu ubicación.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 04 al 06 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 04 al 06 de septiembre:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 4 de septiembre 8:30 a. m. – 10:30 a. m. Ananda Marga of L.A., Inc. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 9:30 a. m. – 12:30 p. m. All Peoples Community Center 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Build Plus Community Marketplace, Inc. 1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Antelope Valley Boys & Girls Club 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 4:00 p. m. – 6:00 p. m. Anointed To Minister Ministries 169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534 Sábado 5 de septiembre 7:00 a. m. – 9:00 a. m. All Nations Christian Fellowship 5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201 8:00 a. m. – 11:00 a. m. Calvary Presbyterian Church 13560 Hawthorne Boulevard, Hawthorne, CA 90250 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Blessed Sacrament Food Pantry 6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 9:30 a. m. – 10:30 a. m. Agape Community Church 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 11:00 a. m. – 1:00 p. m. AfricActive Foundation, Inc. 5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Boundless Church 8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602 Domingo 6 de septiembre 8:00 a. m. – 10:00 a. m. El Sereno Spanish S.D.A. Church 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 8:30 a. m. – 9:30 a. m. Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703 8:30 a. m. – 9:30 a. m. Good Shepherd Lutheran Church 1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732 12:00 p. m. – 1:00 p. m. Food on Foot 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 12:00 p. m. – 1:30 p. m. Assembly of God Of Hawthorne 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 12:30 p. m. – 1:30 p. m. Gardena Valley Assembly of God 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Consulta los lugares donde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 04 al 06 de septiembre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 04 al 06 de septiembre en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.