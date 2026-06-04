Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para muchas familias que enfrentan el aumento del costo de vida en el sur de California. Por eso, la distribución de alimentos gratis en Los Ángeles del 05 al 07 de junio representa una oportunidad importante para quienes necesitan complementar la despensa de su hogar. Durante esos días, diversas iglesias, organizaciones comunitarias, fundaciones y centros de ayuda abrirán sus puertas para entregar productos alimenticios sin costo en distintos puntos de Los Ángeles y ciudades cercanas como Carson, Downey, Lancaster, Hawthorne, Whittier y El Monte. Los eventos se realizarán en horarios específicos, por lo que es recomendable revisar con anticipación las ubicaciones y los tiempos de atención. A continuación, te compartimos el listado de puntos de distribución confirmados para que puedas identificar el más cercano y aprovechar este beneficio.
Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 22 al 24 de mayo
Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.
Viernes 05 de junio
|Organización
|Horario
|Dirección
|All Peoples Community Center
|9:30 a.m. - 12:30 p.m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|Anointed To Minister Ministries
|4:00 p.m. - 6:00 p.m.
|169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|California State University Dominguez Hills
|9:00 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
|1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
|Calvary Chapel Downey
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
|Carson Hope Community Church
|9:30 a.m. - 2:00 p.m.
|129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745
|Catholic Charities
|9:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
|4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
|Catholic Charities - Brownson House
|9:00 a.m. - 12:30 p.m.
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|Centro comunitario en Whittier
|11:00 a.m. - 12:00 p.m.
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
|Del Aire Baptist Church
|2:00 p.m. - 4:00 p.m.
|4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250
Sábado 06 de junio
|Organización
|Horario
|Dirección
|AfricActive Foundation, Inc.
|11:00 a.m. - 1:00 p.m.
|5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
|Agape Community Church
|9:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
|All Nations Christian Fellowship
|7:00 a.m. - 9:00 a.m.
|5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201
|Blessed Sacrament Food Pantry
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
|Boundless Church
|11:00 a.m. - 1:00 p.m.
|8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602
|Calvary Presbyterian Church
|8:00 a.m. - 11:00 a.m.
|13560 Hawthorne Boulevard, Hawthorne, CA 90250
|CONASUPO
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|3283 Garfield Ave, Commerce, CA 90040
|Del Aire Baptist Church
|9:00 a.m. - 11:00 a.m.
|4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250
|Centro comunitario en Whittier
|10:30 a.m. - 11:30 a.m.
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
Domingo 07 de junio
|Organización
|Horario
|Dirección
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|8:00 a.m. - 10:00 a.m.
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
|Food on Foot
|1:00 p.m. - 3:45 p.m.
|1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028
|Gardena Valley Assembly of God
|12:30 p.m. - 1:30 p.m.
|1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248
|Good Shepherd Lutheran Church
|8:30 a.m. - 9:30 a.m.
|1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732
Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank.
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles
El Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.
Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.
¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?
Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.
Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.
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