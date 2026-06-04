Los puntos de distribución de alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles en diferentes comunidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los puntos de distribución de alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles en diferentes comunidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Encontrar puede marcar una gran diferencia para muchas familias que enfrentan el aumento del costo de vida en el sur de California. Por eso, la distribución de alimentos gratis en Los Ángeles del 05 al 07 de junio representa una oportunidad importante para quienes necesitan complementar la despensa de su hogar. Durante esos días, diversas iglesias, organizaciones comunitarias, fundaciones y centros de ayuda abrirán sus puertas para entregar productos alimenticios sin costo en distintos puntos de Los Ángeles y ciudades cercanas como Carson, Downey, Lancaster, Hawthorne, Whittier y El Monte. Los eventos se realizarán en horarios específicos, por lo que es recomendable revisar con anticipación las ubicaciones y los tiempos de atención. A continuación, te compartimos el listado de puntos de distribución confirmados para que puedas identificar el más cercano y aprovechar este beneficio.

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Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.

Viernes 05 de junio

OrganizaciónHorarioDirección
All Peoples Community Center9:30 a.m. - 12:30 p.m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a.m. - 10:30 a.m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
Anointed To Minister Ministries4:00 p.m. - 6:00 p.m.169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 a.m. - 12:00 p.m.45404 Division St, Lancaster, CA 93535
California State University Dominguez Hills9:00 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Calvary Chapel Downey10:00 a.m. - 12:00 p.m.12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
Carson Hope Community Church9:30 a.m. - 2:00 p.m.129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745
Catholic Charities9:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 p.m. - 4:00 p.m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
Catholic Charities - Brownson House9:00 a.m. - 12:30 p.m.1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
Centro comunitario en Whittier11:00 a.m. - 12:00 p.m.11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
Del Aire Baptist Church2:00 p.m. - 4:00 p.m.4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250

Sábado 06 de junio

OrganizaciónHorarioDirección
AfricActive Foundation, Inc.11:00 a.m. - 1:00 p.m.5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
Agape Community Church9:30 a.m. - 10:30 a.m.1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
All Nations Christian Fellowship7:00 a.m. - 9:00 a.m.5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201
Blessed Sacrament Food Pantry9:00 a.m. - 12:00 p.m.6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
Boundless Church11:00 a.m. - 1:00 p.m.8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602
Calvary Presbyterian Church8:00 a.m. - 11:00 a.m.13560 Hawthorne Boulevard, Hawthorne, CA 90250
CONASUPO10:00 a.m. - 12:00 p.m.3283 Garfield Ave, Commerce, CA 90040
Del Aire Baptist Church9:00 a.m. - 11:00 a.m.4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250
Centro comunitario en Whittier10:30 a.m. - 11:30 a.m.11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605

Domingo 07 de junio

OrganizaciónHorarioDirección
El Sereno Spanish S.D.A. Church8:00 a.m. - 10:00 a.m.3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
Food on Foot1:00 p.m. - 3:45 p.m.1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028
Gardena Valley Assembly of God12:30 p.m. - 1:30 p.m.1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248
Good Shepherd Lutheran Church8:30 a.m. - 9:30 a.m.1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732

Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del .

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles del 05 al 07 de junio en distintos puntos de entrega comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles del 05 al 07 de junio en distintos puntos de entrega comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

El señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles gracias a las jornadas organizadas por iglesias y centros comunitarios.Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles gracias a las jornadas organizadas por iglesias y centros comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles gracias a las jornadas organizadas por iglesias y centros comunitarios.Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles gracias a las jornadas organizadas por iglesias y centros comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.

Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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