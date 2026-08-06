Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan dificultades económicas. Del 07 al 09 de agosto, diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de alimentos gratis en Los Ángeles, con entregas programadas en distintos barrios de la ciudad y sus alrededores. Estas iniciativas buscan garantizar el acceso a productos básicos para familias, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, aunque en algunos casos los suministros se entregan hasta agotar existencias. A continuación, te cuento cuáles son los lugares habilitados, los horarios de atención y los principales requisitos que debes cumplir para recibir esta ayuda sin costo.

El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Consulta los horarios y requisitos para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles durante este fin de semana. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 07 al 09 de agosto

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 07 al 09 de agosto:

Viernes 07 de agosto All Peoples Community Center 9:30 a.m. – 12:30 p.m. 822 E. 20th Street, Los Ángeles, CA 90011 Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a.m. – 10:30 a.m. 1245 S. Norton Avenue, Los Ángeles, CA 90019 Anointed To Minister Ministries 4:00 p.m. – 6:00 p.m. 169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534 Antelope Valley Boys & Girls Club 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 45404 Division St., Lancaster, CA 93535 Build Plus Community Marketplace, Inc. 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 1686 E. 103rd Street, Los Ángeles, CA 90002 California State University Dominguez Hills 9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 Calvary Chapel Downey 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 12808 Woodruff Ave., Downey, CA 90242 Catholic Charities 9:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 p.m. – 4:00 p.m. 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731 Sábado 08 de agosto AfricActive Foundation, Inc. 11:00 a.m. – 1:00 p.m. 5036 Exposition Blvd., Los Ángeles, CA 90016 Agape Community Church 9:30 a.m. – 10:30 a.m. 1722 E. Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535 All Nations Christian Fellowship 7:00 a.m. – 9:00 a.m. 5602 E. Gage Ave., Bell Gardens, CA 90201 Blessed Sacrament Food Pantry 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 Boundless Church 11:00 a.m. – 1:00 p.m. 8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602 Catholic Rainbow Outreach 10:00 a.m. – 11:00 a.m. 11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605 Central Spanish SDA Church 12:00 p.m. – 5:00 p.m. 1366 S. Alvarado St., Los Ángeles, CA 90006 Christ Apostole Church of America 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 6625 4th Ave., Los Ángeles, CA 90043 Domingo 09 de agosto Assembly of God of Hawthorne 12:00 p.m. – 1:30 p.m. 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 8:30 a.m. – 9:30 a.m. 12229 E. Del Amo Blvd., Cerritos, CA 90703 El Sereno Spanish S.D.A. Church 8:00 a.m. – 10:00 a.m. 3304 N. Eastern Ave., Los Ángeles, CA 90032 Food on Foot 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 1625 Schrader Blvd., Los Ángeles, CA 90028 Gardena Valley Assembly of God 12:30 p.m. – 1:30 p.m. 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 Good Shepherd Lutheran Church 8:30 a.m. – 9:30 a.m. 1350 W. 25th St., San Pedro, CA 90732

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Decenas de organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles para apoyar a familias y personas que lo necesiten. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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