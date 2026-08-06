Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 07 al 09 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 07 al 09 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan dificultades económicas. Del 07 al 09 de agosto, diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de alimentos gratis en , con entregas programadas en distintos barrios de la ciudad y sus alrededores. Estas iniciativas buscan garantizar el acceso a productos básicos para familias, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, aunque en algunos casos los suministros se entregan hasta agotar existencias. A continuación, te cuento cuáles son los lugares habilitados, los horarios de atención y los principales requisitos que debes cumplir para recibir esta ayuda sin costo.

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El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Consulta los horarios y requisitos para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles durante este fin de semana. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Consulta los horarios y requisitos para acceder a alimentos gratis en Los Ángeles durante este fin de semana. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 07 al 09 de agosto

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 07 al 09 de agosto:

Viernes 07 de agostoAll Peoples Community Center9:30 a.m. – 12:30 p.m.822 E. 20th Street, Los Ángeles, CA 90011
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a.m. – 10:30 a.m.1245 S. Norton Avenue, Los Ángeles, CA 90019
Anointed To Minister Ministries4:00 p.m. – 6:00 p.m.169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 a.m. – 12:00 p.m.45404 Division St., Lancaster, CA 93535
Build Plus Community Marketplace, Inc.10:00 a.m. – 1:00 p.m.1686 E. 103rd Street, Los Ángeles, CA 90002
California State University Dominguez Hills9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Calvary Chapel Downey10:00 a.m. – 12:00 p.m.12808 Woodruff Ave., Downey, CA 90242
Catholic Charities9:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 p.m. – 4:00 p.m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
Sábado 08 de agostoAfricActive Foundation, Inc.11:00 a.m. – 1:00 p.m.5036 Exposition Blvd., Los Ángeles, CA 90016
Agape Community Church9:30 a.m. – 10:30 a.m.1722 E. Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535
All Nations Christian Fellowship7:00 a.m. – 9:00 a.m.5602 E. Gage Ave., Bell Gardens, CA 90201
Blessed Sacrament Food Pantry9:00 a.m. – 12:00 p.m.6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
Boundless Church11:00 a.m. – 1:00 p.m.8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602
Catholic Rainbow Outreach10:00 a.m. – 11:00 a.m.11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
Central Spanish SDA Church12:00 p.m. – 5:00 p.m.1366 S. Alvarado St., Los Ángeles, CA 90006
Christ Apostole Church of America10:00 a.m. – 12:00 p.m.6625 4th Ave., Los Ángeles, CA 90043
Domingo 09 de agostoAssembly of God of Hawthorne12:00 p.m. – 1:30 p.m.3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 a.m. – 9:30 a.m.12229 E. Del Amo Blvd., Cerritos, CA 90703
El Sereno Spanish S.D.A. Church8:00 a.m. – 10:00 a.m.3304 N. Eastern Ave., Los Ángeles, CA 90032
Food on Foot12:00 p.m. – 1:00 p.m.1625 Schrader Blvd., Los Ángeles, CA 90028
Gardena Valley Assembly of God12:30 p.m. – 1:30 p.m.1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248
Good Shepherd Lutheran Church8:30 a.m. – 9:30 a.m.1350 W. 25th St., San Pedro, CA 90732

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: .

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Decenas de organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles para apoyar a familias y personas que lo necesiten. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Decenas de organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles para apoyar a familias y personas que lo necesiten. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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