Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tendrán distintas opciones de distribución durante la semana del 07 al 10 de septiembre. Iglesias, organizaciones comunitarias, centros educativos y entidades de ayuda ofrecerán alimentos y otros productos de primera necesidad en diferentes puntos del condado. Los horarios varían según cada sede, por lo que es importante revisar con anticipación la fecha y hora de atención para evitar inconvenientes. A continuación, encontrarás los principales lugares donde se distribuirán despensas sin costo, junto con sus horarios y direcciones, para que puedas identificar el punto de entrega que mejor se adapte a tus necesidades.
¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 07 al 10 de septiembre?
De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 07 al 10 de septiembre:
|Fecha
|Horarios
|Lugar
|Dirección
|Lunes 7 de septiembre
|9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
|California State University Dominguez Hills
|1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
|9:00 a. m. - 12:00 p. m. / 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Catholic Charities
|4171 Tyler Ave., El Monte, CA 91731
|9:00 a. m. - 12:30 p. m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren St., Los Angeles, CA 90033
|9:00 a. m. - 3:30 p. m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman AvenueLos Angeles, CA 90063, United States
|9:45 a. m. - 11:45 a. m.
|Alondra Church of Christ
|2301 Alondra BlvdCompton, CA 90221, United States
|9:45 a. m. - 11:45 a. m.
|West Adams Church of Christ
|2301 E Alondra BlvdCompton, CA 90221, United States
|Martes 8 de septiembre
|9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
|California State University Dominguez Hills
|1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Aaron Community Cultural Center (ACCC)
|1010 W. 108th St. #B, Los Angeles, CA 90044
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Altadena S.D.A. Church
|2609 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001
|8:30 a. m. - 10:30 a. m.
|Asian Youth Center
|100 Clary Ave., San Gabriel, CA 91776
|9:00 a. m. - 12:00 p. m. / 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Catholic Charities
|4171 Tyler Ave., El Monte, CA 91731
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Catholic Rainbow Outreach
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
|9:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Church of the Valley
|6565 Vesper Blvd., Van Nuys, CA 91411
|Miércoles 9 de septiembre
|9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
|California State University Dominguez Hills
|1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
|8:30 a. m. - 10:30 a. m.
|Asian Youth Center
|100 Clary Ave., San Gabriel, CA 91776
|7:30 p. m. - 9:00 p. m.
|Assembly of God Of Hawthorne
|3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
|11:30 a. m. - 1:30 p. m.
|Bread of Life Foursquare Gospel Church
|5175 1/2 W. Washington Blvd., Los Angeles, CA 90016
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Bryant Temple AME Church
|2514 W. Vernon Ave., Los Angeles, CA 90008
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Calvary Chapel Downey
|12808 Woodruff Ave., Downey, CA 90242
|9:00 a. m. - 10:30 a. m.
|Calvary Light Christian Center
|1101 N. Lakme Ave., Wilmington, CA 90744
|Jueves 10 de septiembre
|9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
|California State University Dominguez Hills
|1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
|9:00 a. m. - 12:30 p. m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren St., Los Angeles, CA 90033
|8:30 a. m. - 10:30 a. m.
|Asian Youth Center
|100 Clary Ave., San Gabriel, CA 91776
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Catholic Rainbow Outreach
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
|11:30 a. m. - 1:00 p. m.
|ANE Foundation
|312 E. 5th St., Los Angeles, CA 90013
|3:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Anzac Child Development Services
|10332 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90047
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Berean SDA Church
|4211 W. Adams Blvd., Los Angeles, CA 90018
|9:00 a. m. - 10:30 a. m.
|Blue Shoes Adventure Kids, Inc.
|9843 Ramona St., Bellflower, CA 90706
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Central Filipino S.D.A. Church
|777 Colorado Blvd., Los Angeles, CA 90041
|11:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Chapter Two Inc.
|1535 W. 62nd St., Los Angeles, CA 90047
Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.
Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ
¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?
El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:
- Frutas y verduras frescas.
- Proteínas congeladas.
- Sopas y alimentos enlatados.
- Frijoles.
- Pasta.
- Productos no perecibles.
En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.
¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?
Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.
También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.