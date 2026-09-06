Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan alimentos gratis en tendrán distintas opciones de distribución durante la semana del 07 al 10 de septiembre. Iglesias, organizaciones comunitarias, centros educativos y entidades de ayuda ofrecerán alimentos y otros productos de primera necesidad en diferentes puntos del condado. Los horarios varían según cada sede, por lo que es importante revisar con anticipación la fecha y hora de atención para evitar inconvenientes. A continuación, encontrarás los principales lugares donde se distribuirán despensas sin costo, junto con sus horarios y direcciones, para que puedas identificar el punto de entrega que mejor se adapte a tus necesidades.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 07 al 10 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 07 al 10 de septiembre:

FechaHorariosLugarDirección
Lunes 7 de septiembre9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.California State University Dominguez Hills1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
9:00 a. m. - 12:00 p. m. / 1:00 p. m. - 4:00 p. m.Catholic Charities4171 Tyler Ave., El Monte, CA 91731
9:00 a. m. - 12:30 p. m.Catholic Charities - Brownson House1307 Warren St., Los Angeles, CA 90033
9:00 a. m. - 3:30 p. m.The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman AvenueLos Angeles, CA 90063, United States
9:45 a. m. - 11:45 a. m.Alondra Church of Christ2301 Alondra BlvdCompton, CA 90221, United States
9:45 a. m. - 11:45 a. m.West Adams Church of Christ2301 E Alondra BlvdCompton, CA 90221, United States
Martes 8 de septiembre9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.California State University Dominguez Hills1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
10:00 a. m. - 12:00 p. m.Aaron Community Cultural Center (ACCC)1010 W. 108th St. #B, Los Angeles, CA 90044
9:00 a. m. - 12:00 p. m.Altadena S.D.A. Church2609 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001
8:30 a. m. - 10:30 a. m.Asian Youth Center100 Clary Ave., San Gabriel, CA 91776
9:00 a. m. - 12:00 p. m. / 1:00 p. m. - 4:00 p. m.Catholic Charities4171 Tyler Ave., El Monte, CA 91731
10:00 a. m. - 11:00 a. m.Catholic Rainbow Outreach11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
9:30 a. m. - 12:00 p. m.Church of the Valley6565 Vesper Blvd., Van Nuys, CA 91411
Miércoles 9 de septiembre9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.California State University Dominguez Hills1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
8:30 a. m. - 10:30 a. m.Asian Youth Center100 Clary Ave., San Gabriel, CA 91776
7:30 p. m. - 9:00 p. m.Assembly of God Of Hawthorne3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
11:30 a. m. - 1:30 p. m.Bread of Life Foursquare Gospel Church5175 1/2 W. Washington Blvd., Los Angeles, CA 90016
10:00 a. m. - 12:00 p. m.Bryant Temple AME Church2514 W. Vernon Ave., Los Angeles, CA 90008
10:00 a. m. - 12:00 p. m.Calvary Chapel Downey12808 Woodruff Ave., Downey, CA 90242
9:00 a. m. - 10:30 a. m.Calvary Light Christian Center1101 N. Lakme Ave., Wilmington, CA 90744
Jueves 10 de septiembre9:00 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 6:00 p. m.California State University Dominguez Hills1000 E. Victoria St., Carson, CA 90747
9:00 a. m. - 12:30 p. m.Catholic Charities - Brownson House1307 Warren St., Los Angeles, CA 90033
8:30 a. m. - 10:30 a. m.Asian Youth Center100 Clary Ave., San Gabriel, CA 91776
10:00 a. m. - 11:00 a. m.Catholic Rainbow Outreach11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
11:30 a. m. - 1:00 p. m.ANE Foundation312 E. 5th St., Los Angeles, CA 90013
3:00 p. m. - 6:00 p. m.Anzac Child Development Services10332 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90047
9:00 a. m. - 12:00 p. m.Berean SDA Church4211 W. Adams Blvd., Los Angeles, CA 90018
9:00 a. m. - 10:30 a. m.Blue Shoes Adventure Kids, Inc.9843 Ramona St., Bellflower, CA 90706
9:00 a. m. - 12:00 p. m.Central Filipino S.D.A. Church777 Colorado Blvd., Los Angeles, CA 90041
11:00 a. m. - 2:00 p. m.Chapter Two Inc.1535 W. 62nd St., Los Angeles, CA 90047

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶

Consulta los lugares donde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 07 al 10 de septiembre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Consulta los lugares donde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 07 al 10 de septiembre. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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