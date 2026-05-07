Miles de familias en el condado de Los Ángeles podrán acceder a entregas de alimentos gratis entre el viernes 08 y el domingo 10 de mayo. Diversas iglesias, fundaciones y centros comunitarios abrirán sus puertas para apoyar a personas y familias que necesiten ayuda alimentaria durante esos días.
De acuerdo con información del Los Angeles Regional Food Bank, los horarios y fechas pueden cambiar sin previo aviso, por lo que recomiendan llamar antes de acudir al punto de distribución.
¿Qué requisitos suelen pedir para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?
Los requisitos para recibir alimentos gratis en Estados Unidos pueden variar según cada organización, pero generalmente solicitan:
- Identificación con foto.
- Comprobante de domicilio o código postal.
- Llegar dentro del horario establecido.
- En algunos casos, registrarse previamente.
También se recomienda llevar bolsas reutilizables o carrito para transportar los alimentos.
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles
El Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.
Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.
Puntos de distribución de alimentos gratis del 08 al 10 de mayo
|Fecha
|Organización
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes 08 de mayo
|2hunned Inc Nonprofit
|1:00 pm - 5:00 pm
|2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222
|(424) 414-8906
|All Peoples Community Center
|9:30 am - 12:30 pm
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|(213) 747-6357
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 am - 10:30 am
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|818-414-7737
|Anointed To Minister Ministries
|4:00 pm - 6:00 pm
|169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
|(661) 948-1800
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10:00 am - 12:00 pm
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|661-267-2582
|Antelope Valley Partners for Health
|8:00 am - 11:00 am
|44247 10th St. West, Lancaster, CA 93534
|(661) 942-4719
|Christ the Savior American Coptic Orthodox Church
|5:00 pm - 7:00 pm
|10347 Mason Ave, Chatsworth, CA 91311
|818-939-7617
|Sábado 09 de mayo
|A World With Compassion
|12:00 pm - 3:00 pm
|2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023
|(562) 396-3893
|AfricActive Foundation, Inc.
|11:00 am - 1:00 pm
|5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
|(714) 299-1042
|Agape Community Church
|9:30 am - 10:30 am
|1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
|661-433-9238
|All Nations Christian Fellowship
|7:00 am - 9:00 am
|5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201
|(323) 424-9342
|Atherton Baptist Church
|10:00 am - 1:00 pm
|2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250
|323-757-3113
|Bethel Unspeakable Joy Christian Church
|8:00 am - 10:00 am
|8724 S. Central Avenue, Los Angeles, CA 90002
|(323) 585-5939
|Blessed Sacrament Food Pantry
|9:00 am - 12:00 pm
|6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
|(323) 874-5577
|Boulevard Community Church of Lancaster
|9:00 am - 10:00 am
|603 E. Lancaster Boulevard, Lancaster, CA 93535
|(661) 942-1932
|Boundless Church
|11:00 am - 1:00 pm
|8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602
|(562) 698-6737
|Central Spanish SDA Church
|12:00 pm - 5:00 pm
|1366 S. Alvarado St, Los Angeles, CA 90006
|(213) 423-8206
|Champions of Caring Connections
|10:00 am - 12:00 pm
|1019 N. Harris Ave, Compton, CA 90220
|(310) 635-9536
|Christ Apostole Church of America
|10:00 am - 12:00 pm
|6625 4th Ave, Los Angeles, CA 90043
|323-499-5141
|Catholic Rainbow Outreach
|10:30 am - 11:30 am
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
|(562) 897-2095
|Domingo 10 de mayo
|Assembly of God Of Hawthorne
|12:00 pm - 1:30 pm
|3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
|(310) 675-4137
|Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene
|8:30 am - 9:30 am
|12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703
|(562) 809-4143
|Community of Faith Bible Church
|1:00 pm - 3:00 pm
|12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280
|(310) 629-6989
¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?
Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank. Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.
¿Dónde dan comida gratis en Estados Unidos?
En Estados Unidos puedes conseguir comida gratis a través de bancos de alimentos, iglesias y centros comunitarios. También puedes llamar al 211 para conocer los puntos de distribución disponibles en tu comunidad.
Otra opción es comunicarse con la Línea Nacional Contra el Hambre:
- 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273)
- 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479)
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!