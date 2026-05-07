Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Miles de familias en el condado de podrán acceder a entregas de alimentos gratis entre el viernes 08 y el domingo 10 de mayo. Diversas iglesias, fundaciones y centros comunitarios abrirán sus puertas para apoyar a personas y familias que necesiten ayuda alimentaria durante esos días.

De acuerdo con información del , los horarios y fechas pueden cambiar sin previo aviso, por lo que recomiendan llamar antes de acudir al punto de distribución.

¿Qué requisitos suelen pedir para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

Los requisitos para recibir alimentos gratis en Estados Unidos pueden variar según cada organización, pero generalmente solicitan:

  • Identificación con foto.
  • Comprobante de domicilio o código postal.
  • Llegar dentro del horario establecido.
  • En algunos casos, registrarse previamente.

También se recomienda llevar bolsas reutilizables o carrito para transportar los alimentos.

Diversas iglesias y organizaciones entregarán alimentos gratis en Los Ángeles del 08 al 10 de mayo. | Crédito: Instagram @cafoodbanks
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

Puntos de distribución de alimentos gratis del 08 al 10 de mayo

FechaOrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Viernes 08 de mayo2hunned Inc Nonprofit1:00 pm - 5:00 pm2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222(424) 414-8906
All Peoples Community Center9:30 am - 12:30 pm822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011(213) 747-6357
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 am - 10:30 am1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019818-414-7737
Anointed To Minister Ministries4:00 pm - 6:00 pm169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534(661) 948-1800
Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 am - 12:00 pm45404 Division St, Lancaster, CA 93535661-267-2582
Antelope Valley Partners for Health8:00 am - 11:00 am44247 10th St. West, Lancaster, CA 93534(661) 942-4719
Christ the Savior American Coptic Orthodox Church5:00 pm - 7:00 pm10347 Mason Ave, Chatsworth, CA 91311818-939-7617
Sábado 09 de mayoA World With Compassion12:00 pm - 3:00 pm2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023(562) 396-3893
AfricActive Foundation, Inc.11:00 am - 1:00 pm5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016(714) 299-1042
Agape Community Church9:30 am - 10:30 am1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535661-433-9238
All Nations Christian Fellowship7:00 am - 9:00 am5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201(323) 424-9342
Atherton Baptist Church10:00 am - 1:00 pm2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250323-757-3113
Bethel Unspeakable Joy Christian Church8:00 am - 10:00 am8724 S. Central Avenue, Los Angeles, CA 90002(323) 585-5939
Blessed Sacrament Food Pantry9:00 am - 12:00 pm6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028(323) 874-5577
Boulevard Community Church of Lancaster9:00 am - 10:00 am603 E. Lancaster Boulevard, Lancaster, CA 93535(661) 942-1932
Boundless Church11:00 am - 1:00 pm8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602(562) 698-6737
Central Spanish SDA Church12:00 pm - 5:00 pm1366 S. Alvarado St, Los Angeles, CA 90006(213) 423-8206
Champions of Caring Connections10:00 am - 12:00 pm1019 N. Harris Ave, Compton, CA 90220(310) 635-9536
Christ Apostole Church of America10:00 am - 12:00 pm6625 4th Ave, Los Angeles, CA 90043323-499-5141
Catholic Rainbow Outreach10:30 am - 11:30 am11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605(562) 897-2095
Domingo 10 de mayoAssembly of God Of Hawthorne12:00 pm - 1:30 pm3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250(310) 675-4137
Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 am - 9:30 am12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703(562) 809-4143
Community of Faith Bible Church1:00 pm - 3:00 pm12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280(310) 629-6989
Los horarios y requisitos para recibir alimentos gratis en Los Ángeles pueden variar según cada centro comunitario. | Crédito: Freepik
¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como , y . Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

¿Dónde dan comida gratis en Estados Unidos?

En Estados Unidos puedes conseguir comida gratis a través de bancos de alimentos, iglesias y centros comunitarios. También puedes llamar al 211 para conocer los puntos de distribución disponibles en tu comunidad.

Otra opción es comunicarse con la Línea Nacional Contra el Hambre:

  • 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273)
  • 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479)

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

