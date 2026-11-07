Si resides en Los Ángeles y estás pasando por complicaciones económicas en tiempos recientes, tienes la gran oportunidad de ahorrar con la ayuda ofrecida por Los Angeles Regional Food Bank. Sucede que, del 09 al 12 de noviembre, las despensas aliadas al banco de alimentos indicado repartirá productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. En caso te interese esta ayuda, esta nota te brindará los detalles completos al respecto.

Distintos estudios han señalado que California presenta un alto costo de vida. Esto significa que sus habitantes necesitan contar con buenos ingresos económicos para ajustarse a las demandas que exige cada una de sus ciudades.

Por ejemplo, en Los Ángeles, hay familias que logran ajustarse a estas demandas, pero existen otras que tienen serias complicaciones para permitir que sus presupuestos alcancen cada fin de mes.

Ante esta realidad, Los Angeles Regional Food Bank ha coordinado con decenas de despensas para permitir que los residentes de esta ciudad se acerquen a recibir alimentos gratis y así aliviar la carga económica que presentan.

Los enlatados no faltarán en estas cajas de alimentos ofrecidos por Los Angeles Regional Food Bank. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles en Los Ángeles del 09 al 12 de noviembre

Lunes 09 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Martes 10 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.

Miércoles 11 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m.

Jueves 12 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013 11:30 a.m. a 1 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m.

Distintas cajas de alimentos estarán disponibles para ser repartidas a los interesados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Si quieres encontrar una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank . Solo tienes que introducir tu dirección o código postal para que el sistema te brinde las mejores opciones disponibles.

No pierdas esta gran oportunidad; puedes recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones nutritivas. Recuerda acudir antes de la hora indicada para evitar retrasos.